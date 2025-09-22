С нами не соску...
Для чего на полях ставят странные деревянные щиты и заборы

В некоторых регионах России можно заметить странные конструкции буквально посреди полей — сложенные кучки деревянные доски или заборы из того же материала. Причём частенько они выглядят не самыми крепкими, а некоторые и вовсе принимают их за мусор.



Однако в реальности эти объекты на сельскохозяйственных угодьях устанавливают не просто так, ведь эти незамысловатые конструкции помогают выращивать хороший урожай.




Незатейливые конструкции на поле с важным смыслом.

Если рассмотреть такие конструкции в разных местах, то можно заметить, что они создаются не совсем по единому канону. Одни могут выглядеть подобно на сплошные заборы, но с некоторым зазором между, другие представляют собой что-то вроде единичных палет из брёвен, расставленных в нескольких метрах друг от друга. Но у всех их вариантов одно название и одно предназначение — каждый из этих объектов является щитом снегозадержания.


Щиты снегозадежания вблизи.


Дело в том, что крупные полях в сельскохозяйственной отрасли требуют постоянного контроля по сохранению влаги в почве, так как этот показатель является ключевым в успешном выращивании любой культуры. Если воды в земле недостаточно, то семена плохо прорастут, а озимые не выдержат сильных морозов. А учитывая, что начало полевого сезона приходится на весну, то питает почву в основном снег. И вот тут появляется проблема — из-за ветров или малых осадков снега может не хватить.


Снег — важный элемент поддержания высокой урожайности, поэтому за его покровом тщательно следят.

Смысл щитов снегозадержания состоит как раз в том, чтобы не позволить ветру сдувать столь необходимый снег с особо продуваемых мест.
Фактически эти нагромождения деревянных досок позволяют замёрзшей воде накопиться рядом и распределять её покров более равномерно, а значит — продолжать питать землю влагой. Главным образом их применяют на полях, где растут технические культуры с мощными корнями, уходящими сильно вглубь, например, кукуруза.


Иногда щиты похожи на старый заброшенный забор.

Размещение снегозадержателей же неодинаковое от поля к полю потому, что фермеры учитывают особенности рельефа своего угодья и направление ветра. Так, если, земля ровная, то щиты поставят перпендикулярно порывам ветра в зимние месяцы, а если поле под наклоном, то их разместят поперёк склона — таким образом предупреждается риск схода снега вниз. А на расстоянии их обычно ставят из-за банальной экономии, так что используют их на тех участках, где снег сдувается ветром больше всего.


При всей их пользе, щиты ставят далеко не везде.

К слову, по этой же причине щиты снегозадержания из деревянных конструкций используют не везде, где есть фермерские угодья. Такая защита является результатом затрачивания больших денежных, материальных и трудовых ресурсов, а не во всех хозяйствах на то есть возможности. Единственные, кому приходится в любом случае ставить щиты — это самые сухие регионы, потому что там пытаются сохранить любой выпавших снег, иначе рискуют недобрать урожай.
