10 самых ценных кладов, которые были найдены совершенно случайно

Мы ходим по золоту. Это утверждение - не фантастика. По всему миру есть люди, которым повезло больше, чем нам. Они нашли клад. Иногда стоимость найденных сокровищ исчислялась астрономическими суммами. Вот перечень самых богатых кладов всех времен.
1. Бактриан Голд
Бактрианский Золотой Пояс. /Фото: upload.wikimedia.org
Клад был найден в 1978 году группой советско-афганских археологов в Афганистане. Возглавлял группу Виктор Сарианиди — греко-русский археолог. Раскопки проводились в месте Тилля тепе, что в переводе означает «золотой холм». При раскопке шести курганов археологи нашли 20600 предметов, датированных 100 г. до н.э. - 100 н.э. Среди экспонатов были золотые и серебряные монеты, ремни, медальоны, короны, драгоценные камни, ожерелья. Во время Афганской войны о местонахождении найденного клада ничего не было известно. И только в 2003 году появились сведения о строительстве в Кабуле музея для хранения этих сокровищ. Даже при приблизительных подсчетах цена этого клада измеряется в астрономической сумме.
2. Saddle Ridge Hoard
Saddle Ridge Hoard - золотая монета 10 долларов. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Иногда прогулки на свежем воздухе полезны не только для здоровья, но и для кармана. Так и случилось с пожилой парой американцев, которые выгуливали свою собаку на небольшом участке в Северной Калифорнии. Им на глаза попалась большая ржавая банка, полная золотых монет. При помощи металлоискателя они обнаружили еще восемь банок, в которых находилось 1427 золотых монет. Находка датировалась 1847-1894 годами. Номинал монет составлял: 5,10 и 20 долларов. Многие монеты были в нециркулированном состоянии, отсюда возник вопрос: не были ли они похищены из Монетного двора. По официальному запросу пришел ответ, что кражи в этот период времени не было. Как попали эти банки на земельный участок, остается загадкой.
3. Сокровище Панагюриште
Панагюриште Клад. /Фото: zahratalkhaleej.ae
В 1949 году в Болгарии, недалеко от местечка Панагюриште братья Дейков собирали глину на территории фабрики по производству плитки. Среди кусков глинистой почвы они обнаружили странные предметы, которые собрали и отвезли в мэрию. Находкой оказались золотые предметы, датируемые 3 и 4 веками до нашей эры. Среди найденного богатства были графины, кубки, блюда, вазы. Вес 24-каратного золота составлял 6,164 кг. Золотые изделия принадлежали фракийскому царю Сеуту III. Они были закопаны в землю для защиты от македонцев или кельтов. В настоящее время клад экспонируется в областном историческом музее Пловдива.
4. Затонувшее Сокровище Кейсария
Сокровище Кейсария. /Фото: bagira.guru
Сильный шторм в Средиземном море в 2015 году потревожил затонувший город Кейсария. На следующее утро аквалангист Звика Фейер делала погружение и обнаружила на морском дне рассыпанные монеты. По оценкам специалистов, это были золотые динары, отчеканенные во времена правления халифа аль-Хаким и его сына. Находка датировалась 996 — 1036 г. н. э.
Интересный факт от Novate.ru: У Кесарии — легендарное и давнее прошлое. Город процветал в 400 г. до н. э. И был известен как греческий и финикийский торговый порт. Правителями города были Клеопатра и Ирод Великий. В 6 г. н. э. Город стал столицей Иудея и пристанищем для Понтия Пилата.
5. Сокровище Treroda
Срода корона. /Фото: mysteriouswritings.com
Этот клад нашли рабочие, проводившие демонтаж старого здания в польском городе Срода Шленска в 1885 году. Стоимость клада составляла 120 миллионов долларов. Среди найденных вещей были: золотые и серебряные монеты флорина, женская корона из золота, золотые подвески, застежка с драгоценными камнями, сапфировое кольцо. Специалистами было установлено, что все эти предметы принадлежали императору Карлу IV. В настоящее время, клад Сроды находится в национальном музее Вроцлава.
6. Кюрдейл Клад
Кюрдейл Клад. /Фото: factinate.com
Клад викингов был найден в 1840 году во время ремонтных работ на набережной реки Риббл в Кюрдейле, в Англии. Рабочие выкопали свинцовый ящик, в котором находились более 8600 предметов. Серебряные монеты, слитки из серебра, ювелирные украшения датировались 903-910 г. н. э. О кладе упоминалось даже в местном фольклоре. По преданию любой, кто стоит на южном берегу реки Риббл и смотрит вверх по течению, будет находиться в пределах видимости клада викингов. Самый богатый клад Англии был передан королеве Виктории. В наши дни сокровище Куэрдейла - достояние Британского музея.
7. Hoxne Hoard
Hoxne Hoard монеты реверс. /Фото: inteng-storage.s3.amazonaws.com
Потеря молотка может привести к настоящим сокровищам. Так и случилось с фермером Питером Уотлингом. Он попросил у своего друга металлоискатель, чтобы найти потерянный молоток. К своему удивлению он обнаружил настоящие залежи сокровищ: золотые украшения, ложки из серебра, золотые и серебряные монеты. Это случилось 16 ноября 1992 года к юго-западу от английской деревни Хоксне. По оценкам Комитета по оценке сокровищ, стоимость клада составляла 3.5 миллиона фунтов стерлингов. Hoxne Hoard — самая большая коллекция времен Древнего Рима, которые находили в Англии.
8. St. Albans Hoard
St. Albans Hoard. /Фото: hertsad.co.uk
Все началось с покупки металлоискателя. Англичанин Вестли Кэррингтон решил испытать счастье в поисках сокровищ. И удача улыбнулась ему. «Улов» удачливого кладоискателя составил 159 золотых монет Римской Империи, которые датировались 4 в н. э. Ценность клада составила 100000 фунтов стерлингов.
9. The Le Catillon II Hoard
The Le Catillon II Hoard. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Эта история началась в 1980 году. Кладоискатели Ричард Майлз и Ред Мид услышали рассказ женщины, что ее отец при обработке поля находил старинные монеты. Получив разрешение, энтузиасты принялись за поиск. Но, к сожалению, ничего не обнаружили. Тридцать лет спустя удача все-таки им улыбнулась. На том же поле они обнаружили клад, состоящий из 68000 предметов. Специалисты определили, что это сокровища древних кельтов и датировали их 30г. до н. э. The Le Catillon II Hoard — крупнейший клад кельтских монет и украшений.
10. Стаффордширский клад
Стаффордширский крепеж рукоять. /Фото: readdurhamenglish.files.wordpress.com
Англия богата на сокровища. Этот клад также был найден в стране Туманного Альбиона. Находка датировалась 875 г. н. э. Основную часть клада составляют военные предметы. Общая стоимость — 4,1. миллион долларов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии