Мистические истории российских городов

Ученые связывают популярность ужастиков с тем, что современному человеку не хватает живых эмоций. Мы, обитатели каменных джунглей, больше не охотимся на мамонтов и не прячемся от саблезубых тигров. А потому, чтобы пощекотать себе нервы, часто тянемся к чему-то таинственному и неизведанному. Восполнить дефицит адреналина предлагаю прочтением увлекательных городских легенд.
1. Раифский Богородицкий мужской монастырь, Казань
Легенда Раифского монастыря, одного из крупнейших в Казанской епархии, — пример обыкновенного чуда. Настолько обыкновенного, что его можно наблюдать здесь же, на территории обители, — местные лягушки обладают исключительно молчаливым нравом. По преданию, монахи долгое время страдали от громогласных квакушек, мешающих им петь, и однажды попросили Господа избавить их от этой напасти. Говорят, что со временем все лягушки, заполонившие берег озера, где стоит монастырь, словно воды в рот набрали.
Российские и зарубежные ученые, узнавшие о необычном явлении, не раз пытались найти тому объяснение. Согласно ряду источников для необычного эксперимента даже использовались французские жабы, которые вблизи монастыря внезапно замолкали. Местные же лягушки, напротив, всего в километре от Раифской святыни начинали безудержно квакать, истосковавшись по громкоголосому пению.
2. Спасо-Евфимиев монастырь, Суздаль
По легенде, Спасо-Евфимиев монастырь стал последним пристанищем монаха Авеля — русского Нострадамуса, с поразительной точностью предсказавшего даты смерти Екатерины II и Павла I, взятие Москвы французами, а также Первую и Вторую мировые войны. Говорят, что, внимая таинственному голосу, который призывал делиться видениями с сильными мира сего, Авель написал несколько книг, на страницах которых подробно описал будущее.Спасо-Евфимиевой обители, куда отправился по приказу Николая I. Эта легенда имеет все шансы оказаться былью, ведь, говорят, что Авель не ошибся ни в одном своем предсказании.
3. Красноярский краевой краеведческий музей, Красноярск
Кто бы мог подумать: скелеты в шкафу есть даже у краеведческого музея Красноярска! По его коридорам, говорят, спокойно бродит призрак арктического исследователя Фритьофа Нансена — тому свидетель норвежский ученый Макс Моор. Заочное знакомство Моора с известным полярным исследователем началось с книги «Путешествие в страну будущего», в которой Нансен весьма благосклонно отзывался о возможностях Красноярского края. Моора заинтересовали причины, по которым знаменитый полярник провел целую зиму в одном из сибирских сел. Ходили даже слухи, что в здешних местах могут жить потомки Фритьофа. Жажда подробностей так захватила Моора, что он дни и ночи напролет проводил в музейных архивах, работая со старинными документами. И вот тогда, когда он, казалось бы, был близок к разгадке, кто-то настойчиво потряс его за плечо.
Обернувшись, Моор увидел пожилого господина с густой бородой и длинными волосами. «Не лезьте в чужие дела. Не ваше это дело. Предупреждаю по-хорошему», — произнес таинственный бородач на чистом норвежском. Моор хотел было возмутиться, но лицо ночного посетителя показалось ему знакомым. И только он собирался встать, как незнакомец растворился в воздухе. Поговаривают, что после случившегося Моор сбежал из музея, оставив вещи в сильном беспорядке, а через два дня и вовсе покинул город и больше не возвращался.
4. Камерный театр, Челябинск
Челябинский храм искусства, в прошлом особняк купца Бреслина, оказывается, тоже полон сюрпризов. Так, при капитальном ремонте здания рабочие, взломав бетонный пол, обнаружили настоящие театральные подземелья — кирпичные ходы шириной 2,6 м, ведущие к набережной реки Миасс. Позже подземелье было тщательно изучено, однако ни бестелесных барышень, ни страшных привидений здесь обнаружено не было. Тем не менее вокруг особняка ходит множество легенд. Одна из версий происхождения лаза указывает на разработку золотоносной жилы, другая — на контрабандистов, что использовали подземный ход для поставки золота в секретную мастерскую, занимавшуюся чеканкой фальшивых монет. Так или иначе, но сегодня подземелья Камерного театра стали неофициальной достопримечательностью города, так что некоторые искусствоведы предлагают отреставрировать необычный памятник и водить сюда подземные экскурсии.
5. Усадьба Железнова, Екатеринбург
Призрак красавицы клептоманки бродит рядом с усадьбой Железнова в Екатеринбурге. Говорят, ее присутствие можно ощутить по запаху духов, мурашкам по коже и… пустым карманам. По легенде, при жизни красавица была женой купца и мецената Железнова. В отличие от жизнелюбивого супруга, Мария Ефимовна слыла особой замкнутой, к тому же склонной к клептомании. Отпуская жену в город, заботливый муж следом отправлял верного слугу, чтобы тот следил за невинными проказами барышни и оплачивал все, что было ею украдено. По слухам, призрак Железновой до сих пор бродит вокруг старинного особняка, не в силах совладать с пагубной привычкой.
6. Кунсткамера, Санкт-Петербург
Северная столица — один из самых мистических и таинственных городов России. Здесь полтергейст гуляет по улицам, заглядывает в окна домов, а в музеях и вовсе бывает частым гостем. Весьма колоритным «экспонатом» может похвастаться Кунсткамера. Это привидение французского великана, чей скелет в смуте 1917 года нежданно оказался без черепа. Говорят, что именно после этого и началось хождение гигантского привидения по коридорам музея. Правда, вел он себя прилично и лишь в периоды особой тоски показывался посетителям. Привидение великана еще долго беспокоило бы незадачливых посетителей, если б не сознательность музейных работников, которые в порыве сочувствия подарили неугомонному гиганту новый череп. Только после этого великан успокоился и перестал пугать впечатлительных гостей.
7. Подземный город с центром под Оперным театром, Новосибирск
Легенда о подземном Новосибирске поразительно живуча. И хотя подтверждения тому нет, сибиряки упорно продолжают верить в фантастическую историю о городе, расположенном под землей. Считается, что центром подземной обители является Оперный театр, под которым не только расположен бункер для вождя, но также два подземных озера и железная дорога. Верить или нет — решать вам. Известно только, что в районе площади Ленина, на улице Коммунистической, действительно есть бомбоубежище, помещение которого частично используется местным кафе.
8. Улица Кузнецкий Мост, Москва
Кузнецкий Мост — улица бутиков и ресторанов — сегодня, как и 200 лет назад, считается одной из самых модных в Москве. А еще, говорят, на ней можно встретить привидение. По слухам, именно здесь обитает дух прекрасной Жужу, что трагически погибла на модной мостовой в начале XX века.
Известно, что очаровательная француженка была пассией ситцевого фабриканта и мецената Саввы Морозова и работала моделью в одном из модных домов на Кузнецком Мосту. Как-то утром, проезжая в экипаже, Жужу услышала крики мальчишки-газетчика, возвещавшего о смерти ее поклонника. «Савва Морозов покончил с собой!» — беспечно горланил газетчик. Обезумевшая от горя Жужу выскочила из кареты на проезжую часть и попала под колеса встречного экипажа. Несчастная умерла в тот же день, а вечером припозднившийся прохожий обнаружил бездыханное тело мальчика-газетчика с шелковым французским чулком вокруг шеи. Чулок, конечно же, принадлежал Жужу, которая к моменту совершения преступления была уже мертва. С той поры газетчики обходили Кузнецкий Мост стороной, дабы не попасть в крепкие объятья мстительной Жужу.
9. Улица Гагарина, дом №9, Томск
Эта история приключилась в Томской губернии в то удивительное время, когда гусарский мундир наводил оцепенение на томных барышень, а сами владельцы оных одинаково бесстрашно рвались как в бой, так и под венец.
Жила-была милая девушка по имени Маша. Пришло время, барышня расцвела и влюбилась в бравого офицера при погонах, шпаге и с усами, разумеется. Только вот родители девушки были против неравного союза и в благословении своем отказали. Тогда влюбленные решились на побег, прибегнув к помощи горничной, что должна была сопроводить беглянку к возлюбленному. Однако горничная, будучи молодой и предприимчивой особой, решила увести жениха у доверчивой хозяйки. Попытка удалась — жених оказался не слишком разборчив. Напрасно ждала невеста своего суженого. Легенда гласит, что до сих пор призрак несчастной девушки нет-нет да и появляется в окне дома.
