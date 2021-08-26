Несложные правила, которые обеспечат обильное цветение каланхоэ

Каланхоэ есть почти в каждом доме, но вот цветёт это растение далеко не всегда. Что же препятствует этому? Прежде всего то, что на полки магазинов оно поступает с большим количеством удобрений, у которых заканчивается срок действия примерно через пару месяцев.

После этого растение следует выхаживать самостоятельно — возможно, даже омолодить и размножить путём черенкования.



Для каланхоэ важен световой режим дня. До обеда растение должно получать много света — солнечного или досветки. А вот после обеда обильное солнце может навредить, поэтому нужно обязательно следить за этим.



Самая оптимальная температура для каланхоэ — 27 градусов. Лучше, чтобы она держалась на этом уровне или была немного ниже, но не выше. Однако и сквозняков он также не любит.



Частота полива растения зависит от времени года. Но заливать растение не нужно ни в коем случае! Летом следует осуществлять полив 2-3 раза в неделю, а зимой — 1 раз в неделю. Пересаживать растение необходимо 1 раз в 2 года.



Чтобы определить, нужно ли подкармливать каланхоэ, следует внимательно осмотреть его. Если оно перестало расти, а листочки формируются мелкие, то растению не хватает азота. Однако избыток азота ведёт к тому, что каланхоэ будет наращивать только зелёную массу, вместо того чтобы цвести.

Избыток фосфора проявляется тем, что на растении появляются желтые листья, а нижние и вовсе опадают. А если растение не цветёт или быстро отцветает, то у него явный недостаток фосфора. Искривлённые листья — недостаток калия. Исходя из этого, подбирайте удобрение под ваше растение. Лучше всего выбирать удобрение с пометкой «для суккулентов». Подкармливать необходимо с весны до середины осени 1 раз в 2 недели. Желательно брать половинную дозу от той, которая указана на упаковке. Соблюдая все эти правила, вы добьётесь регулярного и постоянного цветения каланхоэ!