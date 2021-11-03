Крупные игроки истории

Дикий Билл Хикок
Известный герой Дикого Запада Билл Хикок, до того как оказаться за покерным столом в Дэдвуде, работая на посту шерифа в Канзасе настоящих врагов-головорезов. Вот с ними он и встретился в роковой для себя день 2 августа 1876 года. Билл, сидел спиной к выходу в салуне, и играл в покер с местными ковбоями и не заметил, как за стойкой бара появился Джек Маккол, давно ждавший случая отомстить.
Джек, принявший большую порцию виски, подошел со спины к Биллу и выстрелил в упор ему в голову. Пуля прошла насквозь. Билл мгновенно распрощался с жизнью, а из руки выпали четыре карты: две восьмерки и два туза черной масти. Не выигранная партия, проиграна жизнь.
Эту комбинацию в покере стали называть «рука мертвеца». С тех пор героям вестернов часто выпадают эти зловещие карты как предзнаменование скорой гибели.
15 минут славы Босого Джо
2 апреля 1995 года в дверях казино «Остров сокровищ» в Лас-Вегасе появился неопрятный старик, босой, в отрепьях. Поговаривали, будто его выгнала из дома жена, и он даже не успел обуться. При себе у него было немного денег — пособие из фонда соцзащиты. В казино удивились, но пропустили нежелательного гостя. По всем законам сверкающего Лас-Вегаса, построенного на проигравших, он должен был быстро распрощаться со своими жалкими четырьмя сотнями долларов и убраться ни с чем.
К удивлению крупье, старик начал выигрывать, игнорируя все стратегии блэкджека, и задержался в казино не на один день. Попивая Jack Daniels с колой, он обыграл казино более чем на миллион долларов! Везучим гостем заинтересовалась служба безопасности. Старика приодели, предоставили охрану, номер в отеле, лимузин и следили.
Выигранное в конечном счете должно остаться в казино! Стратегия сработала. Удача ухмыльнулась, и азартный старик, которого прозвали Босым Джо, не смог вовремя остановиться и проиграл свой миллион. Но перед тем, как снова превратиться в обычного старика, он прожил, пожалуй, самую яркую неделю в жизни и продал права на экранизацию своей истории за 10 000 долларов. При подписании контракта присутствовал представитель Голливуда Кевин Костнер.
Как Пушкин «Евгения Онегина» в карты проиграл
Ты знаешь Пушкина как «наше всё» и великого поэта, а для московской полиции он был картежником, занесенным в список известных банкометов, которым при случае грозили суд и высылка за объявленную вне закона игру на деньги. Пушкин был игроком азартным, но неудачливым: из четырех игр проигрывал три, а когда заканчивались деньги, то в ход шли — о ужас! — рукописи (на этих словах все учителя русского языка и литературы должны упасть в обморок).
Однажды по пути из Михайловского в Петербург Пушкин застрял в Пскове.
«Ангел мой Вяземский… получил я письмо твоей жены и твою приписку, обоих вас благодарю и еду к вам и не доеду. Какой! меня доезжают!.. В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет. Во Пскове вместо того, чтобы писать седьмую главу «Онегина», я проигрываю в штос четвертую: не забавно» (П. А. Вяземскому, 1 декабря 1826 г. Из Пскова в Москву).
На пятую главу «Онегина» Пушкин играл уже в Москве с тестем своего брата — Александром Михайловичем Загряжским. По обыкновению поэт спустил все деньги и, охваченный азартом, поставил на кон новенькое сочинение. Господин Загряжский был осведомлен, что издатель платит за него кругленькую сумму, поэтому ставку принял. И снова неудача: пятая глава поэмы перешла к Загряжскому. На что бы еще сыграть? Карты, деньги, два ствола! Пушкин достал пару дуэльных пистолетов «Лепаж» и отыграл свой шедевр и деньги!
Как Достоевский в Баден-Бадене проигрался
Если Пушкин проигрывал в карты уже написанные произведения, то Достоевскому пришлось экстренно сочинять новый роман, чтобы покрыть свои долги, образовавшиеся из-за пристрастия к азартным играм.
Летом 1862 года Федор Михайлович впервые отправился на отдых за границу, и так ему понравилось в немецких Баден-Бадене, Висбадене и Бад-Хомбурге, что возвращался он туда из года в год. Правда, влекли писателя не целебные воды, а сверкающие залы казино. Доигрался писатель до того, что пришлось практически продать душу.
Скупщиком душ и шедевров оказавшихся на мели писателей и композиторов того времени был некто Федор Тимофеевич Стелловский, петербургский литературный и музыкальный издатель. Он подписывал контракты с авторами в те самые моменты, когда они отчаянно нуждались в деньгах и были согласны на самые невыгодные условия.
К 1 ноября 1866 года Достоевский обязан был предоставить роман не менее 12 печатных листов, иначе Стелловский волен был в продолжение девяти лет издавать даром все работы писателя без всякого вознаграждения. Коварный издатель был уверен, что Федор Михайлович никак не успеет, ведь у него параллельный контракт на «Преступление и наказание» для «Русского вестника», к тому же он страдает приступами эпилепсии, во время которых работать не может.
Так за 24 дня был написан роман «Игрок». По утрам Достоевский работал над одним произведением, а по вечерам брался за второе. Помогала ему молоденькая стенографистка Неточка Сниткина, на которой он и женился по окончании романа.
По собственным оценкам автора, романчик хоть и получился «весьма удовлетворительный», зато спас азартного писателя от разорения. Верно когда-то сказал дядюшка Пушкина Василий Львович: «Если бы русские писатели не играли в карты, то не было бы русской литературы».
Как князь Голицын жену в карты проиграл
Князь Александр Николаевич Голицын был пренеприятнейшим типом, за которого, не устояв перед его состоянием, отдали замуж совсем юную Марию Вяземскую (она рыдала на коленях перед родителями, умоляя отменить свадьбу, но они решения своего не изменили). Богатство он с шиком спускал, а молодую жену бил, о чем судачили слуги. О его расточительности ходили легенды: будто бы он зажигал трубки денежными купюрами, извозчикам бросал золото, а цыганкам — драгоценности.
Князь с юной женой появлялись на всех балах, где ее стали называть «печальной красавицей». На одном из балов эту красавицу, пребывавшую в печали, заметил граф Лев Кириллович Разумовский и решил по-рыцарски спасти ее от злодея. Дуэль? Зная о разгульном образе жизни князя и его пристрастии к азартным играм, он предложил ему партию в карты. Игра затянулась на всю ночь, князь Голицын проиграл все состояние. Доведенному до полного отчаяния сопернику граф Разумовский предложил отыграться, поставив на карту жену. Секунды на раздумья, князь согласился — и с треском проиграл!
Бросила, надо сказать, с ликованием и радостью, поскольку граф Разумовский был человеком высокообразованным, умным, обаятельным, утонченным, любил искусство, и она с момента их знакомства представляла, как счастливо сложилась бы их жизнь, если бы не старый князь.
А в 1802 году, получив развод, что по тем временам было немыслимо, Мария Григорьевна обвенчалась с графом Разумовским. В светском обществе их брак не приняли, Разумовские посещали только скромные семейные праздники. На одном из таких приемов в доме Кочубеев неожиданно появился сам император Александр I. Он по-французски обратился к Марии Григорьевне, назвав ее графиней, и пригласил на полонез. Пересуды в свете моментально прекратились. Раз сам государь счел Марию Григорьевну достойной своего общества, ее признали законной женой графа Разумовского, вернув былое уважение.
Шостакович и рояль
«Играем на мой кабинетный рояль!» — воскликнул Дмитрий Шостакович в надежде отыграться. Игра в преферанс в Ленинградском мюзик-холле затянулась до утра. За столом сидела неразлучная азартная тройка: директор театра Михаил Падво, главный дирижер Исаак Дунаевский и проигравшийся композитор и пианист Шостакович, который уже задолжал сорок номеров для будущей пьесы «Условно убитый».
Отыграться ему в тот раз так и не удалось, он проиграл Дунаевскому не только рояль из красного дерева, но и свой единственный на тот момент пиджак. А рояль впоследствии выкупила Клавдия Шульженко.
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