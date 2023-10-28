Необычные традиции Бангладеш

Бангладеш — это нетронутая природа, самые большие в мире мангровые заросли и бенгальские тигры, дикие и прекрасные. По всей территории страны разбросаны развалины древних крепостей и городов. Чуть южнее столицы Дакки находится слияние священных рек — Ганга и Брахмапутры. Если ко всему этому добавить невероятно низкий уровень цен, то получится интересное направление для необычного путешествия.
В их языке отсутствует буква «з»
В бенгали — бенгальском языке — нет буквы «з» и, соответственно, такого звука, поэтому многие слова на английском в произношении жителей Бангладеш звучат весьма непривычно для европейцев. Например, «ноль» по-английски (zero) они будут произносить как «джиро», а популярное арабское (большинство бангладешцев — мусульмане) имя Зайд (Zaid) превращается тут автоматически в Джайд.
У них нет правил на дорогах
Правил на дорогах тут не существует. Совсем. Никаких. Главный инструмент регулирования дорожного движения — звуковой сигнал. Сигналят все, везде и всегда. Поэтому в Бангладеш крайне не рекомендуется брать машину в аренду для путешествий, лучше взять автомобиль сразу с водителем.
Они не ходят пешком
Еще одна особенность местного транспортного сообщения — рикши. Именно из-за них средняя скорость передвижения в городе не превышает 30 км/ч, а на небольших улочках так вообще падает до 10 км/ч. Рикшами пользуются все без исключения. Вообще, увидеть пешего бангладешца — большая редкость. Даже если надо сходить 500 м до магазина за продуктами, бангладешец поедет на рикше.
У них можно провалиться в канализацию
Писать про грязь в Дакке смысла нет, однако если вы все-таки не захотите мусорить, то вам придется потерпеть до отеля — в городе нет урн. Ни одной.
Кроме того, тут нет центральной канализации и очистных сооружений, к которым мы привыкли, — вся канализационная система представляет собой бетонные желоба, проложенные под тротуарами. Отходы человеческой жизнедеятельности прямым ходом стекают в озера или реки, а дальше — в Бенгальский залив. Мало того, пешеходам приходится быть очень аккуратными во время передвижения по тротуарам — часто в них делают отверстия для прочистки, в которые по незнанию можно легко провалиться.
Они устраивают бои автобусов
Автобусы в Бангладеш — это мастодонты, ископаемые агрегаты, которые, такое чувство, стекаются сюда со всей Азии, причем исключительно после крупных аварий. Найти хотя бы относительно целый трудно — большинство из них окрашены не менее десятка раз, так что краска отслаивается кусками, и биты не менее тысячи раз. Часто можно наблюдать битву автобусов, когда около остановки один не пропускает другой и они начинают умышленно друг друга «бодать» и подталкивать, освобождая себе место.
Они всей страной смотрят крикет
Крикет — однозначно самая главная игра для любого бангладешца. За свою сборную они болеют всей страной, причем если идет матч, то смотреть его будут все — в кафе, в офисе, в магазинах. Каждое добытое очко будет сопровождаться криками одобрения.
И это не просто зрелище — каждый уважающий себя бангладешец и сам играет в крикет. У кого есть деньги — на специальных площадках, у кого их нет — прямо во дворах и на дорогах. В городах для этого специально организованы открытые площадки, где каждый желающий может поиграть в любимую игру. Найти свободное место на них, особенно в выходные, — большая проблема.
У них нет алкоголя, зато есть бетель
Как во многих других мусульманских странах (хотя это не заявлено официально), здесь не продают алкоголь. Если постараться, его можно найти, но для этого придется обратиться к знакомствам местных. Также алкоголь есть в duty free в аэропорту и в крупных отелях, но цены на него вряд ли обрадуют туриста. Так что, если необходимо, лучше его везти с собой. Однако здесь нет проблем с сигаретами, которые продают на каждом углу, и с бетелем, который также можно купить практически везде.
Их женщины работают на тяжелых работах
Из-за крайне низкого уровня жизни в Бангладеш женщинам приходится работать наравне с мужчинами (дорожные работы, земляные работы, жилое строительство). Зачастую в начале и в конце рабочего дня на улицах видны целые группы женщин (как правило, из провинции), которые идут куда-то со своими инструментами: мотыгой и небольшим тазом.
Они ездят на крышах
Бангладеш является одной из самых густонаселенных стран в мире. Представьте: на территории, которая в 116 раз меньше России, проживает примерно такое же количество людей!
Поэтому одной из характерных особенностей передвижения здесь является размещение на крыше — будь то поезд или автобус. Особенно во время крупных праздников, когда все рабочие уезжают домой в деревни из Дакки на поездах. В это время транспорта буквально не видно за людьми.
Однако и в конце рабочего дня все крыши автобусов наполнены «зайцами». Причина этому — крайне низкий уровень жизни и нежелание, а зачастую и невозможность платить за проезд. В праздники же к «зайцам» присоединяются те, кто просто не помещается внутрь транспорта.
Они живут на воде
Когда приземляешься в Дакке, кажется, что внизу — одно большое озеро и вместо шасси самолет сейчас выпустит поплавки, как амфибия. И правда, в международном аэропорту Дакки лишь посадочная полоса не в воде, а все, где нет бетона, ею покрыто. Из-за этого здесь в зимний период (наиболее благоприятный по климатическим условиям для туризма) довольно много комаров. Конечно, в Бангладеш не везде вода, и большинство домов стоит на суше, но так как вся страна расположена на уровне мирового океана, то грунтовые воды находятся очень высоко, а дождей в сезон слишком много. Именно от этого любое углубление практически сразу превращается в лужу или пруд. Кстати, ученые всего мира сошлись на том, что именно Бангладеш грозит практически полное исчезновение (точнее, затопление) даже при малейшем потеплении климата и повышении уровня мирового океана.
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