12 фактов о полётах, которые вам необходимо знать перед тем, как покупать билет

Авиакомпании — это большой бизнес, а значит, большие деньги и, как следствие, погоня за наживой и занижение качества обслуживания. Недозаправить самолёт? Смухлевать со стоимостью билетов? Потерять багаж? Пустяки, как говорил Карлсон, дело житейское!
Публикуем подборку важных фактов, о которых авиакомпании предпочитают не распространяться, но которые их клиенты должны знать.
1. Дезинфицируйте все
Сев в самолет и пристегнув ремень, прежде всего достаньте ваши дезинфицирующие салфетки или гель: скорее всего, после предыдущего рейса санобработку самолет не проходил. Так что, если еда полежала на вашем столике без упаковки — есть её нежелательно.
2. В составе цены билета есть взнос за сравнение цен
Если вы покупаете авиабилеты через сайты, где можно сравнить цены разных авиакомпаний — скорее всего, вы получаете не самые выгодные предложения. За каждое использование клиентом сайта сравнения цен авиакомпании вынуждены уплачивать взнос — и они включают его в стоимость билета. Лучше покупайте билеты у перевозчика напрямую.
3. Свяжитесь с авиакомпанией, если рейс отменили
Если ваш рейс отменен по любой причине — лучше всего подойти к представителям авиакомпании или позвонить им, чтобы выяснить, можете ли вы попасть на следующий рейс. Есть шанс, что ситуация разрешится быстрее, чем если вы будете просто ждать реакции авиакомпании. Некоторые авиакомпании предпочитают ждать, пока вы сами не подойдете к представителю и не спросите его о том, как выйти из ситуации, даже если места на борту следующего рейса точно есть.
4. Когда выбирать места?
Если вы выбрали места в самолете заранее, но хотели бы их поменять — попробуйте это сделать примерно за 4 дня до вылета. В это время авиакомпания может повысить класс обслуживания пассажиров, которые запросили повышение, и перевести их в бизнес-класс, так что именно в этот период освободятся хорошие места. Выбирайте места заранее, если не хотите сидеть рядом с аварийным выходом, хотя там билеты могут обойтись вам чуть дешевле.
5. За невозвратный билет вам могут вернуть деньги
Всегда уточняйте, какого типа авиабилет вы берете — возвратный или невозвратный. Обычно, если авиакомпания отменяет ваш рейс, она находит для вас место на другом рейсе, но, если у вас невозвратный билет, скорее всего, вы сможете получить за отмененный рейс деньги. Однако для этого нужно обратиться к авиакомпании — вот почему большинство пассажиров об этом не знают!
6. Билет не является гарантией на место в самолете
Да-да, вы прочли правильно! То, что вы заказали билет, еще не означает, что вас точно ждет зарезервированное место: иногда авиакомпании продают большее число билетов, чем есть мест в самолете, в расчете на пассажиров, которые опоздают на рейс. Впрочем, в подобных случаях большинство авиакомпаний обязаны предложить вам компенсацию немалых размеров, так что этого стараются избежать.
7. Покупайте по одному билету за раз
Если вы путешествуете группой — скорее всего, вы думаете, что лучше всего покупать билеты с одной кредитной карты одним платежом. Однако, возможно, целесообразно будет искать билеты по одному — если вы ищете четыре билета, но только три из них доступны по самой низкой цене, вам предложат купить все четыре билета по цене повыше, а не три дешевых и один дорогой. Так авиакомпании зарабатывают деньги!
8. Сообщайте о потерянном багаже сразу
Если вы обнаружили, что ваш багаж потерян, сообщите об этом так быстро, как только возможно. Даже если вы не уверены, что весь багаж выехал, убедитесь, что вы знаете, к кому обратиться в случае его утраты. Существует дедлайн для поисков потерянного багажа: если вы не уложитесь в это время — скорее всего, вы никогда больше не увидите дорогие вашему сердцу вещи. Возможно, работники авиакомпаний даже забирают некоторые из наиболее ценных вещей себе… Но это домыслы, а вот то, что поиски потерянного багажа не будут вестись, если опоздать с обращением, — правда.
9. Следите за объявлениями бортпроводников
Объявление о том, что нужно пристегнуть ремни и оставаться на своих местах, скорее всего, имеет отношение к обычной турбулентности. А вот на просьбы убрать столики и объявления о том, что свет в салоне будет погашен посреди полета следует обратить особое внимание: приглушенный свет в салоне может быть связан с тем, что глазам пассажиров дают привыкнуть к темноте перед аварийным выходом, а призыв убрать столики — попыткой предотвратить столпотворение во время аварийного выхода.
10. Обычно топлива в самолете мало
Топлива в самолете чаще всего предельно мало. Это экономит авиакомпании существенные суммы денег, но и означает, что в случае плохой погоды или отсутствия разрешения на посадку шансы на то, что посадка будет аварийной, увеличиваются. Полная заправка самолета делает сам самолет тяжелее, а рейс — дороже. Однако говорить пассажирам, что самолет приземляется из-за того, что баки почти пусты — это просто жестоко по отношению к ним, поэтому обычно пилот объявляет что-нибудь вроде «мы вынуждены совершить аварийную посадку для технического обслуживания самолета».
11. Пилотам нельзя есть вместе
Некоторые авиакомпании следят за тем, чтобы пилоты, которые летят на одном рейсе, не ели вместе — перерыв между их обедами должен составлять хотя бы час, или же им нужно есть в разных ресторанах. Таким образом, если один пилот отравится, второй все-таки сможет вести самолет.
12. Никогда не соглашайтесь на первый ваучер
Если вам предлагают полетный ваучер авиакомпании в качестве компенсации, например, за задержанный рейс вместо денежной суммы — никогда не соглашайтесь на первое предложение: его стоимость будет расти в течение некоторого времени. Ждите до последнего: по мере того, как рейс задерживается, вы сможете получить большую сумму компенсации.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии