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Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Его бесконечные лестницы были основным предметом обсуждения на уроках математики, а совсем скоро у мастера оптических иллюзий Маурица Эшера открывается первая выставка в Англии. Теперь его симметрии, метаморфозы, зеркальные отражения, пространственные иллюзии, перспективы, так полюбившиеся математикам и сделавшие Эшера знаменитым, откроются и для простых ценителей искусства.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Для большинства работ Маурица характерны парадоксы, которые в сочетании с виртуозной техникой выполнения производят сильное впечатление.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Идеи художник черпал из математических статей, в которых говорилось о мозаичном разбиении плоскости, «невозможных фигурах», логике трёхмерного пространства.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

И хотя Эшера не относят к авангардному искусству, многим кажется, что его работы следует рассматривать в контексте теории относительности Эйнштейна, кубизма и других подобных достижений в области познания времени и пространства.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Эшер был поклонником рептилий и часто изображал их в своих работах.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Выставка, которая откроется в Лондоне, представит публике более 100 картин известного художника.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Эшер любил играть с отражениями.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Особенно частой игрушкой в руках Эшера было пространство. Он любил переводить предметы из двумерного в трехмерное пространство.



Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

В более ранних работах Эшер в основном уделял внимание пейзажам.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Эшер был мастером иллюзий, как видно на данной картине “Рисующие руки”, 1948 год.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

У Эшера не было математического образования,  однако у него было развито интуитивное понимание математических законов и именно это ощущение он и переносил в свои работы.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Тревожные образы были частыми гостями картин Эшера.

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

На множестве картин Эшера происходит демонстрация упорядоченного сечения плоскости или заполнение её тождественными формами, которые без зазоров, плотно, прилегают друг к другу (навеяно «мавританским» средневековым стилем).

Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

В одной статье Эшер подчеркнул важность объемов и признался, что терпеть не может плоскости.

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