Поиграем со смертью? Самые опасные детские игрушки, которые запросто способны убить

Казалось бы, что может быть безопаснее, чем детская игрушка? Что ж, как показывает статистика, обычные игрушки ответственные за куда большее количество детских смертей, чем авиакатастрофы, маньяки-педофилы и террористические атаки. И это сегодня, когда во многих странах действуют многотомные государственные регламенты и стандарты, регулирующие процесс производства игрушек для детей. А что было раньше, нечего и говорить. Сегодня мы расскажем вам о нескольких самых опасных детских игрушках, которые запросто способны убить.
Набор юного атомщика или урановая руда для самых маленьких
Игрушка под названием «Атомная лаборатория U-238 Гильберта» попала на полки магазинов в 1950 году, когда атомная энергия находилась в центре общественного внимания как одно самых перспективных направлений научной мысли. Впрочем, в своем желании привить подрастающему поколению интерес к науке «Игрушки Гильберта» зашли слишком далеко. Помимо всего прочего, в набор входили четыре разных вида настоящей урановой руды. Ах да, еще счетчик Гейгера, чтобы растерянные родители могли измерить уровень радиации, если после веселых игр с набором юного атомщика их чадо внезапно начнет странно светиться в темноте.
Плотоядная кукла
Вряд ли, авторы популярной линейки кукол «Cabbage Patch Doll» думали о безопасности, когда выпустили в продажу свое новое творение – механическую чудо-куклу, которая умела не только разговаривать, но и жевать. Куколка под названием Cabbage Patch Snacktime Kid была оснащена механическими челюстями, которые активировал специальный механизм во рту у куклы, который, по логике разработчиков, должен был срабатывать, когда ребенок кладет в рот кукле печение или другое «угощение». Впрочем, как показали многочисленные несчастные случаи, вынудившие производителя в срочном порядке отзывать партию кукол с рынка, любимым угощением механической игрушки оказались совсем не конфеты и печенье, а пальцы детей, которые она старательно прожевывала своими челюстями.
Порох детям не игрушка (а про карбид кальция никто не говорил)
Игрушечный пистолет с громким названием «Волшебный пистолет Остина», который позволял стрелять небольшими шариками для пинг-понга, в свое время стал очень популярной игрушкой среди мальчишек. Чем он отличался от сотен других безобидных игрушечных пистолетиков? Очень просто, помимо «боеприпасов» в комплекте к пистолетику шла еще одна занятная штука под названием «волшебные кристаллы» (название само по себе удачное, не то слово), которые на поверку оказались обычным карбидом кальция. Если кто уже забыл школьный курс химии, напомним вам, что при смешивании с водой карбид кальция образует крайне горючий газ. Только представьте себе, насколько весело было стрелять из игрушечного пистолета пылающими огненными шариками, которые вырывались из дула с небольшим, но ощутимым взрывом и отлетали на 20 метров. Пожарная безопасность нервно курит.
Горячие штучки
Надо полагать, пару десятилетий назад производители детских игрушек искренне считали, что для ребенка нет лучшего развлечения, чем нагреть что-нибудь до температуры в пару сотен градусов Цельсия. Именно этот вывод напрашивается, если судить по «шедеврам инженерной мысли», которые время от времени пополняли собой полки магазинов игрушек. Первой такой «горячей штучкой на рынке» стал набор для юных хозяюшек под названием «Печем просто!». Яркая розовая игрушечная печка «Easy Bake» была сделана по типу настоящей кухонной духовки, причем настолько реалистично, что в ее конструкцию входили самые настоящие спирали накаливания. Игрушку отозвали с рынка после того, как многие родители стали жаловаться на ожоги и травмы среди детей.
Достойным ответом на «Easy Bake» стала другая игрушка от конкурирующего производителя «Nerf». Игрушечная детская плитка Empire Little Lady Stove могла запросто нагреваться до 350 градусов Цельсия, и это при том, что большинство настоящих современных кухонных духовок в целях безопасности автоматически отключаются при 280.
Впрочем, все это еще цветочки на фоне еще одного гениального творения от «Игрушек Гилберта», которые уже засветились в нашей статье ранее. На этот раз вместо любви к ядерной физике «Гилберт» решил привить детям интерес к выдуванию стекла, порадовав врачей детских ожоговых отделений игрушкой под названием «Набор стеклодува», которая включала в себя все необходимое, чтобы в прямом смысле слова выдувать стекло. Давай, малыш Джонни, нагрей этот кусок стекла до температуры 500 градусов Цельсия!
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