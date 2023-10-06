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15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Иногда хочется просто закинуть подальше ноутбук, отключить телефон и побыть наедине с собой и природой. Желательно в каком-нибудь красивом уединенном месте на краю света.

В этом материале мы собрали 15 прекрасных мест в разных уголках нашей планеты, которые отлично подошли бы для того, чтобы отдохнуть душой и телом от суеты большого города.

Шварцвальд, Германия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Финляндия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Долина Окснадалур, Исландия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Тромсё, Норвегия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Долина Шамони, Франция


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Озеро Луис, Канада


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Валле-д’Аоста, Италия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Норвегия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Швейцария


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Гарц, Германия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Россия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Норвегия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Квебек, Канада


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Горы Бергсдален, Норвегия


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Власич, Босния и Герцеговина


15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

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