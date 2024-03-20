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Малоизвестные факты о московском ГУМе:Как ветхие лавчонки превратились в крупнейший в Европе магазин


Рекламные плакаты ГУМа./Фото: b1.m24.ru

Рекламные плакаты ГУМа./Фото: b1.m24.ru

 

Главный московский универмаг (ГУМ) не просто демонстрировал столичным гостям российский достаток, это был истинный торговый музей, восхищавший архитектурой, масштабами и внутренним убранством. Расцвет ГУМа пришелся на период «оттепели». Универсальный магазин на Красной площади, 3 знали все. И купить здесь можно было всё — от товаров с государственной символикой до норковых шуб. Особо радушно в те времена ГУМ встречал визитеров с Крайнего Севера – владельцев «длинного рубля», скупавших самые дорогие товары.

Царские надежды и наполеоновский пожар


Территория современного ГУМа испокон веков была главным местом московской торговли./Фото: pp.userapi.com

Территория современного ГУМа испокон веков была главным местом московской торговли./Фото: pp.userapi.com

 

История легендарного универмага уходит корнями в период царской России. Еще в 17 веке в торговых рядах Красной площади была сосредоточена практически вся оптово-розничная торговля Москвы. В те времена между Никольской улицей и Ильинкой неподалеку от памятника Минину и Пожарскому находилось продолговатое двухэтажное здание - Верхние торговые ряды. Позади них теснились небольшие деревянные лавчонки, регулярно выгорающие после пожаров. Особенно частые случаи возгораний наблюдались в зимнее время из-за использования приказчиками для обогрева самодельных печей.

Правившая империей Екатерина Великая мечтала выстроить вместо ветхих торговых прилавков грандиозный дом торговли в классическом стиле. Однако строительные работы по проекту итальянца Джакомо Кваренги велись спустя рукава, так и не дойдя до завершения. Окончательно похоронил проект пожар в ходе наполеоновского нашествия.

2. Фешенебельный универмаг в русском духе


Так строился главный российский магазин./Фото: cont.ws

Так строился главный российский магазин./Фото: cont.ws

 

В 1888 году в Москве объявили всероссийский конкурс на самый оригинальный проект Верхних торговых рядов. Обветшалые лавки снесли, а из предложенных вариантов здания первая премия досталась Александру Померанцеву. По предложению архитектора главное здание Верхних торговых рядов должно было представлять собой комплекс из трех пересекающихся горизонтальных и вертикальных пассажей, соединяющих Никольскую с Ильинкой.

Весной 1890-го стартовало строительство, а спустя 2,5 года Верхние торговые ряды с 2-мя зданиями, подземной улицей, централизованным отоплением и отдельной электростанцией были готовы. Торжественное открытие назначили на 14 декабря 1893-го. Это был не просто грандиозный проект для Москвы и России — на тот период этот пассаж стал самым крупным в Европе.
ГУМ на рубеже 19-20 веков./Фото: labuda.blog

ГУМ на рубеже 19-20 веков./Фото: labuda.blog

 

Аналогом московского ГУМа считалась миланская галерея Виктора-Эммануила (1877 год). Но наш русский пассаж был в полтора раза больше и сложнее в архитектурном плане. Верхние Торговые Ряды стали символом Новой Москвы. Внутри это место напоминало Большой базар в Стамбуле или Дамаске, но в «русском стиле». Сменившие мелкие лавки салоны были обставлены хорошей мебелью, изобиловали зеркалами и щедрой отделкой. На трех торговых этажах можно было отыскать товары практически всех промышленно-продовольственных групп, от самых доступных до роскошных. Парча и шелк братьев Сапожниковых, салон часов Калашникова, парфюмы Боркар, кондитерская Абрикосовых привлекали в торговые ряды самых влиятельных представителей знати.

Здесь открыли отделение московского международного банка, граверную и ювелирную мастерскую, парикмахерскую, зубоврачебный кабинет, ресторан, почтовое отделение. Верхние торговые ряды предлагали не просто покупки, здесь проводили досуг, отдыхали и развлекались. К услугам покупателя предоставлялись переводчики, камера хранения, носильщики, гардероб. Для желающих устраивались концерты знаменитых артистов и творческие музыкальные вечера.

Революция, инициативы вождей и попытки сноса


ГУМ успел побывать символом ленинского НЭПа./Фото: img-fotki.yandex.ru

ГУМ успел побывать символом ленинского НЭПа./Фото: img-fotki.yandex.ru

 

В 1917 революционном году торговлю в нынешнем ЦУМе закрыли, товар реквизировали, расположив здесь Наркомпрод Цюрупы, склад отчужденного продотрядами и столовую для совслужащих. К 1922-му Ленин решил объявить НЭП, начав эксперименты с Верхних Торговых Рядов. 1 декабря 1921-го было подписано «Положение о ГУМе», ставшем теперь символом новой экономической политики. Теперь здешняя деятельность неустанно контролировалась Народным комиссариатом торговли.
По инициативе правительства верхние этажи ГУМа отдали под коммунальное жилье./Фото: unnw.ru

По инициативе правительства верхние этажи ГУМа отдали под коммунальное жилье./Фото: unnw.ru

 

Именно в то время универмаг и получил сегодняшнее название. В годы «раннего» СССР демонстрировалось полное соответствие всех сфер жизни коммунистической идеологии. Поэтому буржуазному потребителю и мещанству места быть не могло. И уже в 1930 году ГУМ снова закрыли, на этот раз товарищ Сталин отдал универмаг под министерства, ведомства и жильё для работников Наркомзема, Наркомфина, НКВД, ВЦИК, Наркомата культуры. Генеральный план реконструкции Москвы от 1935 года предполагал расширение Красной площади за счет сноса ГУМа, но разрушительные начинания не задались. К слову, в следующий раз Сталин попытался снести ГУМ в 1947-м, но и тогда не дошли руки.

Советский расцвет и «двухсотая секция» для ЦК


В ГУМе был отдельный зал-подиум для показов новых коллекций отечественных кутюрье./Фото: b1.m24.ru

В ГУМе был отдельный зал-подиум для показов новых коллекций отечественных кутюрье./Фото: b1.m24.ru

 

После смерти Сталина ГУМ расцвел и превратился в один из крупнейших магазинов не только СССР, но и Европы. Ко времени его утреннего открытия часто выстраивались длинные очереди, которые приходилось регулировать, привлекая спецнаряды милиции. В магазине действовало 11 отделов: текстиль, обувь, готовое платье, трикотажно-бельевой, хозяйственный, мебель и ковры, головные уборы и меха, канцелярия и игрушки, культтовары. Число наименований в общем ассортименте превышало отметку 30 тысяч.

Часто на здешних прилавках появлялись дефицитные товары: итальянские и финские сапоги, польское нижнее бельё, французские парфюмы, югославские сандалии, кроссовки и модные сумки. На заре 1960-х в ГУМе, напротив мавзолея, открылась элитная двухсотая секция. Попадали сюда только по специальным приглашениям — здесь обслуживались члены ЦК, руководители из министерств, космонавты и заслуженные артисты Союза. Здешний ассортимент поражал советское воображение, при этом цены держали символические. Бывали здесь и иностранцы. В 1972-м ГУМ посетил Ричард Никсон. Местные продавцы даже подарили его супруге Патриции павлопосадский платок.

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г. Москваул. Ильинкаул. Никольскаяпл. Красная

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