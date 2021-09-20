5 повседневных вещей, которые мы то и дело бросаем в унитаз, а вообще не следовало бы

Людей, которые путают унитаз и мусорное ведро не так уж много, однако, как показывает печальная практика, существует достаточно много хозяев, которые выбрасывают в канализацию некоторые «вредные» вещи абсолютно без задней мысли.

Кончается такое печально. Уже через неделю-другую выброшенная вещица может напомнить о своем существовании самым неприятным образом как для самих хозяев, так и для их соседей.

1. Зубная нить

Главный вредитель.

Несмотря на то, что зубная нить является не самым популярным средством личной гигиены среди соотечественников, история сантехнического обслуживания на родных просторах знает просто чудовищное количество случаев, когда причиной засора унитаза становилась именно эта вещь. Несмотря на кажущуюся простоту и безопасность, зубная нить едва ли не главный враг канализации. Дело в том, что она очень легко цепляется за другой мусор в трубах и постепенно создает засор, скапливая вокруг себя все больше отходов.

2. Кошачий наполнитель

Только в пакет.

Кошачий наполнитель можно выбрасывать в туалет только при одном единственном условии – если хочется проверить на собственном опыте, действительно ли забьется труба! Забьется, можете не сомневаться, причем с высокой долей вероятности уже после первого же смывания.

3. Бумага

Причина тому очевидна – кошачий наполнитель впитывает влагу и разбухает. Как итог, является просто отличным «строительным материалом» для засоров.

Только если читать.

Бумага, в частности газеты (даже хорошо мятые и рваные, если вы понимаете, о чем идет речь), отлично создает засоры в трубах. Несмотря на то, что с одним куском бумаги туалетная канализация скорее всего справиться – рисковать не стоит. Ведь даже половинка листа бумаги, заставляет во время смыва скопиться значительной массе воды, прежде чем она своим давлением протолкнет мусор. Хуже будет, если бумага застрянет где-нибудь в трубе. В таком случае вокруг нее может образоваться засор и тогда без сантехника уже не обойтись.

4. Влажные салфетки и прочие средства личной гигиены

Не стоит.

С средствами личной гигиены канализация тоже не дружит. Бумажные полотенца, салфетки (в том числе влажные салфетки), тампоны, ватные палочки, ватные диски, детские подгузники и любые другие аналогичные вещи следует выбрасывать только в мусорное ведро. Все перечисленное впитывает влагу, увеличивается в своих размерах и с высокой долей вероятности помогает в формировании засора. Если не хочется лишний раз встречать в гостях соседей снизу, следует позаботиться о том, чтобы ничего подобного в канализацию никогда не попадало.

5. Пищевые отходы

Не стоит выбрасывать в канализацию.

Наконец, не стоит бросать в унитаз любые объедки и пищевые отходы. Как и многие другие упомянутые вещи, еда впитывает в себя воду и увеличивается в размерах. Кроме того, еда разлагается и оказавшись в канализации может стать «цементирующим элементом» для уже имевшегося там мусора, значительно усилий слабый и не представлявший до недавнего времени угрозы засор.

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