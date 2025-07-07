Планета: вид с орбиты

Американский астронавт Скотт Келли – известный космический фотограф. За время пребывания на Международной космической станции он сделал много красивых снимков с видами нашей планеты из космоса. С некоторыми фотографиями с МКС мы сегодня познакомимся.







Сан-Франциско, штат Калифорния. Слева виден мост Золотые ворота.

(Фото Scott Kelly | NASA):Песок, море и острова на Багамах . (Фото Scott Kelly | NASA):Вашингтон, округ Колумбия в ночное время. (Фото Scott Kelly | NASA):Вид на горы из космоса. (Фото Scott Kelly | NASA): Риф Сан-Рафаэля — геологическая особенность, расположенная в округе Эмери в центральной Юте, части Плата Колорадо. (Фото Scott Kelly | NASA):Красочное небо во время заката. (Фото Scott Kelly | NASA):Нефтяные месторождения в Западном Техасе.Ледники в Таджикистане.Вид с высоты более 400 км.Озеро Тенгиз, Казахстан. В самом озере много островов.Паутины ночных огней в Шанхае.Космические цветы. Да, на МКС есть цветы.Северное сияние из космоса.Заснеженные поля.Крошечный остров в большом океане.Северо-запад Ливии.Облака над Катаром.Нью-Йорк.Наш космический корабль «Союз» на подходе к МКС.Италия и Альпы.Алеутские острова — архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от побережья Аляски к основанию полуострова Камчатка. Архипелаг ограничивает с юга Берингово море.Озеро Маккай, Австралия.Дюны, песчаные холмы.Македония.Австралия. Тропический циклон Ashobaa в Омане.Знаменитый глаз Сахары – кольцевая структура Ришат диаметром в 50 километров видна даже из космоса. Считается, что Ришат образовался в период между поздним протерозоем и ордовиком (самому древнему кольцу — 500—600 миллионов лет).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)