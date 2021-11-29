Будущее глазами прошлого, или Каким видели наши предки транспорт XXI века

Таким люди видели транспорт будущего 100 лет назад.

Еще сто лет назад люди мечтали о таком транспорте, а теперь это уже реальность.

Художники-ретрофутуристы так изображали предсказания и мечты о достижениях в транспортной индустрии.

1. Личный транспорт пешехода

Мечты предков о прогулках по воде на специальных лыжах, каретах или велосипеде. | Фото: lamp.im.

Прогулка на электророликах глазами художников-ретрофутуристов. | Фото: storyfiles.blogspot.com.

Итальянские художники именно так мечтали добираться на работу | Фото: diletant.media.

2. Легковые автомобили

Такое количество автомобильного транспорта предсказывали художники на улицах Москвы. | Фото: moya-planeta.ru.

В зимнюю пору народ должен был передвигаться на аэросанях. | Фото: moya-planeta.ru.

Мечты о том, что красить или мыть машину можно будет за считанные минуты. | Фото: 3dnews.ru.

3. Железнодорожный транспорт

Мечта о поезде-корабле, который преодолеет любые преграды. | Фото: diletant.media.

Мечта о высокоскоростных поездах уже свершилась.

Многие журналы тех времен, на своих обложках печатали пророчества в сфере достижений науки и техники.

Так представляли художники-футуристы центральный железнодорожный вокзал Москвы. | Фото: moya-planeta.ru.

4. Общественный транспорт

Балкончиков, конечно же, еще никто не придумал (скорость уже не та), а вот в остальном все свершилось. | Фото: travelask.ru.

Такое оживленное движение общественного транспорта в Москве видели российские художники-футуристы. | Фото: twitter.com.

Такие скоростные и комфортные автобусы уже давно стали реальностью.

5. Транспорт для сельскохозяйственных нужд

Такая мечта фермеров еще не сбылась, но как знать... | Фото: tjournal.ru.

Американские художники-ретрофутуристы так изобразили мечты аграриев.

5. Военная техника и средства передвижения различных спасательных служб и служб правопорядка

Команда пожарных мчит по мостовой Москвы и обязательно успеет спасти людей. | Фото: moya-planeta.ru.

Полицейские спешат на помощь на своих мотоциклах.| Фото: prikol.ru.

Военная техника в мечтах людей, живших 100 лет назад.

И в небе, и под водой эти службы всегда придут на помощь.