Крошечный дом площадью 14,5 кв. м, в котором есть все для удобного проживания

Обустройство дома с нуля – это всегда проблема, ну а если это касается миниатюрного жилища, то задача намного усложняется. Хотя, если творчески подойти к процессу и максимально оптимизировать пространство, то можно добиться потрясающих результатов. Как это сделали французские дизайнеры, которые в очередной раз доказали, что даже маленький дом может быть уютным и стильным.
Щедрое остекление делает французский крошечный дом более просторным и светлым (модель The ia Orana). | Фото: autoevolution.com.
Когда приходиться иметь дело с обустройством небольшого жилого пространства, то внедрение максимального количества окон действительно может помочь сделать его более просторным и светлым. Эту хитрость частенько применяет французская компания Baluchon, специализирующаяся на разработке и сборке крошечных домов на колесах. Вот и недавно, завершенный проект, получивший название The ia Orana, что на таитянском означает «доброе утро», не стал исключением. Такое необычное название своему жилищу дала заказчица Барбара, которая находится еще под впечатлением после поездки на этот чудный остров.
Самые популярные модели крошечных домиков от французской компании Baluchon, которые можно взять с собой в дорогу.
Справка от Novate.ru: Компания Baluchon выпускает впечатляющие крошечные дома всех размеров, начиная от базовой комплектации «сделай сам» и заканчивая проектами «под ключ». Какой бы вариант покупатель не выбрал, он непременно станет владельцем уютного и надежного дома на колесах, сделанного преимущественно из натуральных материалов соответствующих всем стандартам устойчивого строительства и «зеленых» технологий.
Благодаря большой площади остекления, внутри домика будет не так тесно и всегда светло (модель The ia Orana). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.
Новая резиденция – это одна из самых миниатюрных моделей на рынке мобильных домов, но в этом и есть главное преимущество, ведь ее размер не превышает допустимые нормы буксировки прицепов, что упрощает жизнь и передвижение владельцу. Габариты The ia Orana составляют 2,4 м – ширина, 6 м – длина и 3,3 метра – высота. Установлен жилой блок на двухосном прицепе, который может буксировать легковой автомобиль. Несмотря на то, что он меньше, чем большинство мобильных домов, но, как ни странно, он не выглядит тесным и совсем крохой. Этому поспособствовало и щедрое остекление, размывающее границы между внутренним пространством и внешним миром, и грамотная оптимизация имеющейся площади.
Основными отделочными материалами является натуральное дерево и алюминий, который не подвержен коррозии (модель The ia Orana).
Как и в предыдущих моделях каркас дома выполнен из ели, фасад облицован сайдингом из красного кедра, который обработан специальными пропитками, защищающими от влаги и УФ-лучей. В качестве утеплителя (жилище планируют использовать круглогодично во французских Альпах) была использована шерстяная, льняная и пеньковая изоляция, а вот кровельное покрытие и несколько наружных ящиков сделаны из алюминия. Внутренняя отделка стен предусматривает натуральную древесину дуба и ели, а паркет сделан из болотной сосны, прошедшей термообработку.
Многофункциональная гостиная позволит отдохнуть, наслаждаясь пейзажем за панорамным окном и плодотворно поработать (модель The ia Orana). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.
Мобильный дом The ia Orana отличается от остальных вариантов тем, что в нем предусмотрена раздвижная входная дверь, сделанная из стекла. Масштабность этого элемента позволяет превращать гостиную в отрытую зону, которую можно продлить с помощью установки деревянного подиума, организовав террасу для отдыха.
Гостиную можно использовать и как столовую, и как дополнительную спальню (модель The ia Orana). | Фото: autoevolution.com.
В самом крошечном домике предусмотрена уютная гостиная, которая одновременно служит столовой, офисом и гостевой спальней. Удобный и стильный диван, со скрытыми ящиками для хранения, небольшой журнальный столик, встроенная дубовая тумба под боковым окном и рабочий стол в углу – все это позволяет и отдохнуть, любуясь пейзажем, и поработать, во время изоляции, например.
Благоустроенная кухня порадует обстановкой и функционалом (модель The ia Orana). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.
В кухонном гарнитуре спрятана выдвижная лестница, которая позволит добраться до верхних полок навесных шкафов (модель The ia Orana).
Рядом с гостиной обустроена полноценная кухня с многофункциональным мебельным гарнитуром, где поместились: мойка, газовая варочная поверхность, рабочая зона, морозильная камера, полки и выдвижные ящики для кухонной утвари и столовых приборов. Здесь также имеется трехуровневый шкаф для хранения банок, который можно считать кладовкой. Предусмотрительные разработчики внедрили еще одну интересную деталь, чтобы хозяйка могла добраться до навесных шкафов под потолком. В напольной тумбе они установили выкатную лестницу с двумя складывающимися ступенями.
Ванная комната порадует и простором, и необходимым оборудованием (модель The ia Orana).
Обустройство ванной комнаты очень порадовало Брабару. Поскольку она пожелала, чтобы эта зона была максимально просторной, специалисты компании Baluchon уменьшили жилую зону. Благодаря увеличению пространства, в ванной удалось установить раковину с тумбой, полноценную стиральную машину с сушилкой, биотуалет и душ размером 1,6 х 0,8 м. Также задействовали и вертикальные поверхности, где имеются полотенцесушители, открытые полки и большое зеркало.
Просторная и светлая спальная комната расположена на втором ярусе (модель The ia Orana).
Учитывая, что высота микро-апартаментов позволяла, спальную комнату обустроили на втором ярусе. И пусть на чердачной площадке не получается стоять в полный рост, но все же, такая организация пространства оказалась самой рациональной и правильной. Из-за увеличения площади (за счет необычной геометрии платформы перекрытия) в этой зоне оказалось достаточно места для двуспальной кровати, строенного стеллажа, где можно хранить любимые игрушки, книги или вещи. А вот под самой кроватью предусмотрели вместительные выдвижные ящики для постельных принадлежностей и сезонной одежды. Второй ярус также может похвастаться большим открывающимся окном, которое позволит любоваться живописным пейзажем и свежим воздухом во время обеденного отдыха или сна.
Стоит отметить, что новая модель оснащена системами автономного жизнеобеспечения, хотя ее без проблем можно подключать и к центральным инженерным коммуникациям. Для того чтобы уменьшить нагрузку на солнечные панели для подогрева воды и приготовления пищи владелица планирует использовать газ-пропан. Не обошлось без внедрения системы отопления и вентиляции с двойным потоком.
У стеклянной раздвижной двери предусмотрен цветник, где можно выращивать как цветы, так и зелень (The ia Orana, Верхняя Савойя). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.
Если же говорить о вечно больном вопросе ценообразования, то компания Baluchon не распространяется о стоимости крошечного The ia Orana, который уже благополучно доставлен в горную местность Верхней Савойи, что на востоке Франции. Хотя можно предположить, что Барбаре мобильный дом влетел в копеечку, поскольку стоимость моделей базовой комплектации от этой компании стартует от 58 тыс. дол., а вот за домик «под ключ» придется выложить минимум 93 тыс. «зеленых».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии