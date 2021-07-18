Зачем нужно в клей добавлять чеснок: возможности специй, которые есть на полке или в холодильнике

1. Остановите захватчиков сада с кайенским перцем

Порошок из кайенского перца отпугнет насекомых. /Фото: i.ytimg.com

2. Купить ловушку для тараканов или взять лавровый лист?

Пахучий лавровый лист поможет избавиться от тараканов в доме. /Фото: cdn1.dailyhealthpost.com

3. Пасхальные яйца с куркумой

Растительная краска для пасхальных яиц – куркума. /Фото: ogorod.ru

4. Клей с чесноком

Чеснок может прекрасно заменить клей. /Фото: i.ytimg.com

5. Отгоняйте мышей с мятой

Ароматная мята, как ни странно, не нравится грызунам. /Фото: c1.primacdn.cz

6. Надоели комары - розмарин поможет

Запах розмарина приятен людям, но противен комарам. /Фото: images.glamour.it

7. Тимьян для дезинфекции

Тимьян может заменить некоторые дезинфицирующие средства. /Фото: facty.mblycdn.com

8. Успокойте ноги с орегано

Заварите душицу и сделайте ванночку для ног. /Фото: vse-sekrety.com

9. Защитите одежду с перцем и гвоздикой

Гвоздика – средство от моли. /Фото: recepty-zdorovia.com

10. Лаванда освежает белье

Лавандовый аромат очень приятен. /Фото: 1.bp.blogspot.com

11. Дезодорант из сухой горчицы

Горчица - не только приправа, она может заменить мыло. /Фото: assets.epicurious.com