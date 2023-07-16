Три мифа о Чарльзе Мэнсоне, или Как маньяк хотел уничтожить всех белых американцев

Чарльза Мэнсона и ужасную историю убийства Шерон Тейт любят приводить как пример, до чего доводит гуруизм в среде хиппи. Однако штука вот в чём: Мэнсон на самом деле никогда не был хиппи, не разделял их идей, да и Тейт он не убивал.
Совсем не хиппи
Описывая «Семью» Мэнсона — нечто вроде секты — часто пишут, что она была типичной коммуной хиппи. Все ходили с распущенными волосами, жили на ферме, за аренду которой девушки «Семьи» расплачивались сексом, ели наркотики и слушали «духовные» фразочки гуру.
Тем не менее от хиппи с их принципиальным пацифизмом и популярностью «левацких» идей Мэнсон был крайне далёк. У него, например, тоже был план полностью преобразовать мир — но план этот включал развязывание войны. По задумке Мэнсона, в «Семью» за несколько лет должны были вступить все или почти все белые девушки США. Он считал, что чернокожие избалованы «доступностью белых девушек» и уже не могут без секса с ними, а значит, поднимут бунт и обрушатся на белых. Белые начнут бунт подавлять, и тогда все «настоящие африканцы» явятся в Америку, чтобы убить белых.
В это время Мэнсон и его «Семья» будут отсиживаться по бункерам до конца войны. Когда война закончится, африканцы поймут, что без белых людей им не выжить — не способны они поддерживать государственность и заставлять себя работать — и начнут молиться, чтобы им Господь послал белого. Тут Мэнсон и вылезет и, пересказывая его, потреплет «н***ров» по кудрявым чёрным головам, после чего отправит работать. Тем более, что у него есть все белые девушки США, а это именно то, что чёрным так нужно.
Кроме того, что очень нехарактерно для хиппи, Мэнсон устраивал оргии с убийством животных в качестве жертвы Сатане. Не то, чтобы он верил в Сатану — ему просто хотелось кровавых оргий. Отчего-то об этом в российской прессе не любят писать, предпочитая списывать пороки Мэнсона и ужасы созданной им секты на «сумасшествия хиппи» и вообще странности неформалов.
*Семья* Мэнсона.
Не убивал Шерон Тейт
Ещё один миф относительно Мэнсона состоит в том, что его судили за убийство Шерон Тейт. На самом деле он не принимал участия в её убийстве, и судили его за смерть семейной пары Ла-Бьянка, которую даже не сразу привязали к убийству Тейт и ещё четырёх человек с ней вместе. Только позже выяснилось, что совершить преступление — и обязательно беспощадно — приказал убийцам Мэнсон.
Кстати, миф и то, что «Семья» была настолько сплочённой и настолько обожала Мэнсона, что никто не стал давать против него показания. Как раз основные показания, позволившие упечь Мэнсона за решётку, дала одна из его «девочек», Линда Касабиан, избежав тем самым суда за соучастие (правда, она не участвовала в самих убийствах, только стояла на часах).
Однако многие члены «Семьи» действительно вели себя, как оголтелые сектанты. Они не только запирались на допросах, но и зачем-то убили адвоката Мэнсона, к тому же расчленив его.
*Семья* Мэнсона.
Не был неотразим
Третья легенда о Мэнсоне гласит, что он обладал настолько неотразимой харизмой, что девушки не могли сопротивляться, когда он заманивал их в секту, а уже в тюрьме его засыпали письмами с признаниями в любви. На самом деле Мэнсон, как и многие гуру и соблазнители, «подцеплял» девушек с психологическими проблемами, ловко ими манипулируя — иначе бы в «Семье» действительно состояли все девушки США. Мэнсон наловчился в вербовке ещё будучи сутенёром и подбирая для торговли девочек-подростков. Что касается любовных писем, то их получают все известные преступники — есть тип женщин, которых отчего-то заводят жестокие убийцы. Но только пока сидят за решёткой и приятно щекочут нервы на отдалении.
Самая знаменитая любовная победа Мэнсона за решёткой — когда он собирался жениться на женщине намного младше себя — оказалась попыткой этой женщины разбогатеть. Она собиралась стать владелицей его трупа после смерти и получать деньги, выставляя мёртвое тело напоказ. Когда это всплыло, свадьба расстроилась. В итоге в 2017 году Мэнсон умер холостяком.
Текст: Лилит Мазикина.
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