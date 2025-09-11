Крошечный дом площадью 14,5 кв. м, в котором есть все для удобного проживания

Щедрое остекление делает французский крошечный дом более просторным и светлым (модель The ia Orana). | Фото: autoevolution.com.

Самые популярные модели крошечных домиков от французской компании Baluchon, которые можно взять с собой в дорогу.

Благодаря большой площади остекления, внутри домика будет не так тесно и всегда светло (модель The ia Orana). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.

Основными отделочными материалами является натуральное дерево и алюминий, который не подвержен коррозии (модель The ia Orana).

Многофункциональная гостиная позволит отдохнуть, наслаждаясь пейзажем за панорамным окном и плодотворно поработать (модель The ia Orana). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.

Гостиную можно использовать и как столовую, и как дополнительную спальню (модель The ia Orana). | Фото: autoevolution.com.

Благоустроенная кухня порадует обстановкой и функционалом (модель The ia Orana). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.

В кухонном гарнитуре спрятана выдвижная лестница, которая позволит добраться до верхних полок навесных шкафов (модель The ia Orana).

Ванная комната порадует и простором, и необходимым оборудованием (модель The ia Orana).

Просторная и светлая спальная комната расположена на втором ярусе (модель The ia Orana).

У стеклянной раздвижной двери предусмотрен цветник, где можно выращивать как цветы, так и зелень (The ia Orana, Верхняя Савойя). | Фото: tinyhouse-baluchon.fr.