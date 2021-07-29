Оптические иллюзии от мастера имп-арта Маурица Эшера

Его бесконечные лестницы были основным предметом обсуждения на уроках математики, а совсем скоро у мастера оптических иллюзий Маурица Эшера открывается первая выставка в Англии. Теперь его симметрии, метаморфозы, зеркальные отражения, пространственные иллюзии, перспективы, так полюбившиеся математикам и сделавшие Эшера знаменитым, откроются и для простых ценителей искусства.







Для большинства работ Маурица характерны парадоксы, которые в сочетании с виртуозной техникой выполнения производят сильное впечатление.







Идеи художник черпал из математических статей, в которых говорилось о мозаичном разбиении плоскости, «невозможных фигурах», логике трёхмерного пространства.







И хотя Эшера не относят к авангардному искусству, многим кажется, что его работы следует рассматривать в контексте теории относительности Эйнштейна, кубизма и других подобных достижений в области познания времени и пространства.







Эшер был поклонником рептилий и часто изображал их в своих работах.







Выставка, которая откроется в Лондоне, представит публике более 100 картин известного художника.







Эшер любил играть с отражениями.







Особенно частой игрушкой в руках Эшера было пространство. Он любил переводить предметы из двумерного в трехмерное пространство.

В более ранних работах Эшер в основном уделял внимание пейзажам.Эшер был мастером иллюзий, как видно на данной картине “Рисующие руки”, 1948 год.У Эшера не было математического образования, однако у него было развито интуитивное понимание математических законов и именно это ощущение он и переносил в свои работы.Тревожные образы были частыми гостями картин Эшера.На множестве картин Эшера происходит демонстрация упорядоченного сечения плоскости или заполнение её тождественными формами, которые без зазоров, плотно, прилегают друг к другу (навеяно «мавританским» средневековым стилем).В одной статье Эшер подчеркнул важность объемов и признался , что терпеть не может плоскости.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)