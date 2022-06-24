Британским СМИ показали повседневную жизнь тех, кто собирает iPhone в Китае

Компания Pegatron решилась показать СМИ повседневную жизнь 50 тыс. рабочих своего огромного завода в Шанхае после обвинений в невыносимых условиях труда. Журналисты посмотрели как происходит сборка гаджетов Apple, а также в каких условиях осуществляется рабочий процесс.



Контролер с помощью iPad сканирует бейджи во время переклички.









Выстроившись с армейской точностью, сотни сотрудников ожидают начала рабочего дня на одном из самых закрытых заводов в производственной линейке Apple. Во время утренней переклички контролер проходит по стройным рядам работников в розовых куртках, голубых колпаках и резиновых шлепанцах и сканирует бейджи при помощи iPad.

Затем они выстраиваются в единую очередь, проходят проверку на турникетах безопасности и отправляются на сборочную линию.



Персонал проходит проверку и направляется на сборочную линию iPhone.







Контролер проверяет списки сотрудников на заводе.







Перекличка: после многих лет обвинений Pegatron и Apple внедрили новые процедуры, предотвращающие сверхурочную работу.







Перед началом рабочего дня все сотрудники проходят через металлодетекторы. Они должны выявлять любое видеозаписывающее оборудование, которое может быть использовано для промышленного шпионажа.

Затем они поднимаются по лестнице, завешенной специальной сетью, чтобы предотвратить несчастные случаи или попытки суицида , переодеваются в униформу и выстраиваются для переклички.До недавнего времени условия работы на заводе держались в строжайшей тайне. После многочисленных обвинений в тяжелых условиях труда и низкой заработной плате компания, наконец, допустила западных журналистов внутрь. Дженни Чен, преподаватель Келоггского колледжа Оксфорда говорит:«Журналистов впустили внутрь. Это показывает, что компания откликается на внешнее давление и старается увеличить прозрачность. По крайней мере, она пытается что-то изменить».По данным China Labour Watch, базовые оклады здесь настолько малы, что сотрудники вынуждены работать сверхурочно, чтобы заработать хотя бы что-то. Одна из сотрудниц призналась, что ее зарплата составляет всего 2 тыс . юаней в месяц (19 тыс. рублей). При этом iPhone 6 в Китае стоит 4,5 тыс. юаней (43 тыс. рублей).Сотрудники выстраиваются в ряды для переклички.Идут на работу: парни и девушки надевают синие колпаки и резиновые шлепанцы и направляются на сборочную линию.Целая армия: на заводе, входящем в производственную цепь Apple, работает около 50 тыс. человек.По пути в цех: на полу нарисованы стрелки, а на стенах развешаны вдохновляющие плакаты.Успеть ко времени: сотрудники направляются на сборочную линию, где для Apple создаются самые прибыльные смартфоны мира . Проводя экскурсию для журналиста агентства Bloomberg, глава завода Джон Шеу рассказал, что новая система ID была введена с целью повышения эффективности и добавляет, что «на счету каждая секунда».По его словам, система позволяет компании отслеживать, когда сотрудники работают слишком много, посылая менеджерам автоматические сообщения при приближении 60-часового недельного лимита или при работе в течение шести дней подряд.Pegatron придерживается принципов Коалиции членов электронной промышленности. Сверхурочная работа ограничивается 80 часами в месяц. Сама Apple заявляет, что ее поставщики подчиняются требованиям отраслевой организации.Система обеспечивает более высокий уровень прозрачности доходов, позволяя сотрудникам проверять количество часов, платежную ведомость и ежемесячные расходы на проживание и питание при помощи сенсорных терминалов, установленных по всему заводу.Молодой человек смотрит в устройство распознавания лиц. Оно регистрирует персонал, проходящий в сборочный цех предприятия.Сотрудники смотрят в устройства распознавания лиц и проводят бейджами по считывающим устройствам, прежде чем войти в сборочный цех . Пора работать: проходим через турникеты.Завод является одним из самых секретных объектов в производственной линейке Apple и занимает площадь 90 футбольных полей.Чтобы войти в сборочный цех , девушка смотрит в камеру и проводит бейджем по считывающему устройству.Pegatron решила приоткрыть завесу тайны вокруг завода после смерти 26-летнего работника. Его семья утверждает, что тот умер от истощения, работая по 12 часов в день.Тян Фулей был найден мертвым 3 февраля в заводском общежитии. Суд признал смерть «скоропостижной», однако вскрытие не производилось.Семья Тяна утверждает, что он постоянно работал сверхурочно. Его смерть последовала менее чем через два месяца после расследования, проведенного BBC Panorama и вскрывшего множество фактов работы на грани истощения. Сестра Фулея, Тян Хоумей, в интервью MailOnline заявила, что брат был здоров и обвинила в его гибели тяжелые условия труда. Pegatron отрицает связь между компанией и смертью молодого человека. Смерть Тяна Фулея в очередной раз подчеркивает обеспокоенность общественности по поводу условий труда низкооплачиваемых сотрудников, удовлетворяющих мировой спрос на продукты Apple.В январе компания заявила о рекордной прибыли, полученной по итогам первого квартала финансового года. Pegatron заработала 15,34 млрд долларов. За три последних месяца 2015 года в мире было продано более 74,5 млн iPhone.Семье Тян была выплачена компенсация. После вмешательства полиции ее размер вырос с 15 тыс. юаней (145 тыс. рублей) до 80 тыс. (770 тыс.).В своем заявлении компания пишет:«Безопасность и благополучие сотрудников — наши главные приоритеты. Мы упорно работаем над созданием здоровой рабочей среды. Pegatron глубоко опечалена кончиной Тян Фулея, работавшего визуальным контролером на конвейере на заводе в Шанхае.Компания немедленно расследовала обстоятельства его смерти и не нашла никакой связи с рабочей средой. Мы оказали поддержку и помощь семье Тян. Наши мысли остаются с ними в это трудное время».Представитель отдела ответственности поставщиков Apple заявил, что компания изучит связанные со смертью претензии, однако отказался прокомментировать их.Сотрудник переодевается в униформу, прежде чем отправиться на утреннюю перекличку.Сотрудники проходят мимо рядов шкафчиков. Pegatron внедрила новую систему идентификации, чтобы создать «эффективную и ответственную рабочую среду» . Похоже на аэропорт : сотрудники сидят в сервисном центре Pegatron.Можно немного поработать со смартфоном . Сотрудники проверяют свои платёжные ведомости на компьютерных терминалах в сервисном центре на заводе Pegatron Перерыв на обед: парень покупает две сосиски в столовой компании.Фотографии сотрудников на стене в сервисном центре.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)