Как на Кипре делают сладости. Джукджук

Джукджук – вкусные сладковатые «колбаски» с орехами внутри. Да, я знаю, что у нас, на Кавказе, ЭТО называют чурчхеллой. Не будем больше об этом. Скажу более – малость тыкнувшись в инет я выяснила, что кипрская разновидность чурчхеллы называется вовсе не джукджук, а судзуко. Но хоть и с памятью у меня беда, но со слухом пока все в поряде, да и не только я, но и вся наша компания уверена, что местные произносят как «джукджук».



Наш знакомый Михалис завез к своим друзьям. В саду под навесом происходило действо:







Выглядело немного ацке, похоже на пещеру ведьмы, но сушеных мышей и жаб вроде не наблюдалось, так что мы бесстрашно двинулись вперед:







На прилавках обычно выглядит вот так:







Итак, мы находились в саду, часть деревьев которого не без труда была опознана как миндаль. Я то думала, он растет сразу очищенный, а лучше копченый, в магазинах и лавках, а оказывается, все банально:







Повсюду стояли ящики с собранным миндалем:







Пара камней, тюк-тюк и вот вам вкуснейшее молочное ядро:







Иногда попадаются ящики с уже очищенных от шкурок орехов:











В тенечке под навесом сидят дамы и колдуют:







Наверное, так сидело жаркими сентябрьскими днями не одно поколение женщин Кипра:







В инете я читала, что миндаль предварительно вымачивают, но тут не было никаких следов этой операции:







Вот Михалис демонстрирует три степени «зрелости» джукджука – от ореховых «бус» до полноценной «колбаски»:







Вернемся к процессу изготовления:







В котле-«хартци» долго (несколько часов) упаривают виноградный сок, но не из темного винограда, как мы делали, а из зеленого, добавляя немного муки. Процесс этот немного механизирован – котел напоминает подогреваемый миксер, но на эту стадию мы опоздали и «мешалку» сняли, и от преждевременного загустения палюзе «спасали» вручную:







Нить с орехами макают в горячее палюзе три раза и подвешивают, сначала над над котлом:







А потом, когда сок перестает капать (поначалу его собирают ложкой, но масса вязкая и оболочка быстро застывает), перевешивают на ветерок и солнышко:







Крючок для подвешивания тоже весьма природного происхождения – рогатка с сучком:







Это только малая часть «урожая»:







Основа палюзе – виноградный сок, при его производстве остается жмых. Когда мы сделали 45 литров (или бутылок – я так и не поняла) сока, то у нас было два полных больших ведра жмыха и вместительный мешок «веточек». А эта кучка отходов от производства палюзе, даже страшно представить сколько литров сока сделали:







Михалис сказал, что «чикены» и «порки» очень любят жмых – это для них лакомство.



Когда все ниточки нужное количество раз окунули в палюзе, а самого палюзе осталось уже не много – его разливают в формочки. Оно скоро застынет и станет желеобразной сладостью типа мармелада или пастилок. Именно эти коробочки мы покупали по три евро на благотворительном фестивале:







А вот сушатся на солнышке еще более плотные пастилки:







И вот самый сладкий момент – котел пуст! Хозяин насыпал на остатки палюзе колотых орехов, хозяйка выдала всем гостям и участникам действа ложки, а те по команде наперегонки склонились над котлом:







Уж насколько я не любитель сладкого, но тут и я не отставала:







Самое вкусное – это отскрести «ириску» со стенки… мммм…



Потом подсохшие нити джукджука относят в полуподвал старого дома и там хранят. Когда нас туда пригласили, то мне показалось, что я в пещере из сказки про Али-бабу. Но ни одной фотографии у меня оттуда не получилось.



Что я хочу сказать в качестве резюме – это офигенный ручной труд. Труд для большой и дружной семьи. Всё – начиная от гроздочки винограда и заканчивая финальной стадией порезки и продажи джукджука – это непростая ручная работа. И если вы будете на базаре покупать упаковку этих сладостей, помните – здесь нет ни капли химии и совсем чуть-чуть механизации.

Зато много солнца , соков сухой земли Кипра и ручной труд добрых людей с открытым сердцем. Только после того, как я побывала там и увидела процесс, я поняла, почему эти сладости так недешевы. Не пожалейте денег – в отличие от насквозь химических конфет, любимых многими соевых шоколадок, странных даже на вид печенюшек, это – настоящее полезное удовольствие.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)