Будущее глазами прошлого, или Каким видели наши предки транспорт XXI века

Таким люди видели транспорт будущего 100 лет назад.
Каждый человек хотя бы раз задумывался над тем, каким же будет мир через век-другой. Но, к сожалению, мы об этом никогда не узнаем, а вот проанализировать грезы и предсказания наших предков нам под силу. Благодаря рисункам художников-ретрофутуристов, жившим вначале прошлого века, мы сможем узнать, о каком же транспорте мечтали тогда люди, и воплотилось ли их виденье прогресса в этом направлении в жизнь.
Еще сто лет назад люди мечтали о таком транспорте, а теперь это уже реальность.
Сто лет назад народ мечтал о летательных аппаратах вместо обычной повозки или паровоза, о чем совсем недавно рассказывалось авторами на страницах Novate.ru. Но сегодня мы поговорим о более земном, но не менее значимом – наземном транспорте.
Художники-ретрофутуристы так изображали предсказания и мечты о достижениях в транспортной индустрии.
Хоть в те времена колесному транспорту уделялось меньше внимания, потому что уже «бегали» по мостовым больших городов автомобили и люди перестали удивляться этому, но, тем не менее, учитывая тогдашние проблемы с наземным транспортом, отсутствием нормальной развязки и неустроенностью дорог и тротуаров, мечты в этом вопросе были вполне конкретными. Давайте и мы посмотрим, что же удалось воплотить в жизнь, в чем даже преуспели, а что так и не довели до ума.
1. Личный транспорт пешехода
Мечты предков о прогулках по воде на специальных лыжах, каретах или велосипеде. | Фото: lamp.im.
Прогулка на электророликах глазами художников-ретрофутуристов. | Фото: storyfiles.blogspot.com.
Во все века человек мечтал о личном средстве передвижения. И неважно, будет это велосипед, который сможет ездить по воде без каких-либо проблем или электрические ролики, а может обычные водные лыжи, с помощью которых можно будет перейти на другой берег без моста.
Итальянские художники именно так мечтали добираться на работу | Фото: diletant.media.
А итальянские художники и вовсе мечтали об индивидуальном мини-автомобильчике, в котором весьма комфортно можно добраться на работу. Хоть и стоя, но зато быстро и любая непогода нипочем.
2. Легковые автомобили
Такое количество автомобильного транспорта предсказывали художники на улицах Москвы. | Фото: moya-planeta.ru.
В зимнюю пору народ должен был передвигаться на аэросанях. | Фото: moya-planeta.ru.
Мечты о том, что красить или мыть машину можно будет за считанные минуты. | Фото: 3dnews.ru.
Даже несмотря на то, что легковые автомобили уже были не в диковинку (по крайней мере в больших городах), скорость передвижения оставляла желать лучшего и более быстрого. Поэтому на открытках тех времен многие художники изображали не столько пророчества, сколько мечту о сверхскоростных автомобилях и его быстром и удобном обслуживании.
3. Железнодорожный транспорт
Мечта о поезде-корабле, который преодолеет любые преграды. | Фото: diletant.media.
Мечта о высокоскоростных поездах уже свершилась.
Многие журналы тех времен, на своих обложках печатали пророчества в сфере достижений науки и техники.
В те далекие времена поезда были единственным наземным транспортом, который мог относительно быстро и комфортно доставить большое количество народа в нужное место. Поэтому одни представляли поезда вездеходами, а другие и вовсе несущимися чуть ли не со скоростью звука.
Так представляли художники-футуристы центральный железнодорожный вокзал Москвы. | Фото: moya-planeta.ru.
Художники Москвы и вовсе мечтали о том, что поезда будут двигаться высоко в небе и не колесами по колее, а крыша будет скользить по рельсам. И любой пассажир сможет добраться до нужного места быстрее, чем телеграмма.
4. Общественный транспорт
Балкончиков, конечно же, еще никто не придумал (скорость уже не та), а вот в остальном все свершилось. | Фото: travelask.ru.
Такое оживленное движение общественного транспорта в Москве видели российские художники-футуристы. | Фото: twitter.com.
Такие скоростные и комфортные автобусы уже давно стали реальностью.
И в те времена жители больших городов натерпелись от поездок в общественном транспорте, поэтому и мечтали о комфортабельных домиках на колесах. Понятно, что по городу хотелось бы двигаться побыстрее, а вот в дальних путешествиях комфорт превыше всего. На открытках-предсказаниях, которые вкладывались в коробки конфет, выпущенных на кондитерской фабрике «Товарищества Эйнем» (сейчас «Красный Октябрь»), можно увидеть суету всевозможного автотранспорта на улицах Москвы.
5. Транспорт для сельскохозяйственных нужд
Такая мечта фермеров еще не сбылась, но как знать... | Фото: tjournal.ru.
Американские художники-ретрофутуристы так изобразили мечты аграриев.
Во все времена труд на земле был очень тяжелым и естественно аграрии всегда мечтали о диковинных приспособлениях, которые в будущем, непременно помогут быстро убрать урожай и сохранить его, как можно дольше. Художники аграрных стран изображали процесс сбора урожая совсем уж в фантастическом жанре, но многое все-таки сбылось и сельскохозяйственные угодья теперь обрабатываются куда быстрее и качественнее, чем каких-то 50 лет назад.
5. Военная техника и средства передвижения различных спасательных служб и служб правопорядка
Команда пожарных мчит по мостовой Москвы и обязательно успеет спасти людей. | Фото: moya-planeta.ru.
Полицейские спешат на помощь на своих мотоциклах.| Фото: prikol.ru.
Военная техника в мечтах людей, живших 100 лет назад.
И в небе, и под водой эти службы всегда придут на помощь.
Полицейские, пожарные и военные это особый контингент людей, которым необходимо иметь все самое современное и сверхскоростное. Поэтому художники-футуристы тех времен развивали эту тему весьма досконально. На каких транспортных средствах они их только не изображали, ведь эти службы должны быть на страже мира, покоя и безопасности в любом месте и в любое время.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии