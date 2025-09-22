Для чего на полях ставят странные деревянные щиты и заборы

В некоторых регионах России можно заметить странные конструкции буквально посреди полей — сложенные кучки деревянные доски или заборы из того же материала. Причём частенько они выглядят не самыми крепкими, а некоторые и вовсе принимают их за мусор.







Однако в реальности эти объекты на сельскохозяйственных угодьях устанавливают не просто так, ведь эти незамысловатые конструкции помогают выращивать хороший урожай.

Незатейливые конструкции на поле с важным смыслом.Если рассмотреть такие конструкции в разных местах, то можно заметить, что они создаются не совсем по единому канону. Одни могут выглядеть подобно на сплошные заборы, но с некоторым зазором между, другие представляют собой что-то вроде единичных палет из брёвен, расставленных в нескольких метрах друг от друга. Но у всех их вариантов одно название и одно предназначение — каждый из этих объектов является щитом снегозадержания.Щиты снегозадежания вблизи.Дело в том, что крупные полях в сельскохозяйственной отрасли требуют постоянного контроля по сохранению влаги в почве, так как этот показатель является ключевым в успешном выращивании любой культуры. Если воды в земле недостаточно, то семена плохо прорастут, а озимые не выдержат сильных морозов. А учитывая, что начало полевого сезона приходится на весну, то питает почву в основном снег. И вот тут появляется проблема — из-за ветров или малых осадков снега может не хватить.Снег — важный элемент поддержания высокой урожайности, поэтому за его покровом тщательно следят.Смысл щитов снегозадержания состоит как раз в том, чтобы не позволить ветру сдувать столь необходимый снег с особо продуваемых мест.Фактически эти нагромождения деревянных досок позволяют замёрзшей воде накопиться рядом и распределять её покров более равномерно, а значит — продолжать питать землю влагой. Главным образом их применяют на полях, где растут технические культуры с мощными корнями, уходящими сильно вглубь, например, кукуруза.Иногда щиты похожи на старый заброшенный забор.Размещение снегозадержателей же неодинаковое от поля к полю потому, что фермеры учитывают особенности рельефа своего угодья и направление ветра. Так, если, земля ровная, то щиты поставят перпендикулярно порывам ветра в зимние месяцы, а если поле под наклоном, то их разместят поперёк склона — таким образом предупреждается риск схода снега вниз. А на расстоянии их обычно ставят из-за банальной экономии, так что используют их на тех участках, где снег сдувается ветром больше всего.При всей их пользе, щиты ставят далеко не везде.К слову, по этой же причине щиты снегозадержания из деревянных конструкций используют не везде, где есть фермерские угодья. Такая защита является результатом затрачивания больших денежных, материальных и трудовых ресурсов, а не во всех хозяйствах на то есть возможности. Единственные, кому приходится в любом случае ставить щиты — это самые сухие регионы, потому что там пытаются сохранить любой выпавших снег, иначе рискуют недобрать урожай.