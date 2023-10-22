Что рассказали украшения викингов об их культуре и традициях: Бусы, полные сюрпризов и др.

Ремесло

Фрагменты ожерелья, найденного вместе с языческой леди.

Колье викингов с бусинами и подвесками из стекла, хрусталя, янтаря, сердолика и серебра, могильная находка из Бирки, Швеция. \ Фото: pinterest.com.

Слева направо: Языческая леди. \ Ожерелье языческой леди.

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Мозаики, предположительно, из византийской мозаики, шестой-двадцать пятый век.

Напоминание о доме

Ожерелье из стеклянных бусин (простых и фольгированных), янтарных подвесок и сердоликовой бусины. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.

Стеклянная бусина с мелкими деталями. \ Фото: pinterest.com.

Слева направо: Одиночная янтарная бусина. \ Янтарный кулон.

Слева направо: Призматическая сердоликовая бусина.\ Альтернативные бусины из сердолика призменной огранки и горного хрусталя.

Торговые центры

Бусины, найденные при раскопках в Йорвике. \ Фото: jorvikvikingcentre.co.uk.

Круглые сердоликовые бусины. \ Фото: bing.com.

Восток

Ожерелье с бусами в восточном стиле и арабскими монетами, найденное в могиле в Эланде. \ фото: bing.com.

Ожерелье с серебряными подвесками, могила 632, Бирка, Швеция. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.

Ритуалы и традиции

Ожерелье из золотых бусин. \ Фото: bing.com.

Набор бусин, найденных в могиле для кремации, Швеция. \ Фото: bing.com.

Вера и религия

Золотые бусины, использованные в ожерелье из стеклянных бусин, Готланд. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.

Важные ценности

Бусы викингов из шотландского клада Галлоуэй, восьмой век. \ Фото: i.pinimg.com.

Коллекция серебряных филигранных бусин. \ Фото: wiki.vikingsonline.org.uk.