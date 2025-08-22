Как одевались первые леди СССР, и почему не все из них удостоились любви народа

Только кажется, что вся ответственность за страну лежит на президенте. На самом деле не менее важную роль играют первые леди. Это не просто титул – это большая ответственность перед народом. За женами глав государств наблюдают, их слова и поступки обсуждают, а одежда, которую они выбирают, значит не меньше их высказываний.
1. Нина Хрущева
Нина Хрущева предпочитала простую одежду
Жена первого секретаря ЦК КПСС всегда выглядела просто и понятно. Она игнорировала макияж, небрежно укладывала волосы с проседью, одевалась без изысков, стремясь быть ближе к народу, и по этой причине заслужила массу негативных отзывов со стороны зарубежных журналистов. В своих статьях они называли Нину Хрущеву «всеобщей бабушкой», «простушкой», «русской матушкой», но ничто не могло сбить женщину с намеченного пути. Каждый наряд первой леди был хорошо продуман и нес определенный смысл, а когда она начинала говорить, все забывали о ее внешнем виде. Нина была очень образованной, знала правила этикета, хорошо разбиралась в политике и говорила на пяти языках – далеко не каждая первая леди могла похвастаться таким «багажом».
Однако пресса была беспощадной – фото из Вены, на котором Нина Хрущева стоит с Жаклин Кеннеди, быстро разлетелась по всем изданиям с пометкой «какой вздор». Негодование вызвал цветочный комплект на пуговицах, в котором была Нина. На фоне ухоженной и элегантной Жаклин, одетой в костюм, состоящий из юбки и укороченного жакета, и белые перчатки длиной до локтя, Хрущева действительно выглядела слишком провинциально.
Первая леди СССР Нина Хрущева и Первая леди США Жаклин Кеннеди. / Фото: histograf.ru
В качестве вечерних нарядов Хрущева обычно выбирала платья-футляры с V-образным вырезом темных оттенков. Они были пошиты из дорогой ткани и хорошо сидели на ней, скрадывая недостатки фигуры. Лишь иногда Нина делала исключение из правил и облачалась в наряды белого или нежно-голубого цвета – обычно это происходило, когда остальные женщины появлялись на публике в темной цветовой гамме. Зачем? Чтобы противопоставить себя разодетым спутницам и визуально выделиться на их фоне.
Первая леди СССР Нина Хрущева, первая леди США Мейми Эйзенхауэр, секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Дуайт Эйзенхауэр. / Фото: interesnoznat.com
Несмотря на то, что одежда Хрущевой выглядела провинциально, она была сшита из натурального шелка. Над созданием нарядов для первой леди трудилась известная советская модистка Нина Гупало, которая была очень популярна в московском высшем обществе.
2. Виктория Брежнева
Виктория Брежнева предпочитала ведение домашнего хозяйства официальным мероприятиям. / Фото: thevoicemag.ru
В отличие от Нины Хрущевой, которая активно участвовала в решении политических вопросов, супруга Леонида Брежнева была далека от государственных дел. Возникало ощущение, что она совсем не рада титулу первой леди страны. Виктория редко появлялась на публике, предпочитая посвящать время ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. На официальных мероприятиях скромная и трудолюбивая женщина, которая родилась в простой семье рабочих, откровенно скучала – она не любила быть в центре внимания и не знала, как вести себя среди большого количества людей, поэтому на фотографиях часто выглядела растерянной или недовольной.
Первая леди СССР Виктория Брежнева и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. / Фото: ucrazy.ru
Случались и различные казусы. Так, после торжественной части одного из многочисленных мероприятий, которые Виктории приходилось посещать вместе с мужем, она закрылась в номере и начала готовить, чем, несомненно, шокировала публику. Что касается ее нарядов, то они были скромными и непримечательными – Брежнева отдавала предпочтение строгим комплектам, состоящим из жакета и юбки (на манер Жаклин Кеннеди), а также платьям на пуговицах с ярким цветочным принтом.
Интересный факт: Из-за того, что Виктория Брежнева выглядела непритязательно и ничем не выделялась на фоне остальных женщин, охране часто приходилось незаметно указывать гостям на первую леди. Самостоятельно признать в ней супругу генерального секретаря ЦК КПСС было практически невозможно.
3. Раиса Горбачева
Раиса Горбачева была главной модницей Советского Союза
В отличие от своих предшественниц, Раиса Горбачева по достоинству оценила статус первой леди страны и вела себя соответствующе. Элегантная, стильная, женственная, эрудированная – она стала лицом перестройки, которую проводил ее супруг, и всегда умела себя правильно преподнести. Горбачева любила красиво одеваться, часто меняла образы и всегда выглядела великолепно, вне зависимости от того, какую официальную встречу им предстояло посетить вместе с мужем.
В то время как Нина Хрущева старалась быть ближе к народу и одевалась так, как могла себе позволить среднестатистическая женщина СССР, Раиса Горбачева не экономила на модных ансамблях. Этим она невероятно раздражала своих соотечественниц – они хотели выглядеть так же, как первая леди, но не имели возможности пополнить гардероб подобными нарядами.
Первая леди СССР Раиса Горбачева и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев
Супруга Михаила Горбачева была очень обаятельной женщиной и интересным собеседником, о чем говорят ее дружеские отношения со знаменитыми людьми. Так, она прекрасно общалась с легендарными модельерами Пьером Карденом и Ив Сен-Лораном. К слову, французские дизайнеры не раз предлагали Раисе одевать ее, однако она оставалась верной Дому моды на Кузнецком мосту. Советские портнихи шили для первой леди костюмы-двойки различных фактур и оттенков, легкие блузы с романтичным бантом, в которых она часто появлялась на различных встречах вместе с мужем.
Раиса одевалась со вкусом, но бюджетными ее наряды назвать нельзя было. Чего только стоят шубы из песца и каракуля, золотые босоножки на каблуке или яркое платье из дорогой ткани. А внушительная коллекция туфель, которые занимали несколько полок в шкафу! Понятно, почему советские женщины, вынужденные самостоятельно шить себе платья, относились к ней с неприязнью. Но это не отменяет того факта, что Раиса Горбачева была самой стильной и элегантной первой леди, знающей себе цену.
Раиса Горбачева в дорогой шубе из натурального меха. / Фото: kakzachem.ru
Кстати, именно благодаря первой леди в Советском Союзе появилось русскоязычное издание немецкого журнала Burda Moden, невероятно популярного в зарубежных странах. Во время одного из своих визитов в Германию Раиса познакомилась с писательницей Энне Бурда и пригласила ее посетить Москву. Первый выпуск журнала вышел 8 марта 1988 года – это был своеобразный подарок всем девушкам в честь Международного женского дня. Однако его смогли оценить далеко не все, ведь издание было очень сложно достать. Внутри были выкройки, которые были настоящей мечтой. В эпоху тотального дефицита девушкам приходилось шить одежду самостоятельно, но чтобы она была модной и актуальной, нужны были вот такие «западные» выкройки.
