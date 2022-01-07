С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Мужская дружба великих художников: что объединяло Рубенса и Брейгеля Старшего


Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший фрагмент картины «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса»

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший фрагмент картины «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса»

Зависть и соперничество не коснулись союза самых именитых мастеров 17 века Питера Пауля Рубенса и Яна Брейгеля Старшего. Поддержка, воспитание детей, создание шедевров живописи – формула мужской дружбы.

Ян Брейгель Старший, портрет кисти Рубенса (фрагмент семейного портрета художника); Питер Пауль Рубенс, автопортрет

Ян Брейгель Старший, портрет кисти Рубенса (фрагмент семейного портрета художника); Питер Пауль Рубенс, автопортрет

 

За 25 лет, с 1598 по 1625 год, Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель Старший стали соавторами более чем двух десятков работ. У этих мастеров было много общего, но в живописи они переживали и воплощали мир совершенно по-разному. Брейгель получил прозвище «бархатный» за изящный и деликатный стиль. Рубенс – размашистый и энергичный импровизатор, виртуоз масштабных исторических композиций,- имел славу «быстрого» художника. Соединившись, их отличия прекрасно дополняли друг друга.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Эдемский сад с грехопадением»

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Эдемский сад с грехопадением»

 

В то время совместная работа художников не была чем-то исключительным. Но, как правило, один мастер считался «старше», выше другого. В этом альянсе оба художника являлись равными величинами. «Эдемский сад с грехопадением» - единственная картина, подписанная обоими: в левом нижнем углу – «PETRI PAVLI RVBENS FIGR», в правом нижнем – «IBRVEGHEL FEC».

Мужская дружба великих художников: что объединяло Рубенса и Брейгеля Старшего

«Битва амазонок» — наиболее ранняя из известных совместных работ Рубенса и Брейгеля

 

Сегодня кажется, что среди двух художников более прославленным и искусным является Рубенс. Но когда они впервые встретились, выполняя их первую общую работу «Битву Амазонок» (1598 - 1600), Рубенс только прибыл в Антверпен. К этому времени имя Брейгеля получило широкую известность. Правда, династию прославил его отец – Питер Брейгель Старший. Тогда и зародилась их дружба. Рубенс станет крестным отцом двух детей Брейгеля. Он напишет письма от имени Брейгеля к его покровителю Кардиналу Федерико в Милане, за что Брейгель в шутку называл Рубенса – «мой секретарь».
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса»

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса»

 

Картина «Возвращение с войны. Венера разоружает Марса», в которой определился вклад художников в художественное целое: Рубенс пишет фигуры, Брейгель – фон.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Пан и Сиренга»

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Пан и Сиренга»

 

Картина «Пан и Сиренга» - небольшая по размеру работа мастеров, в которой фигуры также принадлежат Рубенсу, а фон – Брейгелю, что не означает второстепенности работы последнего. Помимо высокохудожественного исполнения, фон играет колоссальную смысловую роль в сюжете картины. Искусствоведы подчеркивали, что выход тростника за границы картины и показ фигур снизу подсказывали зрителю, что нимфе сбежать не удастся.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Обоняние»

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Обоняние»

 
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Вкус»

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Вкус»

 

Одна из самых известных работ тандема – «Органы чувств» - состояла из пяти картин: «Слух», «Зрение», «Обоняние», «Осязание», «Вкус». Считается, что созданы они были для образования собственных детей. Цель художников заключалась в показе происхождения чувственных ощущений.
Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Зрение»

Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший «Зрение»

 

В аллегоричной серии картин «Пять чувств» художники уделяли особое внимание предметному миру, который символизировал взаимосвязь физического многообразия и духовного совершенства. На полотне «Зрение» изображен кабинет с разными деталями, относящихся к «зрению». В правом углу художниками вписаны их собственные картины.
Плодотворный творческий союз остановила смерть Брейгеля. Рубенс стал исполнителем его последней воли и опекуном для младших детей. Когда же старший сын, Ян Брейгель, унаследовал мастерскую отца, то Рубенс оказывал ему поддержку.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Мужская дружба великих художников: что объединяло Рубенса и Брейгеля Старшего

И не забудьте:
Мужская дружба великих художников: что объединяло Рубенса и Брейгеля СтаршегоПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх