Кто на самом деле придумал радио, и еще 4 изобретения, вероятно принадлежащих Николе Тесле

Ни для кого не секрет, какой вклад в науку внес сербский изобретатель Никола Тесла. Во многом наш современный мир с его электрическими технологиями своим появлением обязан ему. За годы научной деятельности Тесла получил более 300 патентов, многие из которых были признаны только после смерти ученого. Переменный ток, радио, электродвигатель — эти и многие другие открытия опередили время и навсегда внесли имя сербского ученого в мировую историю.
1. Радио
Пользу радио объяснять не стоит: радиоволны окружают нас буквально везде. До сих пор ведутся споры о том, кто первый изобрел устройство для передачи радиоволн. В странах СНГ считают, что Александр Попов, на Западе — Гульельмо Маркони. Интересный факт заключается в том, что в 1943 г. патент на изобретение радио Маркони 1904 г. был отменен в США, а в место него был одобрен патент Николы Теслы, датируемый 1897 г. Это было сделано неспроста.
Никола Тесла и его радиоустановка.
Впоследствии сын одного из ассистентов Николы Теслы утверждал, что сербский ученый еще в начале 1890-х г. проводил эксперименты по передаче электрического сигнала на расстоянии. Об этом также говорил А. Попов в своих мемуарах. Однако Маркони оказался более ушлым в этом вопросе. Уже со второй попытки ему удалось признать изобретение Теслы недействительным и забрать пальму первенства себе. По слухам, у Маркони это получить сделать благодаря связям с Томасом Эдисоном и Эндрю Карнеги, которые, мягко говоря, недолюбливали сербского ученого.
2. Дистанционное управление
Еще одним доказательством в знак первенства Теслы в изобретении радио служит и то, что еще в 1892 г. ученый начал заниматься разработкой устройств на дистанционном управлении. Им было даже сделано несколько рабочих прототипов, но сильный пожар в лаборатории Теслы уничтожил все наработки.
Дистанционная лодка Теслы.
Первая публичная демонстрация дистанционного аппарата ученого произошла только в 1898 г. на одной из научных выставок. Тесла продемонстрировал публике радиоуправляемую лодку, по центру которой был установлен металлический стержень, а на носу и корме располагались лампочки. С помощью пульта дистанционного управления Тесла с легкостью контролировал маневры лодки, заставляя ее двигаться в различных направлениях.
3. Переменный ток
До переезда в США в 1884 г., Тесла несколько лет проработал в парижском филиале компании Томаса Эдисона. Поэтому после приезда в Америку ученый поначалу очень тесно сотрудничал с изобретателем электрической лампочки. Но в один момент пути их разошлись. Эдисон считал, что будущее за постоянным током, который является более безопасным. Тесла же, в свою очередь, отдавал предпочтение более экономичному переменному току, который можно передавать на большие расстояния без проводов.
Переменный ток против постоянного, Тесла против Эдисона.
В 1888 г. Тесла получил первые патенты на изобретение двигателя переменного тока. Работы серба приглянулись магнату Джорджу Вестингаузу, предприятия которого стали работать только на данном виде электричества. Эдисон в отместку пустил «черный пиар» в отношении открытия Теслы. Возможно, именно поэтому на созданном Эдисоном электрическом стуле преступников казнили переменным током.
4. Электродвигатели
Илон Маск назвал свою компанию по производству электромобилей Tesla не просто так. По информации Novate.ru, именно сербский ученый в 1889 г. впервые запатентовал концепцию асинхронного электродвигателя. Тесла первым создал наиболее удачную и экономичную версию электродвигателя.
Один из немногих автомобилей, на который был установлен электродвигатель Теслы.
В рамках проекта даже было создано несколько рабочих образцов, которые были установлены на автомобили. Но разработка электродвигателей была крайне неэффективным и неприбыльным занятием в расцвет эпохи нефтяной промышленности. Сегодня же асинхронные электродвигатели используются крайне широко: от автомобилей и до электродрелей.
5. Рентген
Никола Тесла вполне мог претендовать на открытие рентгеновского излучения до Вильгельма Рентгена, который официально описал X-Ray излучение в 1895 г. Еще восьмью годами ранее серб проводил эксперименты с электровакуумными трубами. Помещая трубки в поле токов высокой частоты, ученый различал три вида излучения: видимый свет, ультрафиолет, но был еще и третий вид лучей, который оставлял необычные отпечатки на металлических экранах.
Рентгеновский снимок, сделанный Теслой в конце 1880-х г.
По сути, это и было рентгеновское излучение. Тесла даже сделал несколько снимков в знак доказательства нового открытия. Однако сербский ученый так и не запатентовал свое изобретение из-за большой занятости другими проектами. Впоследствии, когда Вильгельм Рентген официально открыл рентгеновское излучение, Тесла сильно жалел о своей ошибке.
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