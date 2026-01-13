С нами не соску...
Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Румынский фотограф Микаэла Норок известна благодаря своему потрясающему фотопроекту «Атлас красоты», который позволяет увидеть красоту обычных женщин в естественном окружении — в местах, где они живут и работают.

Недавно Микаэла побывала в Индии, откуда привезла фотографии местных жительниц, излучающих самобытную и естественную красоту.

По словам фотографа, многие женщины в Индии подвергаются дискриминации и их жизнь очень трудна, но тем не менее они являются невероятным примером силы и красоты.

Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Трущобы и элитные районы, пыльная пустыня Тар и Раджастхан, колониальные аллеи Мумбая и берега священной реки Ганг — везде Михаэла встречала и фотографировала удивительных женщин.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

С самого детства эта девушка жила в небольшой палатке в Мумбае. Ее отец умер, когда она была совсем маленькой, а ее отважная мама, которая торгует на рынке, все эти годы делала всё, чтобы девочка училась. По словам фотографа, она редко встречала настолько теплого и доброго человека с подобным позитивным отношением и хорошим образованием, пусть даже домом этой девушке служит тротуар.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Сонам Капур — популярная индийская актриса.

Насик


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

В Индии более двух тысяч этнических групп. Фотограф встретила эту молодую маратхи в городе Насик.

Гоа


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Индийский штат Гоа раньше был португальской колонией, поэтому там так много церквей. С этой девушкой фотограф познакомилась во время христианской свадьбы.

Варанаси


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Молодая паломница и индуистка делает подношение в реке Ганг в Варанаси. Город считается духовной столицей Индии.

Пуна


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Урваши Патоле призывает женщин разрушать сложившиеся в стране стереотипы.
Она создала для этой цели The Bikerni — ассоциацию для женщин-мотоциклистов.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Этой женщине скоро исполнится 100 лет. Только представьте, что вековая история страны прошла прямо перед этими прекрасными глазами.

Джодхпур


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Живописные индийские поезда каждый год перевозят около 7 миллиардов пассажиров по всей стране.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Мумбай является самым населенным городом Индии, в нем живут этнические группы со всей страны. Девушка на фотографии — тамилка. Фото сделано на празднике по случаю окончания 40-дневного поста.

Раджастхан


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

В штате Раджастхан, волшебной части Индии, практически каждая женщина носит яркий национальный костюм и множество драгоценностей.

Пушкар


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Девушка из племени калбелия на ярмарке верблюдов в Пушкаре. До недавнего времени калбелии были известны как ловцы змей и торговцы ядами. Их знаменитый танец повторяет движения змеи.

Пушкар


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

В Индии на улицах часто можно встретить полицейских.

Дели


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Девушка на фотографии через несколько месяцев родит своего первого ребенка. После свадьбы большинство индийских женщин переезжают в дом родственников своего мужа.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Дхарави — трущобы города Мумбай, самые большие трущобы в мире — там проживает около миллиона человек. На этих узких улочках фотограф встретила много отзывчивых и душевных людей.

Амритсар


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Женщина из сикхов стоит у Золотого храма в городе Амритсар. Последователи сикхизма никогда не стригут волосы, покрывая их тюрбаном. Они всегда носят кирпан — небольшой кинжал, символизирующий долг сикха защитить тех, кто в беде.

Гоа


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Дизайнер из Ченнаи, приехала в отпуск в Гоа.

Пушкар


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

В Индии более 170 миллионов последователей ислама.

Дели


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

В Индии очень популярны традиционные костюмы, но многие женщины, особенно в крупных городах, носят и современную одежду.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Студенты по особым случаям приходят в колледж в традиционных костюмах.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Парсы ведут свой род от персидских зороастрийцев, которые мигрировали в Индию более 1000 лет назад. Большинство из них, как эта девушка, живут в сплоченных сообществах вокруг красивых зороастрийских храмов. Они сохраняют свои древние верования, но также добиваются успеха и являются частью современного общества.

Мумбай


Красота по-индийски: истинная красота обыкновенных женщин

Глухонемая девушка с помощью языка жестов показывает слово «дружба». Фотограф сделала этот кадр во время курса, организованного общественной организацией, которая помогает женщинам и детям из трущоб получить образование.

