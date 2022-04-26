Последние из тхару: загадочные татуировки у женщин вымирающего племени в Непале

Женщины племени тхару наносят татуировки на руки и ноги.
Сохранить память об исчезающих цивилизациях – благородная миссия современных фотографов-путешественников. Омар Реда объездил уже полмира, и в его портфолио можно отыскать немало снимков народов, которые практически не взаимодействуют с цивилизованным миром, хранят старинные обычаи и традиции и… постепенно вымирают. Тхару – племя из предгорий Гималаев, местные женщины привлекли внимание Омара необычными татуировками, которые покрывают их руки и ноги.
Одна из последних женщин с татуировками в племени.
Омар Реда – фотограф из Ливана. По образованию он дизайнер, с 2005 года строит карьеру в крупнейших международных компаниях, однако помимо работы не забывает и об увлечении – путешествиях по затерянным уголкам планеты. Общение с представителями племени тхару в Непале стало для Омара интереснейшим опытом, больше всего его поразили татуировки, которые «украшают» конечности уже немолодых женщин. Само племя, насчитывавшее в 2011 году 1,7 млн человек, живет в лесах Гималаев, ведет закрытый от внешнего мира образ жизни, занимается земледелием и охотой.
Руки женщины украшены татуировками.
Омар не преминул уточнить у местных женщин, с какой целью они наносили татуировки в молодости. Несмотря на то, что подобные обычаи есть у многих племен, истории трех женщин тхару его удивили.
На ногах женщины - татуировка в виде носочков.
Первая женщина пояснила Омару, что девушек тхару, слывших красавицами, забирали в сексуальное рабство во дворец к королевской семье. Однажды члены королевской семьи приехали на летний отдых в Читван, национальный парк, на территории которого и проживают тхару, тогда самых красивых девушек забрали в рабство. Чтобы хоть как-то защитить себя от дальнейших посягательств, остальные жительницы племени стали наносить на руки и ноги татуировки, уродуя свое тело.
По одной из версий, такие татуировки украшают тело женщины для того, что ей было легче попасть в рай.
Согласно второй версии, нанесение татуировки служило своеобразным обрядом инициации для девушек. В противном случае, ее просто не считали полноправным членом общества, с «чистыми» девушками не разговаривали, их запрещалось брать замуж, все, к чему прикасалась такая девушка, следовало уничтожать. Чтобы социализироваться, девушкам приходилось покрывать свое тело татуировками.
По другой версии, нанесение татуировок - обряд инициации для женщин.
Омар услышал и еще одну версию. Одна из женщин рассказала, что татуировки не уродовали тела, а, напротив, делали еще более привлекательными. Она заверила фотографа, что душа женщины, на теле которой есть татуировки, после смерти отправляется в рай.
По третьей версии, обезображенное тело спасет женщину от сексуального рабства.
Какая из этих версий правдива – сказать трудно. Вполне вероятно, что в каждой из них есть доля истины.
В племени тхару осталось всего несколько женщин с татуировками.
Кроме Непала, Омар Реда уже успел побывать в Турции, Танзании, Индии и других странах. Его фотографии неоднократно появлялись на обложках таких изданий, как National Geographic, Daily Mail, Buzzfeed и другие.
Женщины племени тхару наносят татуировки на руки и ноги.
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