Планета: вид с орбиты

Американский астронавт Скотт Келли – известный космический фотограф. За время пребывания на Международной космической станции он сделал много красивых снимков с видами нашей планеты из космоса. С некоторыми фотографиями с МКС мы сегодня познакомимся.
Сан-Франциско, штат Калифорния. Слева виден мост Золотые ворота.
Песок, море и острова на Багамах. (Фото Scott Kelly | NASA):
Вашингтон, округ Колумбия в ночное время. (Фото Scott Kelly | NASA):
Вид на горы из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA):
Риф Сан-Рафаэля — геологическая особенность, расположенная в округе Эмери в центральной Юте, части Плата Колорадо. (Фото Scott Kelly | NASA):
Красочное небо во время заката. (Фото Scott Kelly | NASA):
Нефтяные месторождения в Западном Техасе.
Ледники в Таджикистане.
Вид с высоты более 400 км.
Озеро Тенгиз, Казахстан. В самом озере много островов.
Паутины ночных огней в Шанхае.
Космические цветы. Да, на МКС есть цветы.
Северное сияние из космоса.
Заснеженные поля.
Крошечный остров в большом океане.
Северо-запад Ливии.
Облака над Катаром.
Нью-Йорк.
Наш космический корабль «Союз» на подходе к МКС.
Италия и Альпы.
Алеутские острова — архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от побережья Аляски к основанию полуострова Камчатка. Архипелаг ограничивает с юга Берингово море.
Озеро Маккай, Австралия.
Дюны, песчаные холмы.
Македония.
Австралия.
Тропический циклон Ashobaa в Омане.
Знаменитый глаз Сахары – кольцевая структура Ришат диаметром в 50 километров видна даже из космоса. Считается, что Ришат образовался в период между поздним протерозоем и ордовиком (самому древнему кольцу — 500—600 миллионов лет).
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