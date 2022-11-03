12 фактов о полётах, которые вам необходимо знать перед тем, как покупать билет

Авиакомпании — это большой бизнес, а значит, большие деньги и, как следствие, погоня за наживой и занижение качества обслуживания. Недозаправить самолёт? Смухлевать со стоимостью билетов? Потерять багаж? Пустяки, как говорил Карлсон, дело житейское!



Публикуем подборку важных фактов, о которых авиакомпании предпочитают не распространяться, но которые их клиенты должны знать.









1. Дезинфицируйте все

2. В составе цены билета есть взнос за сравнение цен

3. Свяжитесь с авиакомпанией, если рейс отменили

4. Когда выбирать места?

5. За невозвратный билет вам могут вернуть деньги

6. Билет не является гарантией на место в самолете

7. Покупайте по одному билету за раз

8. Сообщайте о потерянном багаже сразу

9. Следите за объявлениями бортпроводников

10. Обычно топлива в самолете мало

11. Пилотам нельзя есть вместе

12. Никогда не соглашайтесь на первый ваучер