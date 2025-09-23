Исследование показало, что вегетарианцы сложнее переносят похмелье

Старинная традиция закусывать алкоголь шашлыками, колбасой и другими мясными продуктами, очевидно, появилась неспроста. Наши предки не зря, имея хороший выбор солений и маринадов, все же отдавали предпочтение мясу. Целесообразность такой закуски недавно была подтверждена официальной наукой после глубоких и разносторонних исследований.

Журнал клинической медицины, издаваемый в Нидерландах, опубликовал отчет врачей, которые решили выяснить, кто тяжелее переносит похмелье — веганы и вегетарианцы или любители мяса. Выяснилось, что у тех, кто отвергает мясные блюда, «утро следующего дня» проходит гораздо тяжелее. Научная работа проводилась интересным методом. Ученые создали две группы, из вегетарианцев и мясоедов, а потом предложили им пить сколько влезет. Утром, когда к участникам эксперимента пришло похмелье, их всесторонне исследовали и сравнили жалобы. Было определено 23 основных симптома, среди которых вполне ожидаемо оказались тошнота, рвота, головокружение, потливость, жажда, учащенное сердцебиение. При этом любители морковных котлет и овощных рагу выглядели более потрепанными и жаловались громче. Особенно донимала вегетарианцев рвота, которая стала самым распространенным и наиболее мучительным последствием возлияния у всех членов группы.Эта особенность нуждалась в научном обосновании и голландские медики его тут же нашли. После манипуляций с желудочными соками и анализами мочи и крови, исследователи установили, что жестокое похмелье вегетарианцев связано с пониженным уровнем никотиновой кислоты (витамин B) и цинка в их изнуренных шпинатом организмах.Известно, что среди продуктов питания наиболее богаты на цинк мясо, моллюски и бобовые. Что же касается витамина В3, то его источниками в рационе человека , в первую очередь, являются мясо, птица и рыба. Кроме этого, никотиновая кислота есть в цельнозерновых продуктах, арахисе, авокадо и грибах.Поэтому если веган собирается на вечеринку, где будет много спиртного, ему, чтобы избежать негативных последствий , придется как следует налегать на грибы и орехи. Но медики поспешили успокоить любителей растительной пищи тем, что на склонность к тяжкому похмельному синдрому влияет не только содержание в организме витамина B3, но и другие факторы, например, наследственность, смешивание напитков или неправильный выбор блюд за столом.