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Многодетное счастье с нюансами: секреты счастья юмориста Андрея Рожкова

Он никогда не мечтал о славе, собирался стать самым обычным инженером, но судьба сама его нашла: в институте Андрей Рожков начал играть в КВН. Это он, будучи капитаном, привёл свою команду «Уральские пельмени» к победе в Высшей лиге и обзавёлся одновременно целой армией поклонниц. Однако сердце его уже было занято. С женой Эльвирой юморист живёт вместе уже больше 20 лет, но Андрей Рожков признаётся, что иногда он завидует своим разведённым коллегам.

Из сварщиков в шоумены

Андрей Рожков. / Фото: www.biographe.ru
Андрей Рожков. / Фото: www.biographe.ru

Андрей Рожков родился в Свердловске в 1971 году и рос в атмосфере безмерной любви и заботы. Семья его была очень простой, отец работал в кузнечном цехе на заводе, мама была крановщицей. Именно они преподали будущему кавээнщику первые жизненные уроки, которые сын запомнил навсегда. Отец учил его быть настоящим мужчиной, проводил с маленьким Андреем много времени, постоянно что-то рассказывал, показывал, как правильно держать в руках инструменты, насаживать наживку на крючок удочки и даже строить дом. Мама же просто любила Андрея и считала, что именно в умении любить и состоит главная ценность.

В детстве он мечтал не о космосе, как многие его ровесники, и даже не о славе. Андрей Рожков страстно хотел стать таксистом, ему казалось, что интереснее и важнее этой профессии просто не существует. И всё это благодаря соседу-таксисту, у которого во дворе всегда стояла машина, да и в деньгах он никогда не нуждался. Андрей Рожков так и представлял, как он весь день проводит за рулём, общается с людьми, видит всякие новые места. Правда, после окончания школы будущий шоумен уже понимал, что к выбору профессии нужно подходить вдумчиво. Он был очень основательным и серьёзным, строил планы, а потом их осуществлял.

Андрей Рожков. / Фото: www.novyefoto.ru
Андрей Рожков. / Фото: www.novyefoto.ru
Андрей Рожков поступил в Уральский политехнический институт, после окончания которого получил диплом инженера-сварщика. Но по специальности он никогда не работал, потому что в студенческие годы увлёкся игрой в КВН и осознал своё истинное призвание – дарить людям радость. Началось же всё в 1993 году, когда в спортивном лагере он впервые вместе с друзьями придумал номер для вечера юмора, а после успешного выступления и родилась идея создать свою команду КВН.

Так появилась команда «Уральские пельмени», название появилось благодаря модному в то время в Свердловске одноименному ресторану, в котором студенты страстно мечтали побывать хоть раз, но денег на посещение дорогого заведения у них не было. После окончания института Андрей Рожков немного поработал строителем, но потом полностью ушел в КВН. Веселый и обаятельный молодой человек всегда пользовался успехом у представительниц прекрасного пола, но о женитьбе даже не задумывался до тех пор, пока не встретил девушку своей мечты.

Свидание вслепую
Андрей и Эльвира Рожковы. / Фото: www.uznayvse.ru
Андрей и Эльвира Рожковы. / Фото: www.uznayvse.ru

Андрей Рожков мог бы никогда не познакомиться со своей будущей женой, если бы не его приятели, парень и девушка, которые встречались. В какой-то момент им стало скучно проводить время только вдвоём, и они решили перезнакомить между собой своих лучших друзей, Андрея и Эльвиру. Ему было тогда 25 лет, ей – 20, и, казалось, что более неподходящих людей найти просто невозможно. Они шли на первую встречу, совершенно не понимая, кого увидят. Однако неожиданно между молодыми людьми сразу же возникла симпатия.

Впоследствии в своих интервью Андрей Рожков говорил о том, что покорил сердце своей будущей жены служебным автомобилем «Чебурашка» (фургон «Иж-2715»). В то время, как у всех вокруг были «Жигули», «Москвичи» и иногда «Волги», ему, как сотруднику отдела снабжения строительного предприятия, достался небольшой фургон, практически грузовик, на котором можно перевозить и цемент, и мебель, и другие полезные вещи. Но ещё больше девушке понравилась основательность Андрея Рожкова.

Андрей и Эльвира Рожковы. / Фото: www.wrongmag.ru
Андрей и Эльвира Рожковы. / Фото: www.wrongmag.ru

Несмотря на прекрасное чувство юмора и умение рассмешить любого человека, он был очень серьёзным в жизненных вопросах и ко всему подходил обстоятельно. Молодые люди встречались до свадьбы целых шесть лет, пока Андрей, наконец, не понял, что именно с Эльвирой он хочет создать семью и воспитывать детей. Предложение руки и сердца девушка приняла без раздумий.

Многодетное счастье с нюансами

Андрей и Эльвира Рожковы с сыновьями. / Фото: www.annaardova.ru
Андрей и Эльвира Рожковы с сыновьями. / Фото: www.annaardova.ru


Вот уже 21 год Андрей и Эльвира Рожковы живут вместе, причём за все эти годы они ни разу всерьёз не поссорились. Правда, первое время подолгу спорили, чей институт лучше: политех, в котором учился глава семьи на инженера-сварщика, или университет, где Эльвира получила диплом астрофизика. А потом два вуза объединили и теперь повода для разговоров не стало. Правда, появилось много забот, ведь супруги воспитывают троих сыновей, Семёна, Петра и Макара, двадцати, тринадцати и семи лет соответственно.

По словам Андрея Рожкова, дети – это цемент семьи. Правда, многодетный отец видит детей не так часто, как ему хотелось бы, он часто уезжает в Москву на работу или колесит с гастролями по всей стране, в то время как жена и дети остаются в Екатеринбурге. Зато все они успевают соскучиться друг по другу. Для семьи юморист построил большой и просторный загородный дом, в котором неустанно создаёт уют его любимая жена. Она ведёт хозяйство, занимается воспитанием детей, а ещё создает прекрасные витражи и изделия из глины.

Эльвира Рожкова с сыновьями. / Фото: www.kadet39.ru
Эльвира Рожкова с сыновьями. / Фото: www.kadet39.ru

По словам Андрея Рожкова, ему очень повезло с женой. Она постоянно его хвалит, всегда поддерживает и даёт дельные советы, когда он обращается к ней, придумывая новые шутки. Рожковых называют идеальной семьёй, но юморист признаётся, что иногда он завидует своим коллегам, которые разводятся и женятся едва ли не два раза в год. Он понимает, что им для вдохновения необходимо состояние влюблённости. Он и сам был бы не прочь влюбиться, тем более что подходящих кандидатур вокруг достаточно. Однако он не может так поступить с женой, ведь у них семья, рисковать которой он не собирается ради того, чтобы войти в состояние творческого подъёма.

Конечно, юморист шутит по этому поводу, ведь на самом деле он не представляет себе жизни без жены и детей. Они для него и главный стимул, и неиссякаемый источник вдохновения. Он старается всё свободное время проводить с супругой и сыновьями. В Москву юморист переезжать не собирается, он считает, что в столице нужно работать, а вот жить надо там, где тебе тепло и уютно.

Андрей Рожков. / Фото: www.e1.ru
Андрей Рожков. / Фото: www.e1.ru

Андрей Рожков очень любит свою малую родину, даже стал продюсером фильма «День отца», действие которого разворачивается в уральских лесах. Он очень хотел показать красоту родного края, силу характера своих земляков. Съёмки начались в 2021 году, но пока картина всё ещё находится в производстве. Впрочем, у Андрея Рожкова ещё множество творческих планов и идей новых проектов. И он уверен в своей способности все их реализовать, ведь в него верят самые дорогие люди, жена и сыновья.

 

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