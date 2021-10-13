букет из подручных материалов своими руками

Осень - пора опадающих листьев и холодных ветров. Но даже в дождливое преддверие зимы хочется видеть яркие букеты летних цветов. Сделать цветы из опавших листьев, бумаги, пластика и других подручных материалов по силам каждому.

Цветы из подручных материалов своими руками

Стоит приложить капельку воображения, и красивые цветы можно сделать из подручных материалов. В большинстве случаев для этого не потребуются ни дополнительные приспособления, ни большой запас времени.

Вот такие замечательные лотосы можно сделать из пластиковых бутылок и ложечек разного размера. Еще потребуются зажигалка, клей, ножницы и краска, если есть необходимость сделать градацию цвета на листьях. Необходимо вырезать круг для кувшинки из пластиковой бутылки, аккуратно подержать края над зажигалкой, чтобы придать волнообразную форму, и покрасить акриловыми красками. Когда краска высохнет, нужно приклеить в круг разрезанные ложечки самого большого размера, повторить действия, а следующий круг лепестков сделать из ложечек поменьше. Центр лотоса делают из совсем маленьких или обрезанных больших ложечек, а середину закрывают бумажными тычинками и пестиками. Такие цветы плавают на воде как настоящие кувшинки.

Пластик - очень мягкий и удобный материал для творчества.

Классика из ватных дисков

Цветы из пластиковых бутылок для начинающих - прекрасный вариант, чтобы попробовать себя в новом рукоделии. Для работы с пластиком нет четких правил и ограничений. Все, что потребуется для работы, - это большое количество материала, ножницы, зажигалка, клей и много воображения.

Когда говорят о цветах, первая ассоциация большинства из нас - это розы. Сделать красивый букет цветов из ватных дисков быстро и легко.

Потребуется упаковка дисков, клей, соломка для напитков и зеленая краска. Часть дисков необходимо предварительно обрезать по форме листьев и придать им зеленый цвет. Трубочку обклеивают зелеными ватными дисками.

Чистые диски складывают в виде бутона розы и приклеивают к стержню. Чтобы спрятать место крепления, вокруг бутона крепят зеленые листья из ваты - и белая роза готова.

Сделать каллы из ватных дисков - еще проще. Вместо сбора пышного бутона достаточно будет завернуть один диск вокруг трубочки, а сам стержень обклеить с одного конца не зеленой, а желтой ватой.

Белый цветок из бумаги

Сделать простой белый цветок проще всего из бумаги для флористов. Она продается небольшими рулонами и очень удобна для поделок и обертки. Бумага бывает ровной и присборенной по краям, широкой и в виде лент различной ширины. Для простого бутона потребуется белая гофрированная лента бумаги и "тычинка", сложенная из желтой бумаги.

Нижний край ленты нужно смочить клеем, для удобства тычинку сразу надевают на проволоку или другой вид стержня. Цветок медленно и аккуратно скручивают. Необходимо подождать, пока клей не начнет держать очередной виток бумаги, и продолжать. В итоге получится очень симпатичная "хризантема".

Такой белый цветок из бумаги можно посадить на "ножку" для дальнейшей сборки в букет, а можно использовать как украшение на подарочную упаковку или заколку для волос.

Дары осени

Осенний букет из подручным материалов своими руками можно выполнить из опавших листьев. Такие розы будут смотреться оригинально, а бесцветный защитный лак-спрей поможет сохранить первозданный вид букета до весны.

Первый пункт подготовки - это поход в ближайший парк за рабочим материалом. Для осенних цветов из листьев потребуются 10-15 кленовых листиков от желтого до багряно-красного цвета, ножницы, зеленая тонкая лента флориста и тонкие палочки по количеству цветов в букете. Выполнить всю работу можно в парке на лавочке.

Пошаговая инструкция осеннего букета

Итак, надышавшись осенней свежестью и собрав весь требуемый материал, стоит подыскать спокойное местечко для работы.

Листья могут быть одинаковыми, но лучше найти разные по размеру. Главное, чтобы все они были целыми и сухими. Начинать бутон нужно с маленьких листьев. Загибать их нужно аккуратно, листья - не бумага и не требуют четких линий.

Сердцевину сворачивают наподобие пирамидки, которую все остальные листья будут огибать по кругу. Веточки обрывать не нужно, они потребуются для крепления бутона к стержню. Сборку необходимо осуществлять плотно и придерживать на протяжении всего процесса, иначе листья развернутся.

Готовый бутон за веточки от листьев приматывают лентой к небольшой палочке. Для красивого осеннего букета из подручных материалов своими руками потребуется как минимум пять роз.

Разноцветные маки

Флористическая бумага - уникальный материал. С ее помощью можно создавать цветы по красоте ничем не уступающие настоящим. Вот такой букет маков можно сделать из разноцветной бумаги для флористов. Сделать такой букет из подручных материалов своими руками будет гораздо сложнее. Для каждого цветка потребуется от 5 до 10 минут времени.

С чего начать?

Для маков необходима бумага для флористов минимум четырех цветов: желтый, оранжевый, зеленый и один из красных оттенков. Несколько баллончиков краски для создания градиента на лепестках. Сухая краска и губка для нанесения на бумагу. Ножницы, клей, гибкая проволока и небольшие деревянные бусины по количеству цветов.

Пошаговая инструкция для создания букета маков

Сердцевина цветка складывается из полоски желтой бумаги. Сначала вырезают неширокую полоску, затем ее скручивают с одного конца и распрямляют с другого. Более подробно процесс работы на данном этапе можно рассмотреть на фотографии ниже.

Затем пестик продевают в деревянную бусину и нанизывают на проволоку. Для того чтобы бусина плотно сидела на стержне цветка, в зазор между ними вставляют маленький кусочек бумаги, пропитанный клеем. Проволоку обтягивают лентой флористов, а саму бусину и часть готового стержня обклеивают зеленой бумагой.

Таких заготовок необходимо сделать столько же, сколько и маков в букете. Выполнять работу лучше не отдельно для каждого цветка, а поэтапно. Это значительно упростит сборку и покраску лепестков.

Еще одно свойство флорбумаги - это способность растягиваться. Для следующего этапа необходимо нарезать несколько полос желтой бумаги по количеству заготовок. Полоски растягиваются примерно вдвое и сгибаются пополам. По краю одной половины листа делается частая бахрома, второй край обрезают по диагонали. На фотографии ниже представлен ход работы.

Нижнюю половину желтого листа хорошо смазывают клеем и оборачивают вокруг заготовки, начиная с длинного конца. Оранжевую бумагу нарезают мелкой соломкой. Желтую бахрому нужно расправить и аккуратно обмакнуть сначала в клей, потом в оранжевую присыпку. В итоге заготовка цветка будет выглядеть, как на фотографии ниже.

Далее необходимо нарезать по 8-10 прямоугольных полос бумаги красного оттенка для каждого мака. С помощью губки и сухой краски или баллончиков спрея каждый листик красят или создают градиент. Необходимо подождать, пока краска высохнет. Каждый листик необходимо сложить мелкой гармошкой, аккуратно скрутить в жгут и расправить, сохранив складки. С одной стороны листики смазывают клеем и собирают наподобие веера. Склеенный кончик для удобства можно срезать по диагонали.

Потом останется только собрать лепестки на заготовку при помощи клея. Можно сохранить в бутоне определенный оттенок, а можно перемешать лепестки и сделать маки совсем неправдоподобными. Стоит учесть, что в таких работах выгодно смотрятся благородные пастельные цвета.

Описанных способов и методов работы хватит для того, чтобы сделать из подручных материалов своими руками букет прекрасных тигровых лилий. Лепестки таких цветов выполнить даже проще, чем маков, а для создания узора подойдет обычная кисточка.

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