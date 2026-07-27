Как всегда поддерживать идеальную чистоту и свежесть унитаза

Этот гениальный трюк достоин того, чтобы быть в вашей копилке дельных советов. Поддерживайте идеальную чистоту и свежесть унитаза без каких-либо хлопот!







Внутрь бачка унитаза поместите бутылку с жидким мылом. Бутылка должна соответствовать размеру бачка (0,5 или 1 л). Берите самое дешёвое мыло — необязательно с дозатором.

Снизу бутылки нужно сделать отверстие крест-накрест ножом, выше уровня воды в бачке после спуска воды — это примерно 3 см от дна бутылки.Вот как это работает. Когда в бачке вода, давление давит на бутылку и мыло (!) не вытекает через проделанное отверстие. Когда же вы смываете воду, то отверстие в бутылке становится выше воды и, по законам физики, мыло вытекает в бачок. Таким образом, смыв воды происходит вместе с мылом, тем самым автоматически очищая и бачок, и унитаз. После каждого смыва воды унитаз остаётся чистым, приятно пахнет! Кроме того, это ещё и экономия расхода воды, так как бутылка в бачке замещает собой некоторое количество воды.