Как качественно постирать зимние вещи на синтепоне или пуху

Многие из нас не раз сталкивались с такой проблемой, как стирка зимних вещей. Рукава светлого пуховика потемнели и потерлись, на ткани появились некрасивые грязные линии, а на любимой куртке откуда-то возникли неаккуратные разводы.

Можно ли вернуть былой вид пуховика в домашних условиях, не сдавая предмет гардероба в химчистку?

Как это работает?

Как постирать зимние изделия в стиральной машинке так, чтобы синтепон не скатался и не сбился в край куртки?Секрет не в специфичном барабане вашей стиральной машины. Все просто: нужны лишь обыкновенные теннисные мячи и жидкое моющее средство. Обыкновенные мячики для игры в теннис продаются в любом магазине спортивных товаров, так что достать их не доставит особого труда. Оптимальным количеством можно считать три шарика.При вращении барабана мячики бьются об его стенки и при отскоке как бы «взбивают» сбившиеся комки пуха, обеспечивая более равномерное распределение наполнителя внутри пуховика. Кроме того, при неудачной предыдущей стирке они помогают разровнять пух и вернуть изделию приемлемый вид.А, вы знали такой уникальный метод? Воспользуйтесь им непременно!