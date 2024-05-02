Многодетное счастье с нюансами: секреты счастья юмориста Андрея Рожкова

Он никогда не мечтал о славе, собирался стать самым обычным инженером, но судьба сама его нашла: в институте Андрей Рожков начал играть в КВН. Это он, будучи капитаном, привёл свою команду «Уральские пельмени» к победе в Высшей лиге и обзавёлся одновременно целой армией поклонниц. Однако сердце его уже было занято. С женой Эльвирой юморист живёт вместе уже больше 20 лет, но Андрей Рожков признаётся, что иногда он завидует своим разведённым коллегам.

Из сварщиков в шоумены



Андрей Рожков родился в Свердловске в 1971 году и рос в атмосфере безмерной любви и заботы. Семья его была очень простой, отец работал в кузнечном цехе на заводе, мама была крановщицей. Именно они преподали будущему кавээнщику первые жизненные уроки, которые сын запомнил навсегда. Отец учил его быть настоящим мужчиной, проводил с маленьким Андреем много времени, постоянно что-то рассказывал, показывал, как правильно держать в руках инструменты, насаживать наживку на крючок удочки и даже строить дом. Мама же просто любила Андрея и считала, что именно в умении любить и состоит главная ценность.



В детстве он мечтал не о космосе, как многие его ровесники, и даже не о славе. Андрей Рожков страстно хотел стать таксистом, ему казалось, что интереснее и важнее этой профессии просто не существует. И всё это благодаря соседу-таксисту, у которого во дворе всегда стояла машина, да и в деньгах он никогда не нуждался. Андрей Рожков так и представлял, как он весь день проводит за рулём, общается с людьми, видит всякие новые места. Правда, после окончания школы будущий шоумен уже понимал, что к выбору профессии нужно подходить вдумчиво. Он был очень основательным и серьёзным, строил планы, а потом их осуществлял.





Андрей Рожков поступил в Уральский политехнический институт, после окончания которого получил диплом инженера-сварщика. Но по специальности он никогда не работал, потому что в студенческие годы увлёкся игрой в КВН и осознал своё истинное призвание – дарить людям радость. Началось же всё в 1993 году, когда в спортивном лагере он впервые вместе с друзьями придумал номер для вечера юмора, а после успешного выступления и родилась идея создать свою команду КВН.



Так появилась команда «Уральские пельмени», название появилось благодаря модному в то время в Свердловске одноименному ресторану, в котором студенты страстно мечтали побывать хоть раз, но денег на посещение дорогого заведения у них не было. После окончания института Андрей Рожков немного поработал строителем, но потом полностью ушел в КВН. Веселый и обаятельный молодой человек всегда пользовался успехом у представительниц прекрасного пола, но о женитьбе даже не задумывался до тех пор, пока не встретил девушку своей мечты.



Свидание вслепую



Андрей Рожков мог бы никогда не познакомиться со своей будущей женой, если бы не его приятели, парень и девушка, которые встречались. В какой-то момент им стало скучно проводить время только вдвоём, и они решили перезнакомить между собой своих лучших друзей, Андрея и Эльвиру. Ему было тогда 25 лет, ей – 20, и, казалось, что более неподходящих людей найти просто невозможно. Они шли на первую встречу, совершенно не понимая, кого увидят. Однако неожиданно между молодыми людьми сразу же возникла симпатия.



Впоследствии в своих интервью Андрей Рожков говорил о том, что покорил сердце своей будущей жены служебным автомобилем «Чебурашка» (фургон «Иж-2715»). В то время, как у всех вокруг были «Жигули», «Москвичи» и иногда «Волги», ему, как сотруднику отдела снабжения строительного предприятия, достался небольшой фургон, практически грузовик, на котором можно перевозить и цемент, и мебель, и другие полезные вещи. Но ещё больше девушке понравилась основательность Андрея Рожкова.







Несмотря на прекрасное чувство юмора и умение рассмешить любого человека, он был очень серьёзным в жизненных вопросах и ко всему подходил обстоятельно. Молодые люди встречались до свадьбы целых шесть лет, пока Андрей, наконец, не понял, что именно с Эльвирой он хочет создать семью и воспитывать детей. Предложение руки и сердца девушка приняла без раздумий.

Многодетное счастье с нюансами

Андрей и Эльвира Рожковы с сыновьями. / Фото: www.annaardova.ru



Вот уже 21 год Андрей и Эльвира Рожковы живут вместе, причём за все эти годы они ни разу всерьёз не поссорились. Правда, первое время подолгу спорили, чей институт лучше: политех, в котором учился глава семьи на инженера-сварщика, или университет, где Эльвира получила диплом астрофизика. А потом два вуза объединили и теперь повода для разговоров не стало. Правда, появилось много забот, ведь супруги воспитывают троих сыновей, Семёна, Петра и Макара, двадцати, тринадцати и семи лет соответственно.



По словам Андрея Рожкова, дети – это цемент семьи. Правда, многодетный отец видит детей не так часто, как ему хотелось бы, он часто уезжает в Москву на работу или колесит с гастролями по всей стране, в то время как жена и дети остаются в Екатеринбурге. Зато все они успевают соскучиться друг по другу. Для семьи юморист построил большой и просторный загородный дом, в котором неустанно создаёт уют его любимая жена. Она ведёт хозяйство, занимается воспитанием детей, а ещё создает прекрасные витражи и изделия из глины.







По словам Андрея Рожкова, ему очень повезло с женой. Она постоянно его хвалит, всегда поддерживает и даёт дельные советы, когда он обращается к ней, придумывая новые шутки. Рожковых называют идеальной семьёй, но юморист признаётся, что иногда он завидует своим коллегам, которые разводятся и женятся едва ли не два раза в год. Он понимает, что им для вдохновения необходимо состояние влюблённости. Он и сам был бы не прочь влюбиться, тем более что подходящих кандидатур вокруг достаточно. Однако он не может так поступить с женой, ведь у них семья, рисковать которой он не собирается ради того, чтобы войти в состояние творческого подъёма.



Конечно, юморист шутит по этому поводу, ведь на самом деле он не представляет себе жизни без жены и детей. Они для него и главный стимул, и неиссякаемый источник вдохновения. Он старается всё свободное время проводить с супругой и сыновьями. В Москву юморист переезжать не собирается, он считает, что в столице нужно работать, а вот жить надо там, где тебе тепло и уютно.



