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Планета: вид с орбиты

Американский астронавт Скотт Келли – известный космический фотограф. За время пребывания на Международной космической станции он сделал много красивых снимков с видами нашей планеты из космоса. С некоторыми фотографиями с МКС мы сегодня познакомимся.

Планета: вид с орбиты

Сан-Франциско, штат Калифорния. Слева виден мост Золотые ворота.

(Фото Scott Kelly | NASA):

Планета: вид с орбиты

Песок, море и острова на Багамах. (Фото Scott Kelly | NASA):

Планета: вид с орбиты

Вашингтон, округ Колумбия в ночное время. (Фото Scott Kelly | NASA):

Планета: вид с орбиты

Вид на горы из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA):

Планета: вид с орбиты

Риф Сан-Рафаэля — геологическая особенность, расположенная в округе Эмери в центральной Юте, части Плата Колорадо. (Фото Scott Kelly | NASA):

Планета: вид с орбиты

Красочное небо во время заката. (Фото Scott Kelly | NASA):

Планета: вид с орбиты

Нефтяные месторождения в Западном Техасе.

Планета: вид с орбиты

Ледники в Таджикистане.

Планета: вид с орбиты

Вид с высоты более 400 км.

Планета: вид с орбиты

Озеро Тенгиз, Казахстан. В самом озере много островов.

Планета: вид с орбиты

Паутины ночных огней в Шанхае.

Планета: вид с орбиты

Космические цветы. Да, на МКС есть цветы.

Планета: вид с орбиты

Северное сияние из космоса.

Планета: вид с орбиты

Заснеженные поля.

Планета: вид с орбиты

Крошечный остров в большом океане.

Планета: вид с орбиты

Северо-запад Ливии.

Планета: вид с орбиты

Облака над Катаром.

Планета: вид с орбиты

Нью-Йорк.

Планета: вид с орбиты

Наш космический корабль «Союз» на подходе к МКС.

Планета: вид с орбиты

Италия и Альпы.

Планета: вид с орбиты

Алеутские острова — архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от побережья Аляски к основанию полуострова Камчатка. Архипелаг ограничивает с юга Берингово море.

Планета: вид с орбиты

Озеро Маккай, Австралия.

Планета: вид с орбиты

Дюны, песчаные холмы.

Планета: вид с орбиты

Македония.

Планета: вид с орбиты

Австралия.

Планета: вид с орбиты

Тропический циклон Ashobaa в Омане.

Планета: вид с орбиты

Знаменитый глаз Сахары – кольцевая структура Ришат диаметром в 50 километров видна даже из космоса. Считается, что Ришат образовался в период между поздним протерозоем и ордовиком (самому древнему кольцу — 500—600 миллионов лет).


Планета: вид с орбиты

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Скотт Келли
космический корабль "союз"
национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (nasa), федеральное агентство
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