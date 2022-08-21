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14 самых безумных ночных клубов, где стремятся побывать поклонники ночной жизни


Самые невероятные ночные клубы.

Самые невероятные ночные клубы.

Ночные клубы по определению являются местом не просто необычным, но и откровенно сумасшедшим, где царит атмосфера музыки, огней и всеобщей раскованности. Но всё же среди огромного количества подобных заведений по всему миру есть такие, где стремятся побывать завсегдатаи развлекательных заведений и поклонники ночного сумасшествия.

1. Cavo Paradiso, Греция


Cavo Paradiso - клуб с видом на Эгейское море.

Cavo Paradiso - клуб с видом на Эгейское море.

 

Большую часть времени люди, которые собираются в ночных клубах, не очень заботятся о естественных природных красотах места, где расположен клуб. Cavo Paradiso выделяется среди остальных тем, что он на самом деле окружен очень красивым ландшафтом — клуб расположен на живописном холме, с видом на Эгейское море.

2. Club Space, Майами


Club Space - алкоголь круглосуточно!

Club Space - алкоголь круглосуточно!

 

"Космический клуб" в Майами примечателен тем, что работает 24 часа в сутки. При этом в клубе также круглосуточно продается алкоголь.

3. The Viper Room, Лос-Анджелес


The Viper Room - живые рок-выступления.

The Viper Room - живые рок-выступления.

 

Хотя The Viper Room является лишь одним из многих клубов, расположенных на Сансет Стрип, с ним связано несколько интересных историй. Открылся Viper Room в 1993 году и быстро стал популярным среди голливудских звезд, таких как Анджелина Джоли, Дженнифер Энистон, Джаред Лето и Лео ДиКаприо.
Сегодня же в клубе постоянно проводятся живые рок-выступления, на которые неизменно приходят различные знаменитости. Также интересно, что до 2004 года клубом владел Джонни Депп.

4. Marquee, Лас-Вегас


Marquee - известен бассейном для вечеринок.

Marquee - известен бассейном для вечеринок.

 

Клуб Marquee неоднократно мелькал в прессе по одной причине — его любит посещать Ким Кардашян. Также Marquee примечателен тем, что в нем регулярно проводятся вечеринки в бассейне.

5. Ministry of Sound, Лондон


Ministry of Sound - расположен в бывшем автобусном депо.

Ministry of Sound - расположен в бывшем автобусном депо.

 

Учитывая, что этот клуб был основан DJ Джастином Беркманном, неудивительно, что в нем главное — это музыка. Создан Ministry of Sound был в бывшем автобусном депо, которое Беркманн переделал в знаменитый лондонский клуб. Основной зал оснащен звуковой системой хай-тек и прекрасной звукоизоляцией, поэтому неудивительно, что в нем часто выступают некоторые из лучших ди-джеев мира.

6. Webster Hall, Нью-Йорк


Webster Hall - основан в 1886 году.

Webster Hall - основан в 1886 году.

 

Самым сумасшедшим фактором, связанным с этим клубом, является то, что он был основан в... 1886 году. Мало кто знает даже то, что клубы существовали в то время. Сразу же после основания, клуб стал популярным местом проведения свадеб, собраний, танцев, концертов и т.д.

В 1920-е годы ходили слухи, что владельцем был не кто иной, как Аль Капоне. В 1992 году Webster Hall переделали под современные реалии, установив звуковое и видеооборудование, а также светотехнику.

7. XS, Лас-Вегас


XS - один из самых дорогих клубов.

XS - один из самых дорогих клубов.

 

Что нужно сделать для того, чтобы выделяться среди моря ночных клубов в Лас-Вегасе? Как оказалось на практике, нужно $ 10 миллионов и 2 года. Именно столько понадобилось ночному клубу XS, расположенному в отеле Wynn, чтобы сделать капитальный ремонт, а также установить новое освещение и новую звуковую систему.

8. Zouk, Сингапур


Zouk - пять в одном.

Zouk - пять в одном.

 

Владельцы клуба Zouk стремились создать место, которое могло бы удовлетворить вкусы любого посетителя. Фактически, это 5 клубов в одном. Основной зал — современный клуб, оборудованный прекрасным освещением и звуковой системой. Второй зал — для более экспериментальной музыки, от R & B до джаза.

Третий зал, который был назван The Velvet Underground Dance Club, выполнен в виде более маленького и "интимного" танцевального клуба прошлых лет. Четвертый зал, The Velvet Underground Lounge — лаунж-зона в виде шикарной гостиной, где можно отдохнуть и выпить коктейль. Последний зал - винный бар с современной атмосферой.

9. LIV, Майами


LIV - частные зоны с мини-барами для VIP-персон.

LIV - частные зоны с мини-барами для VIP-персон.

 

Как известно, в Майами находятся одни из лучших клубов мира. LIV же выделяется среди них тем, что в нем сочетается атмосфера эксклюзивных, шикарных залов с энергией ночных клубов. В этом клубе есть не только VIP- столики, но частные зоны, каждая со своими мини-барами. Это идеально подходит для VIP-персон, которые не хотят общаться с остальными посетителями клуба.

10. Tunnel, Нью-Йорк


Tunnel - клети под потолком, кабинки-библиотеки, ванные комнаты унисекс.

Tunnel - клети под потолком, кабинки-библиотеки, ванные комнаты унисекс.

 

Tunnel - культовый клуб, который определил всю клубную сцену Нью-Йорка 90-х годов. Он работал в районе Челси с 1986 по 2001 годы, а сейчас, к сожалению, закрыт. Висящие под потолком клети, кабинки-библиотеки, ванные комнаты унисекс и VIP-комнаты в подвале — все это выделяло Tunnel среди остальных клубов.

Также это был один из первых американских клубов, в котором алкоголь начали продавать бутылками по $ 100. Еще одним интересных фактов о клубе является то, что Вин Дизель работал в нем вышибалой.

11. ТАО, Лас-Вегас


ТАО - суши-бар, лаунж-зона, бассейн для вечеринок...

ТАО - суши-бар, лаунж-зона, бассейн для вечеринок...

 

ТАО — еще одно любимое заведение Ким Кардашян, но знаменит он далеко не только этим. В TAO предлагаются не только обычные услуги, но и столовая с полным обеденным меню и суши-баром. Также в клубе есть бассейн, в котором можно проводить вечеринки, и лаунж-зона.

12. Board Room, Чикаго


Board Room - знаменит парком роскошных белых автомобилей.

Board Room - знаменит парком роскошных белых автомобилей.

 

Владельцы этого клуба в Чикаго делали все возможное, чтобы доказать, что Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лас-Вегас и Майами - не единственные города, где можно хорошо провести время. К сожалению, этот клуб закрыт в настоящее время. А знаменит он был своим парком роскошных белых автомобилей, на которых VIP-персон развозили по домам. После жалоб соседей, клуб был закрыт в 2014 году.

13. Pacha, Ибица


Pacha - любимое место ди-джеев всего мира.

Pacha - любимое место ди-джеев всего мира.

 

Хотя в ряде крупных европейских городов есть ночные клубы под названием Pacha, именно клуб на Ибице является любимым местом ди-джеев со всего мира. В клубе есть несколько различных залов, в которых звучит музыка на любой вкус.

14. Studio 54, Нью-Йорк


Studio 54 - VIP на 9 лет.

Studio 54 - VIP на 9 лет.

 

Studio 54, возможно, один из легендарных клубов Соединенных Штатов и даже мира. Открыт он был всего 9 лет (с 1977 по 1986 годы) и обошелся в $ 400 000, что составляет примерно $ 1,6 млн в сегодняшних деньгах. Завсегдатаями клуба были Энди Уорхол, Мик Джаггер, Элизабет Тейлор, Элтон Джон, Шер, Дэвид Боуи и Жаклин О`Кеннеди. Когда-то это был действительно самый крутой клуб в мире.

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