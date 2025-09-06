5 вещей, которые советские хозяйки с радостью выставляли на стол, а сейчас даже не смотрят в их стор

В СССР были свои привычки, традиции и список вещей, которые непременно должны были присутствовать на столе. Прием пищи невозможно было представить без супниц, мельхиоровых столовых приборов и прочих принадлежностей. Однако современные хозяйки считают их пережитком прошлого. Novate.ru рассказывает более подробно, какие советские вещи утратили свою актуальность.
1. Супница
Супницу ставили в центре обеденного стола. / Фото: livemaster.ru
Спросите у мамы или бабушки, какая посуда раньше считалась королевой стола. Наверняка они скажут, что супница. Это сейчас принято сразу разливать по тарелкам первое блюдо и подавать каждому члену семьи свою порцию. А раньше суп наливали в красивую супницу, ставили в центре стола и предлагали всем самостоятельно положить в свою тарелку необходимое количество блюда. Половник старались подбирать в тон супнице, чтобы все было красиво и гармонично. Обычно она являлась частью столового сервиза. Кто-то предпочитал использовать супницу ежедневно, а кто-то хранил для праздничных застолий или для гостей.
Сейчас супницу редко можно встретить на кухне, она считается пережитком прошлого. В некоторых семьях хранятся сервизы, составляющей которых она является, однако использовать ее по назначению хотят немногие. Современные хозяйки считают, что пользоваться супницей – слишком хлопотное занятие. Сначала в нее нужно аккуратно перелить блюдо, затем остудить или, наоборот, нагреть до определенной температуры. Когда в семье два человека – это странно и непрактично. Если говорить о гостях, то они не всегда хотят обслуживать себя сами – им проще сесть за стол, где уже все подано и расставлено.
На заметку: Некоторые хозяйки используют красивую супницу из сервиза не по прямому назначению, а в качестве блюда под конфеты. Они ставят ее по центру стола на кухне или в столовой и наполняют любимыми сладостями.
2. Мельхиоровые столовые приборы
Набор со столовыми приборами хранился в красивой коробке. / Фото: kloomba.com
Мельхиор представляет собой медно-никелевый сплав, в котором присутствуют незначительные примеси. Во времена СССР из этого материала часто делали столовые приборы. Каждая уважающая себя хозяйка должна была обзавестись красивой подарочной коробкой, в которой хранились ножи, вилки и ложки. Когда семья ожидала прихода гостей, мельхиоровые приборы доставали и начищали до блеска при помощи соды. Подобная процедура была необходима, так как медно-никелевый сплав имеет свойство окисляться и чернеть. Любовь к таким вилкам и ложкам была неслучайно – в процессе производства на них обычно наносили причудливые узоры, благодаря которым приборы выглядели торжественно и нарядно. Лучший вариант для праздничного застолья! Мельхиоровые приборы можно было купить не только набором, но и по отдельности. Например, цена одной ложки составляла 2 рубля 80 копеек.
На современных кухнях вы скорее найдете приборы из нержавеющей стали, попросту потому, что они намного практичнее. Легкие по весу, удобно лежат в руке и являются абсолютно неприхотливыми в уходе. В отличие от «мельхиоровых» собратьев, такие приборы со временем не темнеют, а значит, их не нужно начищать до блеска – достаточно просто протереть салфеткой.
3. Чайный сервиз
Чайный сервиз из ГДР «Мадонна». / Фото: crafta.ua
О таких сервизах мечтали многие хозяйки, а потому, как только представлялась возможность, – сразу покупали в дом хотя бы один экземпляр. Обычно они состояли из заварочного чайника, чашек и блюдец. Сервиз ставили в сервант со стеклянными дверцами, чтобы он был на виду, и обязательно доставали к приходу гостей. Интересно, что иногда красивая посуда играла больше декоративную роль, чем практичную. Сервиз берегли как зеницу ока и очень боялись разбить какой-нибудь предмет из набора. Особенно тряслись над чешскими экземплярами, а также посудой из ГДР «Мадонна». Из отечественных производителей ценились сервизы завода Дулево и Житомирской фабрики. Их отличало наличие фантазийных узоров, лепнины и красочных завитушек.
Впрочем, такое трепетное отношение к сервизам легко объясняется – они очень дорого стояли. Например, в 1975 году фарфоровый тонкостенный сервиз на шесть персон стоил 146 рублей, в то время как средняя зарплата составляла 120 рублей.
Сейчас сервизы ценят разве что те, кто «принес» их с собой из СССР. Современные женщины очень редко покупают в магазинах подобную посуду. Да, возможно, кому-то из них достался набор от бабушки, но, скорее всего, он будет пылиться в шкафу. В обиход вошли френч-прессы, а также стеклянные заварочные чайники, в которых удобно делать любимый напиток. Плюс никто не отменял чай в пакетиках – многие предпочитают пить именно его, так как это быстро и удобно.
4. Хрустальные салатники
darudar.org
Хрустальная посуда обязательно имелась в арсенале советских хозяек, ведь именно она считалась яркой демонстрацией высокого социального положения и роскоши. Салатницы из хрусталя неизменно присутствовали на праздничном столе, украшая его. Женщины старались не только приготовить вкусные блюда, но также удивить друзей и родственников красивой сервировкой стола. А что могло привлечь больше внимания, чем хрустальная посуда?
К салатникам было особое отношение. Обычно в доме присутствовали несколько видов: самый большой использовали для оливье, а в экземплярах поменьше подавали закуски и соленья. Конечно, цена такой посуды кусалась. В конце 70-х за один хрустальный салатник могли попросить от 15 до 65 рублей, в зависимости от его размера.
Современные хозяйки «бегут» от показательной роскоши, предпочитая минимализм. Именно поэтому хрустальные салатники, если они есть в квартиры, считаются пережитком прошлого и доживают свой век в шкафах или кладовке. Такую позицию можно понять – гораздо более актуальной является посуда из легких и прочных материалов, цена которой не составляет половину зарплаты. А хрусталь сам по себе тяжеловесный, грубоватый, с банальным дизайном и огранкой. Даже минималистичная белая посуда смотрится лучше и аккуратнее.
5. Металлические подстаканники
Металлические подстаканники часто использовались в поездах. / Фото: habartorg.ru
Об этой посуде, которая неизменно ассоциируется с поездами, наверное, знают все. Стук колес, проводники, сахар в упаковке по два кусочка, булочки и чай, заваренный в стеклянном стакане с подстаканником, чтобы не обжечь руки. Обычно его изготавливали из меди и латуни, хотя существовали и более изысканные вариант «для знати», из мельхиора и серебра. Подстаканники часто служили холстом для творчества – на них изображали писателей и художников, памятники архитектуры, символы СССР.
Сейчас покупать их нет никакой необходимости, потому что чай мы предпочитаем пить из кружек или стаканов с двойными стенками, которые не обжигают руки. Возможно, кто-то и хранит советские подстаканники, как дань прошлому, однако вряд ли использует по назначению.
Времена меняются, и вещи, без которых раньше не могли представить свой быт, сейчас являются ненужными и неактуальными – им на смену пришло что-то новое. Было бы глупо застрять в прошлом и игнорировать технический прогресс, не пользуясь его благами. Но никто не мешает нам хранить некоторые вещи из СССР как частичку воспоминаний о детстве и счастье.
