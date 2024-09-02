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Фантазия и повседневные вещи: забавные коллажи от дизайнера из Эквадора


Забавные коллажи от дизайнера из Эквадора.

Забавные коллажи от дизайнера из Эквадора.

Хавьер Перес Эстрелла считает, что творить нужно каждый день, что бы это ни значило. Главное - давать своей фантазии зеленый свет и позволять ей выплескиваться наружу. В суете рабочих будней легко соскользнуть на дорогу рутинный обязанностей, когда кажется, что на такие глупости времени нет и быть не может. Но на самом деле именно в таких казалось бы незначительных пустяках и простых моментах и кроется счастье.

Маленький принц. Автор: Javier Perez Estrella.

Маленький принц. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Улитка. Автор: Javier Perez Estrella.

Улитка. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Горшки с цветами. Автор: Javier Perez Estrella.

Горшки с цветами. Автор: Javier Perez Estrella.

 

Хавьер Перес Эстрелла (Javier Perez Estrella) является графическим дизайнером (а заодно и аудиовизуальным продюссером) из Эквадора. "Мои работы просты и минималистичны. Я хочу, чтобы люди вспоминали просто сделали паузу, глядя на мои фотографии, и улыбнулись".
Змея. Автор: Javier Perez Estrella.

Змея. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Сальвадор Дали. Автор: Javier Perez Estrella.

Сальвадор Дали. Автор: Javier Perez Estrella.

 

 
Скрипка. Автор: Javier Perez Estrella.

Скрипка. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Воздушные шары. Автор: Javier Perez Estrella.

Воздушные шары. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Листва дерева. Автор: Javier Perez Estrella.

Листва дерева. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Жвачка. Автор: Javier Perez Estrella.

Жвачка. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Подзорная труба. Автор: Javier Perez Estrella.

Подзорная труба. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Крик. Автор: Javier Perez Estrella.

Крик. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Краб. Автор: Javier Perez Estrella.

Краб. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Дерево. Автор: Javier Perez Estrella.

Дерево. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Жираф. Автор: Javier Perez Estrella.

Жираф. Автор: Javier Perez Estrella.

 
Принцесса Лейя. Автор: Javier Perez Estrella.

Принцесса Лейя. Автор: Javier Perez Estrella.

 

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