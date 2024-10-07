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Как качественно постирать зимние вещи на синтепоне или пуху

Многие из нас не раз сталкивались с такой проблемой, как стирка зимних вещей. Рукава светлого пуховика потемнели и потерлись, на ткани появились некрасивые грязные линии, а на любимой куртке откуда-то возникли неаккуратные разводы.
Можно ли вернуть былой вид пуховика в домашних условиях, не сдавая предмет гардероба в химчистку?



Как постирать зимние изделия в стиральной машинке так, чтобы синтепон не скатался и не сбился в край куртки?

Секрет не в специфичном барабане вашей стиральной машины. Все просто: нужны лишь обыкновенные теннисные мячи и жидкое моющее средство. Обыкновенные мячики для игры в теннис продаются в любом магазине спортивных товаров, так что достать их не доставит особого труда. Оптимальным количеством можно считать три шарика.


Как это работает?



При вращении барабана мячики бьются об его стенки и при отскоке как бы «взбивают» сбившиеся комки пуха, обеспечивая более равномерное распределение наполнителя внутри пуховика. Кроме того, при неудачной предыдущей стирке они помогают разровнять пух и вернуть изделию приемлемый вид.
А, вы знали такой уникальный метод? Воспользуйтесь им непременно!


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