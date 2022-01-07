Мужская дружба великих художников: что объединяло Рубенса и Брейгеля Старшего

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший фрагмент картины «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса»
Зависть и соперничество не коснулись союза самых именитых мастеров 17 века Питера Пауля Рубенса и Яна Брейгеля Старшего. Поддержка, воспитание детей, создание шедевров живописи – формула мужской дружбы.
Ян Брейгель Старший, портрет кисти Рубенса (фрагмент семейного портрета художника); Питер Пауль Рубенс, автопортрет
За 25 лет, с 1598 по 1625 год, Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель Старший стали соавторами более чем двух десятков работ. У этих мастеров было много общего, но в живописи они переживали и воплощали мир совершенно по-разному. Брейгель получил прозвище «бархатный» за изящный и деликатный стиль. Рубенс – размашистый и энергичный импровизатор, виртуоз масштабных исторических композиций,- имел славу «быстрого» художника. Соединившись, их отличия прекрасно дополняли друг друга.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Эдемский сад с грехопадением»
В то время совместная работа художников не была чем-то исключительным. Но, как правило, один мастер считался «старше», выше другого. В этом альянсе оба художника являлись равными величинами. «Эдемский сад с грехопадением» - единственная картина, подписанная обоими: в левом нижнем углу – «PETRI PAVLI RVBENS FIGR», в правом нижнем – «IBRVEGHEL FEC».
«Битва амазонок» — наиболее ранняя из известных совместных работ Рубенса и Брейгеля
Сегодня кажется, что среди двух художников более прославленным и искусным является Рубенс. Но когда они впервые встретились, выполняя их первую общую работу «Битву Амазонок» (1598 - 1600), Рубенс только прибыл в Антверпен. К этому времени имя Брейгеля получило широкую известность. Правда, династию прославил его отец – Питер Брейгель Старший. Тогда и зародилась их дружба. Рубенс станет крестным отцом двух детей Брейгеля. Он напишет письма от имени Брейгеля к его покровителю Кардиналу Федерико в Милане, за что Брейгель в шутку называл Рубенса – «мой секретарь».
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса»
Картина «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса», в которой определился вклад художников в художественное целое: Рубенс пишет фигуры, Брейгель – фон.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Пан и Сиренга»
Картина «Пан и Сиренга» - небольшая по размеру работа мастеров, в которой фигуры также принадлежат Рубенсу, а фон – Брейгелю, что не означает второстепенности работы последнего. Помимо высокохудожественного исполнения, фон играет колоссальную смысловую роль в сюжете картины. Искусствоведы подчеркивали, что выход тростника за границы картины и показ фигур снизу подсказывали зрителю, что нимфе сбежать не удастся.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Обоняние»
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Вкус»
Одна из самых известных работ тандема – «Органы чувств» - состояла из пяти картин: «Слух», «Зрение», «Обоняние», «Осязание», «Вкус». Считается, что созданы они были для образования собственных детей. Цель художников заключалась в показе происхождения чувственных ощущений.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Зрение»
В аллегоричной серии картин «Пять чувств» художники уделяли особое внимание предметному миру, который символизировал взаимосвязь физического многообразия и духовного совершенства. На полотне «Зрение» изображен кабинет с разными деталями, относящихся к «зрению». В правом углу художниками вписаны их собственные картины.
Плодотворный творческий союз остановила смерть Брейгеля. Рубенс стал исполнителем его последней воли и опекуном для младших детей. Когда же старший сын, Ян Брейгель, унаследовал мастерскую отца, то Рубенс оказывал ему поддержку.
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