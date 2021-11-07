Позднее отцовство среди знаменитостей

Совсем надавно Джордж Клуни и Амаль Аламуддин впервые стали родителями: у пары родились двойняшки. А ведь еще пару лет назад мало кто верил, что актер вообще женится на своей очередной девушке. Однако бывший волк-одиночка с радостью взялся за новую для себя роль отца, пополнив ряды запоздалых папочек Голливуда.
Джордж Клуни
Стал отцом в 56 лет
Убежденный холостяк Джордж Клуни «сломался» 2 года назад. Довести упрямца до алтаря удалось не актрисе, не модели и вообще не звезде, а строгой адвокатессе Амаль Аламуддин. В июне этого года Клуни стал отцом двойняшек Александра и Эллы. Во время беременности жены актер ни на шаг не отходил от Амаль и морально поддерживал её.
В одном из свежих интервью Джордж признался, что после новостей о беременности супруги он стал более осторожным: «Мы с Амаль решили вести себя более ответственно, чтобы избежать опасных ситуаций. Я больше не поеду в Южный Судан и Конго, а Амаль не будет ездить в Ирак. А ведь раньше я об этом совсем не волновался».
Хью Грант
Стал отцом в 50 лет
Этот красавчик славился своими похождениями не только на экране, но и в жизни: в его «донжуанский» список входят и отношения с самыми красивыми женщинами шоу-бизнеса, и секс-скандал, так что мы и не ждали, что когда-нибудь Хью решит завести семью.
Однако в 2011 году во время непродолжительного романа с китайской актрисой Тинглан Хонг у актера родилась дочь. Для 50-летнего Хью это стало сюрпризом, но приятным. Актер активно принимает участие в жизни малышки и даже добился судебного решения, запрещающего называть имя его дочери в прессе. Через год у Хью и Тинглан появился сын. Британский актер при этом умудрился замиксовать роль заботливого отца с ролью неисправимого ловеласа. Параллельно с отношениями с Хонг у него родился еще один сын от шведского телепродюссера Анны Эберштейн. На данный момент у пары также двое детей: пятилетний Джон и двухлетняя дочка.
«Я стал гораздо более приятным человеком после появления детей, — признается Грант. — Мне давно советовали завести какое-то количество детишек. Тогда я не понимал, насколько дети способны изменить жизнь к лучшему. Зато теперь я всем рекомендую».
Ричард Гир
Стал отцом в 50 лет
Единственный сын актера появился на свет, когда Гиру было 50 лет. «Я не жалею, что стал отцом так поздно. Если бы я был моложе, то продолжал бы искать свой путь в жизни, беспокоиться о карьере. Но в 50 я уже был готов посвятить себя формированию другого человека», — рассказывал Гир.
Гомер Джеймс Гир родился в 2000 году от актрисы Кэри Лоуелл, с которой Гир-старший прожил 18 лет. Кэри и Ричард поженились после рождения сына.
В 2013 году Кэри и Ричард развелись, однако Ричард участвует в жизни сына и благодарен своей бывшей жене за то, что она «подарила ему это счастье».
Стив Мартин
Стал отцом в 67 лет
Супруга актера, писательница Энн Стригфилд родила первенца в 2012 году. Это событие пара старалась не афишировать и оберегала дочку от внимания прессы.
«Терпеть их не могу!» — так когда-то отзывался актер о младенцах, но, кажется, изменил свои взгляды на жизнь.
«В юности я был зациклен на себе и своей карьере. Сейчас я просто слоняюсь по дому и играю со своей дочкой. Это замечательно!» — признается Мартин.
Эдвард Нортон
Стал отцом в 43 года
С 2012 года Эдвард Нортон женат на продюсере Шоне Робертсон, которая в 2013 году родила сына Атласа. В прошлом году у Эдварда и Шоны родился второй ребенок.
Эдвард всегда старался держать свою личную жизнь в секрете: его женитьба была тайной, о беременности Шоны поклонники узнали за пару месяцев до появления ребенка на свет, имя сына супруги держали долгое время в секрете.
Но по фотографиям, сделанным папарацци, мы можем сказать, что Нортон прекрасно ладит с детьми: гуляет с ними, катается на самокате с сыном и выглядит абсолютно счастливым.
Аль Пачино
Стал отцом в 49 лет
Пачино никогда не был женат, однако является отцом троих детей. В 49 лет у него родилась дочка Джулия от преподавательницы актёрского мастерства Яны Тэррант, а в 2001 году актриса Беверли Д`Анджело родила от актера близнецов Антона Джеймса и Оливию Роуз.
Аль Пачино всегда старается больше проводить времени с детьми: берет их на съемки, в поездки. Его старшая дочь — начинающий сценарист. На день рождения отца она сняла про него фильм. Аль всячески помогает дочери и дает профессиональные советы.
Сейчас мистеру Пачино 77 лет, в душе он все так же молод и даже задумывается о женитьбе. Напомним, что с 2010 года актер встречается с 38-летней Люсилой Сола. Кто знает, может, именно ей посчастливится стать первой женой известного «гангстера».
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