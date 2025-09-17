С нами не соску...
Секреты правильной уборки квартиры

Чтобы квартира сияла чистотой, генеральную уборку нужно проводить хотя бы раз в неделю. Однако тратить на это целую субботу, а то и два выходных сразу, совсем не хочется. Предлагаем несколько правил уборки, которые помогут поддерживать в доме идеальный порядок и при этом сильно не напрягаться. Секреты правильной уборки квартиры

1. Убирайтесь в четверг


Секреты правильной уборки квартиры Так как начало рабочей недели в большинстве случаев забирает слишком много сил и энергии, многие оставляют уборку дома на вечер пятницы или выходные.
В результате квартира сияет чистотой, но вы ловите себя на мысли, что так и не отдохнули. Чтобы избежать такого исхода, попробуйте по четвергам приходить домой пораньше, и заниматься наведением чистоты именно в этот день. Тогда вы сможете в пятницу с чистой совестью пойти в бар с друзьями, а в субботу проснуться в любое время, не переживая о том, что вам нужно встать пораньше, чтобы убрать в квартире. Психологи считают, что уборка в четверг после работы будет наиболее эффективной, ведь у вас в запасе будет всего 3-4 часа, и вы не станете растягивать наведение порядка на все выходные, отвлекаясь на перекусы, фильмы, социальные сети. К тому же, четверг ощущается как обычный рабочий день, когда вы полны сил и энергии. Направив ее в нужное русло и занявшись уборкой, вы сможете освободить для себя любимой все выходные. А пожертвовать ради этого вечером четверга не так уж и жалко, правда?

2. Развешивайте одежду по комплектам


Секреты правильной уборки квартиры По статистике, у девушек больше всего времени уходит на уборку в шкафу с одеждой. Очень немногие готовят для себя наряд на работу вечером, поэтому утром начинается новая серия фильма «Что надеть?», в результате чего в гардеробе образуется настоящий хаос. Джинсы, футболки, платья, топы – все свалено в одну кучу, и приходится тратить множество времени и нервов на то, чтобы сложить все по аккуратным стопкам. А потом все опять начинается по кругу. Чтобы избежать такого расклада, и не бегать каждое утро по квартире в поисках нужной рубашки, в следующий раз, убирая в шкафу, разбейте одежду на комплекты: один комплект – одна вешалка. Это очень удобно, ведь после пробуждения вы сможете сразу вытащить из шкафа плечики с нарядом, потратив на это пару секунд.
Чтобы достичь наибольшей эффективности, держите вместе не только рубашку с юбкой либо брюки с пиджаком, но и белье, украшения, аксессуары. Таким образом вы сможете убить двух зайцев одновременно: во-первых, в шкафу всегда будет порядок, и во время генеральной уборки вам не придется тратить время на складывание вещей. А, во-вторых, утром у вас появится несколько лишних минут на то, чтобы покушать, накраситься или просто подольше поспать, ведь наряд на работу уже будет готов.

3. Организуйте открытое хранение для нужных мелочей


Секреты правильной уборки квартиры

Учитывая, сколько у девушек сумок, клатчей и рюкзаков, совсем неудивительно, что очень часто теряются ключи, наушники, косметика и другие мелочи, которые кочуют из аксессуара в аксессуар. Чтобы не приходилось каждый раз переворачивать дом верх дном в поисках кошелька, поставьте в коридоре красивый поднос и складывайте туда вещи, в которых вы нуждаетесь ежедневно. Положите на него зарядное устройство, карманное зеркало, необходимую косметику, пропуск на работу, кошелек и прочие нужные мелочи. Так вы никогда ничего не забудете, и не придется тратить дополнительное время утром на поиск предметов. Еще один бонус касается генеральной уборки: вы сможете смело исключить из нее пункт наведения порядка на полках и в ящиках, на которых вы обычно искали свои личные вещи перед выходом из дома.

4. Заводите таймер на время вечерней уборки


Секреты правильной уборки квартиры Чтобы успеть сделать в четверг генеральную уборку за 3-4 часа, нужно понемногу убирать каждый вечер. Например, пока запекается мясо в духовку или готовятся овощи на пару, можно сложить разбросанные вещи, протереть зеркала, помыть столешницу или газовую плиту. А чтобы этот ритуал не пугал вас и не возникало соблазна пропустить ежедневную мини-уборку, заводите таймер на 25-30 минут. В течение этого времени вам нужно будет приводить в порядок одну из комнат. Главный плюс такой техники состоит в том, что вам не нужно работать до изнеможения – вы останавливаетесь ровно в тот момент, когда услышите сигнал. За это время реально собрать мусор, вытереть пыль на полках, помыть окно, рассортировать одежду по вешалкам и так далее. Главное – каждый день сосредотачиваться на разных комнатах, а не на одной.

5. Регулярно проверяйте содержимое холодильника


Секреты правильной уборки квартиры Каждый раз, когда вы будете открывать холодильник в поисках нужных продуктов, раскладывайте по местам упаковки с кетчупом, майонезом или соусом, а также выбрасывайте залежавшиеся фрукты и овощи. Раз в месяц освобождайте холодильник и протирайте полки. Благодаря тому, что вы не хранили там испортившиеся продукты, уборка займет минимальное количество времени. Во время ежедневных «рейдов» бегло просматривайте, какие продукты закончились и записывайте их на листке, закрепленном на холодильнике. Заготовленный заранее список поможет тратить на поход в магазин гораздо меньше времени, ведь вам не придется в задумчивости ходить вдоль стеллажей. Плюс, вы точно купите то, что вам необходимо, а не все подряд. Совет: Каждый раз, когда вы вспоминаете, что дома чего-то нет, вносите этот продукт или предмет в список. Как показывает практика, во время целенаправленного составления списка, мы не можем вспомнить ничего кроме хлеба и молока. Поэтому его нужно составлять постепенно.

6. Тушите «горячие точки» сразу


Секреты правильной уборки квартиры В каждой квартире есть место, где постоянно царит бардак. Например, на рабочем столе постоянно скапливаются документы, грязная посуда, канцелярия, ненужные бумаги. Как только вы увидели, что стол превращается в свалку, и вам неприятно к нему подходить, уделите 5-10 минут на наведение порядка. В такой «быстрой уборке» есть и еще один плюс: пока вы будете сортировать бумаги, или мыть кружки с тарелками, сможете ненадолго отвлечься от работы, а потом продолжить заниматься делами с еще большим энтузиазмом.

источник

