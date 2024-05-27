От Луксора до Асуана: храмы Древнего Египта как прикосновение к вечности
Удивительная страна Египет… История великих цивилизаций оживает среди песков в великолепных архитектурных памятниках, удивительным образом дошедших до нас через тысячелетия. Во всей красе предстают здесь храмы или «дома богов», поражающие своими размерами и монументальностью.. В этом обзоре храмы, которые стоит увидеть тем, чьи интересы не ограничиваются пляжным отдыхом.
Древняя красота Луксора
В 500 километрах от Каира находится жемчужина Египта - город Луксор, по количеству сохранившихся здесь памятников не имеющий аналогов в мире.
Карнакский храмовый комплекс, XVI век до н.э.
Карнакский храм Общий вид
Самым грандиозным сооружением здесь является Карнакский храмовый комплекс, находящийся в деревне Карнак неподалеку от Луксора, занимающий площадь в 100 гектар. На этой территории располагаются более 30 храмов, главный из которых - Большой храм Амона высотой с 9-этажный дом, поражающий своей монументальностью. В его состав входят целых 10 пилонов (трапециевидные башни у входа) и колоссальный гипостильный зал со 134 колоннами высотой до 20 м, обхватить одну колонну не в состоянии даже пять человек, взявшиеся за руки.
Колонны Карнакского храма
Заложили этот комплекс в 16 веке до н.э., а строили в течение 1300 лет.
Обнаружили его под песками лишь в 19 веке, во время раскопок.
Луксорский храм, XIV век до н.э.
Луксорский храм
Луксорский храм
В 14 веке до н.э. был основан Луксорский храм Амона-Ра, который также непрерывно строился в течение 1500 лет. В древности его связывала с Карнакским храмом великолепная аллея сфинксов протяженностью в два километра. Сейчас эта аллея восстанавливается.
Аллея сфинксов
Храм Хора, III век до н.э.
Храм Хора в Эдфу
Пилон храма Хора в Эдфу
В городе Эдфу, в 100 км от Луксора, находится еще один огромный комплекс храмов, уступающий по величине лишь Карнакскому, но сохранившийся гораздо лучше него. Он был построен в честь бога Гора в эпоху Птолемеев менее, чем за два века. Статуя этого бога из черного гранита с головой сокола красуется перед главным фасадом.
Бог в образе сокола. Храм в Эдфу
Постепенно пески засыпали и это великолепное сооружение, обнаружили его только в 1860 году.
Храм Ком-Омбо, II век до н.э
Храм Ком-Омбо
К величайшим храмам Древнего Египта относится еще один храм эпохи Птолемеев – Ком-Омбо. Его уникальность состоит в том, что он является двойным, т.е. состоит он из двух симметрично расположенных храмов, в честь двух противоборствующих богов, Себека (с головой крокодила) и Гора (с головой сокола). Необыкновенно красив гипостильный зал этого храма с астрономическими рисунками.
Под воздействием разливов Нила и землетрясений храм Ком-Омбо подвергся значительным разрушениям.
Храм Мединет-Абу, XII век до н.э.
Храмовый комплекс Мединет-Абу
Неподалеку от Луксора расположен еще один впечатляющий своими размерами храмовый комплекс, главным в котором является Погребальный храм Рамсеса III. В качестве украшений здесь использованы барельефы c изображениями великих побед этого фараона. Весь комплекс опоясан двойным рядом зубчатых стен, что делает его похожим на крепость.
Храм Сети I
Храм Сети I
Невероятной красоты поминальный храм, посвященный фараону Сети I, а также богу Осирису и его жене, находится в Абидосе, и неплохо сохранился. На его стенах в хронологическом порядке высечены имена всех фараонов, начиная от Мендеса, основателя первой в Египте династии, и до Рамсеса I.
Храм Хатшепсут, XVI век до н.э.
Храм Хатшепсут
Еще один знаменитый погребальный храм - великой правительницы Хатшепсут - находится возле Луксора в пустынной долине у подножия скал. Всего лишь за девять лет был построен этот поражающий своим великолепием храм, кардинально отличающийся от других не менее величественных сооружений своей архитектурой и расположением.
К сожалению, время его не пощадило, и до 1891 этот храм лежал практически в руинах, но на сегодняшний день он почти полностью восстановлен.
Колоссы Мемнона, XIV век до н.э.
Колоссы Мемнона
Два массивных каменных колосса, высотой по 18 метров каждый, в некрополе около Луксора - единственное, что осталось от крупнейшего храма Аменхотепа, полностью разрушенного и исчезнувшего. Статуи, изображающие самого фараона, находились у входа в храм.
Храмы Абу-Симбел, XIII век до н.э.
Храм Рамсеса II (Абу-Симбел)
Храм Нефертари (Абу-Симбел)
В период правления Рамсеса II в известняковой скале в городке Абу-Симбел в Нумибии были высечены храмы-близнецы, как памятники фараону и его жене Нефертари, снаружи оставались видны лишь их фасады. Около большого храма высотой 100 метров установлены гигантские 20-метровые статуи, изображающие восседающего на троне Рамсеса II, у подножия которых находятся статуи жен фараона и детей, которых у него было больше 200. Рядом вырублен еще один храм меньшего размера, посвященный жене фараона Нефертари.
Уступая по размеру остальным храмам, храмы Абу-Симбел превосходят их по красоте внутреннего убранства.
Обнаружили их под толщей песка в 1813 году.
Историческим событием стала уникальная операция по перемещению этих великолепных памятников, которые из-за строительства Асуанской плотины могли оказаться затопленными. Для этого усилиями специалистов из 50 стран их разрезали на блоки, переместили выше по течению на 65 м и на 200 м дальше от берега, и собрали заново. Для полной завершенности картины была даже построена искусственная скала за ними.
Перенос храмов Абу-Симбел на новое место
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