Позднее отцовство среди знаменитостей

Совсем надавно Джордж Клуни и Амаль Аламуддин впервые стали родителями: у пары родились двойняшки. А ведь еще пару лет назад мало кто верил, что актер вообще женится на своей очередной девушке. Однако бывший волк-одиночка с радостью взялся за новую для себя роль отца, пополнив ряды запоздалых папочек Голливуда.









Джордж Клуни

Хью Грант

Ричард Гир

Стив Мартин

Эдвард Нортон

Аль Пачино