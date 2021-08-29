15 стильных идей по хранению бижутерии и украшений

Цепочки имеют свойство запутываться и рваться, а одна из пары сережек - теряться.

События малоприятные.. Но избежать их достаточно легко. Нужно лишь потратить пару часов на то, чтобы решить проблему хранения украшений.

Если купить готовый органайзер кажется слишком скучным вариантом, то обратите внимание на стильные идеи, которые легко реализовать своими руками.

1. Украшения вместо картины

Способ настенного хранения украшений.

Украшения в раме для картин - универсальное решение для любого интерьера. Вариантов хранения бижутерии на таком органайзере может быть множество. Например, внутрь рамы закрепляется ткань, коробочки или перфорированная панель. Также к дереву при необходимости крепятся крючки.

Бижутерия на перфорированной панели.

2. Свежий взгляд на вазу для фруктов

Дамские штучки вместо фруктов.

Такой органайзер для украшений не требует никаких самостоятельных доработок. Просто положите украшения в многоярусную вазу для фруктов или сладостей.

3. Органайзер в эко-стиле

Ветки тоже могут пригодиться.

Ветки необычной формы подойдет для хранения как крупных, так и мелких украшений. Главное - обработать дерево, чтобы самодельная система хранения украшений послужила долго.

4. Функциональные рейлинги и карнизы

Рекомендуем использовать защитную пропитку для древесины или лак.

Вертикальная система хранения бижутерии.

Короткие рейлинги и карнизы можно прикрепить куда угодно - на внутреннюю дверцу шкафа или на стену. Бусы, цепочки и браслеты на застежке легко прикрепить непосредственно к вертикальной основе органайзера. Для более мелких украшений на рейлинг или карниз лучше повесить небольшие крючки.

5. Из детской комнаты - в дамскую

Хранение вещей на игрушках.

Детские игрушки надоедают малышам довольно быстро, а выкидывать их не хочется. Парочку самых оригинальных резиновых моделей легко превратить в органайзеры для хранения украшений. Чтобы такое хранение украшений превратилось еще и в декор, окрасьте игрушки акриловой краской из баллончика.

6. Новая жизнь винтажных дверных ручек

Оригинальная идея для хранения украшений.

Если дверных ручек от старой мебели не нашлось - не беда. Ручки необычной формы и расцветки продаются в большинстве магазинов корпусной мебели. Прикрутите ручки на небольшие отрезки досок - и хранение украшений своими руками налажено!

7. Чаепитие с бижутерией

Посуда для хранения украшений.

Бабушкины сервизы годами пылятся в шкафу. Так почему бы не использовать их более рационально? Например, в качестве емкостей для хранения украшений. Удобным решением станет заполнить один из ящиков чашками, стоящими вплотную друг к другу. Так посуда останется в целости и сохранности, а в ящик поместится максимальное количество украшений и других нужных мелочей.

8. Вешалки - не только для одежды

Простая идея для хранения украшений своими руками.

Если украшений немного, а сама вешалка - тонкая, то все мелочи можно вешать непосредственно на нее. Если бижутерии довольно много, то используйте ввинчивающиеся крючки. Их нужно прикрепить к нижней части вешалки.

9. Альтернативное применение ящика

Удобно хранить украшения в ящике.

Деревянный ящик от старой мебели способен вместить обширную коллекцию драгоценностей и бижутерии. Ведь на бывшее дно ящика легко закрепить многочисленные крючки и коробочки. Также дерево легко декорировать по собственному вкусу - окрасить, украсить декупажем. Вместительный органайзер готов!

10. Идея для настоящих хозяюшек

Хранение украшений своими руками - это просто.

Металлическая терка уместна не только на кухне. Окрасив в яркий цвет поверхность металла, превратите ее в оригинальную систему хранения для мелких украшений.

11. Если вышивание надоело...

Пяльца как органайзер для украшений.

В пяльца для вышивания вденьте отрезок ткани с крупной фактурой, например, кружева. Остается лишь аккуратно повесить на органайзер сережки, а его самого - на стену. Или просто поставить на тумбочку или стол. Этот органайзер обязательно станет украшением комнаты.

12. Деревья, на которых растут украшения

Дерево из металлической проволоки для бижутерии.

Для изготовления такого деревца, на котором растут украшения, понадобится лишь тонкая металлическая проволока и терпение. Скрутите из нее ствол, который станет основой для органайзера, а затем прикрепите к нему ветки. Такое дерево впишется в любой интерьер и выдержит много украшений.

13. Драгоценный фотоальбом

Хранение бижутерии в фотоальбоме.

Фотоальбом с плотными страницами вполне может стать оригинальным органайзером для хранения украшений и бижутерии. Просто сделайте небольшие отверстия в его листах. Если страницы сделаны из обычного полиэтилена - то замените их более твердым материалом.

14. Украшения на цепи

Демократичная идея для хранения бижутерии.

Крупные цепи можно приобрести в строительном супермаркете или же в магазине, который специализируется на продаже товаров для рукоделия. Остается только закрепить цепь в удобном месте - в шкафу или на стене. Сережки вешают прямо в звенья цепи, а для крупных украшений лучше предусмотреть дополнительные крючки.

15. Просто, но со вкусом

Бижутерия в яичном лотке.

Мягкий материал, из которого изготовлен яичный лоток, не способен поцарапать даже самые нежные украшения, например, со вставками из камней. Коме того, лоток легко декорировать по своему вкусу, придав ему более изысканный вид. Окрасьте его в любимый цвет, украсьте кружевами и аппликациями.