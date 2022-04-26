Последние из тхару: загадочные татуировки у женщин вымирающего племени в Непале

Женщины племени тхару наносят татуировки на руки и ноги.

Одна из последних женщин с татуировками в племени.

Руки женщины украшены татуировками.

На ногах женщины - татуировка в виде носочков.

По одной из версий, такие татуировки украшают тело женщины для того, что ей было легче попасть в рай.

По другой версии, нанесение татуировок - обряд инициации для женщин.

По третьей версии, обезображенное тело спасет женщину от сексуального рабства.

В племени тхару осталось всего несколько женщин с татуировками.

Женщины племени тхару наносят татуировки на руки и ноги .