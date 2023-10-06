15 уютных домов, в которые так и хочется сбежать после тяжелой рабочей недели

Иногда хочется просто закинуть подальше ноутбук, отключить телефон и побыть наедине с собой и природой. Желательно в каком-нибудь красивом уединенном месте на краю света.
В этом материале мы собрали 15 прекрасных мест в разных уголках нашей планеты, которые отлично подошли бы для того, чтобы отдохнуть душой и телом от суеты большого города.
Шварцвальд, Германия
Финляндия
Долина Окснадалур, Исландия
Тромсё, Норвегия
Долина Шамони, Франция
Озеро Луис, Канада
Валле-д’Аоста, Италия
Норвегия
Швейцария
Гарц, Германия
Россия
Норвегия
Квебек, Канада
Горы Бергсдален, Норвегия
Власич, Босния и Герцеговина
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