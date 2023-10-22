Что рассказали украшения викингов об их культуре и традициях: Бусы, полные сюрпризов и др.

Викинги известны многими вещами — набегами, торговлей, хождением под парусом, воровством и драками, но никак не своим украшениями, в частности, бусами. Легко затмеваемые величественными кораблями и (исторически неточными) рогатыми шлемами, бусы путешествовали с викингами по всему миру, храня представление о скандинавском мире и о том, что значило быть торговцем-мародёром, вором и исследователем в изменчивом средневековом мире.
Ремесло
Фрагменты ожерелья, найденного вместе с языческой леди.
Археологи обнаружили женщину, похороненную в гробнице на острове Мэн в 1984 году. Они назвали её «Языческой леди» после того, как обнаружили железный прут, завёрнутый в гусиное крылышко, и травы, положенные рядом с ней. Сначала они предположили, что это вертел для приготовления пищи. После дальнейших размышлений археологи предположили, что вертел для приготовления пищи мог быть ритуальным предметом, в частности посохом. Языческая леди быстро приобрела известность как колдунья викингов, хотя её истинная личность остаётся загадкой. По мнению учёных и историков загадочная леди умерла в среднем возрасте примерно в 950 году нашей эры и была похоронена с погребальными принадлежностями, включая ножи, ножницы, расчёску, иглы, ступку и пестик. Эти предметы имели чёткие функции. Вокруг её черепа археологи обнаружили семьдесят одну стеклянную бусину. Нитка, скреплявшая эти бусины вместе, распалась, рассыпав бусины вокруг головы языческой леди.
Колье викингов с бусинами и подвесками из стекла, хрусталя, янтаря, сердолика и серебра, могильная находка из Бирки, Швеция. \ Фото: pinterest.com.
Викинги делали бусы в городских центрах вдоль водных путей по всей Скандинавии. Раскопки в Рибе, Дания, выявили рабочие участки, расположенные вдоль набережной реки. Аналогичные городские планировки были обнаружены при раскопках по всей Европе. Археологи определили мастерские бисероплетения по слоям обожжённой глины, древесного угля и золы на дне очагов и, конечно же, слоям стеклянных бусин. Викинги специализировались на стеклянных бусах. Несмотря на то, что у них была технология изготовления сложных разноцветных бусин, они производили большое количество монохромных бусин, которые можно увидеть на ожерелье Языческой леди.
Слева направо: Языческая леди. \ Ожерелье языческой леди.
Одним из способов сделать это было с помощью оправки, длинной металлической палки, использующей технику намотки. Мастер по изготовлению бисера нагревал необработанное стекло над огнём в очаге. Окунув оправку в горячее стекло, бисероплетатель извлекал шарик расплавленного стекла и обвевал им оправку. Таким образом оправка проделывала отверстие в стекле. После охлаждения мастер снимал оправку, демонстрируя новую стеклянную бусину. Они повторяли этот процесс снова и снова, производя тысячи стеклянных бусин. Накопление сырья и техническое производство бисера требовали значительного времени и ресурсов, что проливает свет на то, как викинги проводили свои дни, когда не плавали по морям.
Викинги преобретали полезные материалы
Мозаики, предположительно, из византийской мозаики, шестой-двадцать пятый век.
Археологи обнаружили блоки мозаики в скандинавских торговых центрах. Эти блоки тессеры, по-видимому, когда-то образовывали более крупные мозаики в древнеримских и/или византийских зданиях. Викинги нашли разноцветные кубики и переработали их, чтобы сделать из них бусы. Несмотря на то, что викинги славились набегами и завоеваниями, как правило, они приобретали предметы, полезные для их ремёсел и торговли на родине.
Напоминание о доме
Ожерелье из стеклянных бусин (простых и фольгированных), янтарных подвесок и сердоликовой бусины. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.
На бумаге викинги вошли в историю в конце восьмого века, когда англосаксонские монахи зафиксировали свои нападения на монастыри на Британских островах. Но скандинавы не появились из ниоткуда. Учёные спорят, почему викинги решили ворваться в моря в конце 700-х годов нашей эры. При этом они оглядываются на то, кем были викинги до того, как отправились в плавание.
Стеклянная бусина с мелкими деталями. \ Фото: pinterest.com.
За Полярным кругом, на Лофотенских островах, археологи обнаружили длинный дом, построенный в седьмом веке и использовавшийся вплоть до девятого века. Будущие викинги построили дом из дерева и дёрна длиной двести шестьдесят футов. Среди грязи были разбросаны тридцать шариков. И несмотря на то, что из земли также появилось немного расплавленного стекла, на ферме до сих пор не обнаружено ни одного процесса изготовления бисера. Вместо этого археологи полагают, что большинство этих бусин были импортными.
Слева направо: Одиночная янтарная бусина. \ Янтарный кулон.
Одна из бусин, разбросанных по длинному дому, сделана из гагата. Хотя в Норвегии есть источники гагата, в средневековый период гагат, возможно, также импортировался с побережья Йоркшира, особенно из Уитби. Уитби находится чуть более чем в ста тридцати милях от Линдисфарна. В эпоху викингов он принадлежал королевству Нортумбрия и приобрёл известность как дом англосаксонского монастыря, где в 664 году нашей эры состоялся синод Уитби. До строительства монастыря этот район был известен своими запасами джета. Викинги привезли в Скандинавию гагатные бусины, а также необработанный гагат.
Слева направо: Призматическая сердоликовая бусина.\ Альтернативные бусины из сердолика призменной огранки и горного хрусталя.
И если англосаксонским монахам можно простить их растерянность, то набеги на Британские острова были не про них. Они были о викингах, их потребностях и мире, который они оставили позади в Скандинавии. Бусины показывают, что, куда бы викинги ни отправлялись, дом оставался в их памяти.
Торговые центры
Бусины, найденные при раскопках в Йорвике. \ Фото: jorvikvikingcentre.co.uk.
В 866 году нашей эры Хальфдан и Ивар Бескостный возглавили армию викингов при разграблении Йорка, Англия, который тогда входил в состав англосаксонского королевства Нортумбрия. Десять лет спустя несколько викингов основали коммерческий центр в Йорке. При раскопках этого центра, называемого Йорвик, было обнаружено около трёхсот стеклянных бусин.
Круглые сердоликовые бусины. \ Фото: bing.com.
Археологи также нашли янтарные бусы. Викинги добывали янтарь-сырец (окаменелую древесную смолу) из Балтийского региона. Они добрались до России примерно в 750 году нашей эры и вскоре достигли Балтийского моря. Добыв янтарь, викинги превращали желтовато-оранжевые шарики в бусы или другие драгоценные камни (подвески и кольца также были найдены в Йорвике). Было высказано предположение, что янтарь, возможно, излучал статический заряд или запах, который привлёк викингов связями с потусторонними силами. Янтарные бусы показывают, что викинги играли важную роль в объединении разрозненных народов и культур средневекового мира, даже когда они концентрировали свою власть на западе.
Восток
Ожерелье с бусами в восточном стиле и арабскими монетами, найденное в могиле в Эланде. \ фото: bing.com.
На месте торговли викингов в Мекленбурге, Германия, археологи обнаружили клад с рукоятью меча, фрагментами серебряной фольги, тремя латунными брусками, двумя цинковыми брусками, ста двадцатью двумя зелёными стеклянными бусинками и двадцатью двумя сегментированными бусинками из золотой и серебряной фольги. Бусы из серебряной и золотой фольги часто ввозились викингами из восточных портов. Арабский путешественник десятого века Ибн Фадлан также описал интерес викингов к зелёным стеклянным бусам: «Самые желанные украшения, которые у них есть — это зелёные керамические бусины, которые они хранят в своих лодках. Они дорого заплатят за них, по одному дирхему за одну бусину. Они вплетают их в ожерелья для своих жён».
Из Балтийского моря викинги получили доступ к рынкам Ближневосточного мира. Так они привозили на Восток рабов, мех, моржовые бивни, мёд и янтарь. Взамен они приобрели серебряные монеты, шёлк и бусины. Бусины с Востока выглядели иначе, чем скандинавские. Они были выполнены в оттенках серебряной и золотой фольги.
Ожерелье с серебряными подвесками, могила 632, Бирка, Швеция. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.
Некоторые бусины изображали сглаз в виде кругов синего, белого и черного цветов. Были также бусины миллефиори, сердоликовые бусины и бусины из горного хрусталя. В конечном счёте бисер с Востока стал более популярным, чем скандинавский. Бисерная индустрия викингов рухнула, в результате чего восточные бусины стали доминировать на рынке. Увлечение викингов всем иностранным проявилось в упадке бисерной индустрии, что наводит на мысль о притягательности экзотики в сознании викингов.
Ритуалы и традиции
Ожерелье из золотых бусин. \ Фото: bing.com.
Во время ещё одних раскопок был обнаружен скелет мужчины, похороненный где-то между 873-4 годами нашей эры в Англии с мечом, двумя пряжками, двумя ножами, ключом, бивнем кабана, плечевой костью птицы, амулетом молота Тора и двумя бусинами. Вторжение в другое королевство было рискованным делом. Всегда существовал шанс, что воин-викинг не вернётся домой - почётная, но далеко не радужная реальность. Погребение товарища-воина с оружием, одеждой и амулетами скандинавского бога Тора можно понимать как подготовку павшего воина к загробной жизни. Эти две бусинки вызывают ещё больше вопросов. Бусины могли быть сувенирами из дома, от товарища или партнёра — чем-то таким, о чём викинги будут помнить на том свете.
Набор бусин, найденных в могиле для кремации, Швеция. \ Фото: bing.com.
На шведском торговом посту в Бирке викинги похоронили пятилетнюю или шестилетнюю девочку с сорока семью стеклянными бусами. По всему миру археологи находили викингов, похороненных с одной или десятками бусин. Судя по количеству бусин в её могиле, девочка Бирка вполне могла принадлежать к важной или богатой семье.
Согласно «Саге об инглингах», могила девочки Бирки отличалась от остальных. Один приказал смертным хоронить мёртвых соответствующим образом: он постановил, что все мёртвые должны быть кремированы вместе со своим имуществом, и сказал, что каждый должен прибыть в Валгаллу с богатствами с его погребального костра и с сокровищами, которые он спрятал в земле. Несмотря на эти приказы свыше, викинги хоронили мужчин, женщин и детей в могилах по всему миру, когда те начали принимать христианство. Раскопки этих захоронений показывают, что бусы часто присоединялись к путешествию в загробный мир. В то время как викинги продолжали повиноваться указу Одина класть свои сокровища в землю, направлявшуюся в Валгаллу, они постепенно перестали сжигать свои трупы и приняли христианскую практику погребения. Эти погребальные обряды показывают, что викинги черпали вдохновение из систем верований, с которыми они столкнулись.
Вера и религия
Золотые бусины, использованные в ожерелье из стеклянных бусин, Готланд. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.
Археологи нашли бусины, изображающие сглаз, на ожерельях по всему миру викингов. Многие верили, что бусины, в том числе и украшения от сглаза, привезённые с Востока, отводят злую силу, содержащуюся в глазах некоторых людей. Викинги хорошо известны своей верой в скандинавский пантеон с Одином, Тором, Фрейей и Локи во главе. Позже многие викинги приняли христианство. В Хельге, Швеция, археологи обнаружили статуэтку Будды, которая, как полагают, была изготовлена в Индии или Пакистане седьмого века. Религия обладала огромной властью в средневековом мире. Хитрые и предприимчивые, викинги приспособились к мирам, в которых оказались. Было ли их заимствование религиозной атрибутики из других культур продиктовано искренней верой или социально-политическим маневрированием, остаётся неизвестным.
Важные ценности
Бусы викингов из шотландского клада Галлоуэй, восьмой век. \ Фото: i.pinimg.com.
В 1886 году на Оркнейских островах был обнаружен клад. Вместо груды серебра и золота в нём лежали груды бус, ложка и брошь. Бусины представляли собой смесь янтаря и стекла. Викинги любили хорошие запасы. Распространённые представления о кладах включают груды серебра и золота. Для обычного викинга богатство выглядело иначе. Были обнаружены небольшие клады, в которых были обнаружены более мелкие, но не менее важные предметы. Бусины также были включены в более крупные клады, такие как шотландский клад Галлоуэй. Эти клады показывают, что викинги придавали значение не только серебру и золоту.
Коллекция серебряных филигранных бусин. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.
Объекты, которые путешествовали по их мирам, также приобретали ценность и заслуживали защиты. С другой стороны, намеренное закапывание бусин наводит на мысль, что было от чего прятаться. В разное время викинги сталкивались с изменениями климата, демографическим давлением, экономическими потрясениями, переходом на городские рынки и завоеваниями. Несмотря на репутацию жестоких людей, тайно зарытые бусины показывают, что викинги не всегда оказывались на высоте. Археологи до сих пор продолжают находить бусы викингов, таящие в себе новые невероятные истории.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии