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Почему в большинстве холодильников лоток для яиц имеет именно 8 ячеек, а не 10


Почему в большинстве холодильников лоток для яиц имеет именно 8 ячеек, а не 10

Большинство холодильников содержит несколько лотков для хранения яиц. По-настоящему интересно другое. В большинстве моделей данные лотки поделены на 8 ячеек. Учитывая данную особенность, можно логично предположить, что дело касается определенного «стандарта». Что ж, самое время узнать, почему в большинстве лотков в холодильниках сконструировано именно по такой формуле.

Первоначально это связано было с объемами производства. /Фото: yandex.ru.

Первоначально это связано было с объемами производства. /Фото: yandex.ru.

 

Интересное несоответствие – яйца продаются десятками, однако лотки в большинстве холодильников разделены на восемь ячеек. Выглядит по меньшей мере странно, если (конечно) обращать внимание на данный вопрос. При желании можно даже пойти и прямо сейчас пересчитать количество ячеек в яичных лотках своего холодильника. Скорее всего их окажется таки восемь. Почему же все так? Ответ на самом деле очень прост и сводится он к двум словам «европейский» и «стандарт».
В Европе лотки не такие, как у нас. /Фото: politinform.net.

В Европе лотки не такие, как у нас. /Фото: politinform.net.

 

Дело в том, что в странах Европы яйца как правило продаются не десятками, а упаковками, так или иначе связанными с дюжиной – 12. Продают куриные яйца по 12, по 6, но куда чаще по 8 штук. Именно по этой причине и ячеек в большинстве моделей холодильников восемь. Просто они рассчитаны под самую популярную магазинную тару. Не менее любопытно и то, что у лотков на 8 достаточно давняя история.
Есть на 12. /Фото: politinform.net.

Есть на 12. /Фото: politinform.net.

 

Дело в том, что еще 50-70 лет назад яйца во многих странах Европы продавались по шесть штук. Связано это было в первую очередь тем, что сельское хозяйство на тот момент не позволяло производить куриные яйца в тех объемах, в которых их производят современные фермы. Со временем ситуация начала меняться и в лотках стало по 8 яиц. Число оказалось оптимальным (в точки зрения европейцев), так оно и прижилось.
Можно и так. /Фото: milayaya.ru.

Можно и так. /Фото: milayaya.ru.

 

Отдельно стоит отметить, что в отличие от людей с востока, люди с запада, в первую очередь европейцы, куда больше предрасположены «думать дюжинами», а не 10-ками или 3-ками. Магия чисел очевидна: 12 месяцев, 12 апостолов, 12 зодиакальных знаков и т.д. Даже формат листа А4 – это 1/3 той самой дюжины.

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Почему в большинстве холодильников лоток для яиц имеет именно 8 ячеек, а не 10

И не забудьте:
Почему в большинстве холодильников лоток для яиц имеет именно 8 ячеек, а не 10Подписаться на мой Instagram
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