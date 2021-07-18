Зачем нужно в клей добавлять чеснок: возможности специй, которые есть на полке или в холодильнике

Специи придают пище пикантный, неповторимый вкус. В некоторых кухнях используют эти ароматные вещества очень активно, в других – сдержанно, но без них просто не обойтись. А знаете ли вы, что волшебные порошки, крупинки и листики применяют не только для приправы блюд? Они, оказывается, прекрасно работают вдали от кастрюль и сковородок.
1. Остановите захватчиков сада с кайенским перцем
Порошок из кайенского перца отпугнет насекомых. /Фото: i.ytimg.com
Кайенский перец привлекает своим необыкновенно пикантным вкусом. Вы можете использовать его не только для создания острых блюд, но и для уничтожения садовых жучков и тли. Если эти противные существа портят ваши розы, смешайте чайную ложку порошка из кайенского перчика с небольшим количеством жидкого мыла для посуды. Перелейте раствор в пульверизатор, добавьте воды и используйте для опыления растений и почвы. Насекомые быстро покинут ваш сад.
2. Купить ловушку для тараканов или взять лавровый лист?
Пахучий лавровый лист поможет избавиться от тараканов в доме. /Фото: cdn1.dailyhealthpost.com
Лавровый лист ценится за вкус, который он добавляет рагу и блюдам из риса, но у него есть скрытый талант - отпугивать тараканов. Чтобы избавиться от отвратительных усатых тварей, поместите высушенные листы там, где они прячутся: в темных углах, за шкафчиками, в любых трещинах, которые вы найдете в плинтусах и половицах. Атакуйте смелее с лавровым ароматом.
3. Пасхальные яйца с куркумой
Растительная краска для пасхальных яиц – куркума. /Фото: ogorod.ru
Для того чтобы покрасить пасхальные яйца в яркий желтый цвет, соедините две столовые ложки порошка куркумы с одной чашкой кипятка и добавьте две чайные ложечки белого уксуса. Хорошо смешайте ингредиенты, пока порошок не растворится. Затем по одному опустите в жидкость яйца, сваренные вкрутую. Вы можете получить более темные и светлые оттенки, держа их в смеси от 5 до 20 минут.
4. Клей с чесноком
Чеснок может прекрасно заменить клей. /Фото: i.ytimg.com
Все знают, что чеснок хорош для отпугивания вампиров. А если серьезно – вы в курсе, что свежий чесночный сок также обладает адгезионными свойствами? Он не склеивает тяжелые предметы, но хорошо работает с мелкими, например, с тонким стеклом. Выжмите сок из головки сырого чеснока и используйте его как клей, чтобы собрать из осколков любимую статуэтку. Возможно, вначале она будет издавать пикантный запах, но это быстро пройдет.
5. Отгоняйте мышей с мятой
Ароматная мята, как ни странно, не нравится грызунам. /Фото: c1.primacdn.cz
Зеленая веточка мяты добавляет аромат соусу песто и придает яркость летнему мохито, но знаете ли вы, что это также доступный отпугиватель мышей? Хвостатые ненавидят мятный запах и сделают все, чтобы не сталкиваться с ним. Поместите сушеное растение или смажьте мятным маслом щели в полу, стенах – то есть обработайте все ходы, по которым грызуны могут проникнуть в дом. Если вы не знаете, откуда лезут мышки, уделите внимание всем плинтусам и углам в доме.
6. Надоели комары - розмарин поможет
Запах розмарина приятен людям, но противен комарам. /Фото: images.glamour.it
Комары терпеть не могут запах розмарина.Это обязательно нужно использовать! Не бойтесь, вам не придется сажать растение по всему двору: просто залейте одну чашку высушенного розмарина литром кипящей воды, дайте смеси остыть до комнатной температуры. Процедите жидкость и налейте в бутылку с распылителем. Можно пшикать! Создав вокруг себя приятный туман, вы одновременно избавитесь от надоедливых писклявых насекомых.
7. Тимьян для дезинфекции
Тимьян может заменить некоторые дезинфицирующие средства. /Фото: facty.mblycdn.com
Обычный тимьян - это натуральное дезинфицирующее средство, которое может заменить агрессивную химию. Используйте его при мытье кухонных столов или ванной комнаты. Сделайте специальный настой: одну столовую ложку высушенных листьев растения залейте чашкой кипящей воды. Дайте настояться в течение восьми часов, после чего процедите. В полученную жидкость влейте две столовые ложки спирта. Вот и все, можно приступать к уборке – и никакой вредной химии! А какой аромат…
8. Успокойте ноги с орегано
Заварите душицу и сделайте ванночку для ног. /Фото: vse-sekrety.com
Защитите свои ноги от зуда и шелушения, появляющихся при заражении грибком в общественных душевых и раздевалках. Чтобы приготовить успокаивающую смесь, нужно вскипятить 500 мл воды и добавить ¼ чашки высушенного орегано (душицы). Поставьте раствор остывать, а сами приготовьте ванночку для ног - можно просто налить 4 литра воды в ванную. Теперь туда же выплесните концентрат с тимьяном. Все, готово, опускайте стопы и чувствуйте облегчение. Время процедуры – 20 минут, делать ее нужно каждый день. Конечно, дерматолога стоит посетить обязательно.
9. Защитите одежду с перцем и гвоздикой
Гвоздика – средство от моли. /Фото: recepty-zdorovia.com
Вас бесит моль, которая портит любимую одежду? Воспользуйтесь таким секретом: перед упаковкой сезонной одежды приготовьте специальные пакетики. Итак, смешайте гвоздику и черный перец в равных частях, положите одну столовую ложку смеси в центр небольшого квадрата из ткани, поднимите уголки и завяжите лентой. Перед вами ароматическое саше от моли! Разложите их на полках в шкафу.
10. Лаванда освежает белье
Лавандовый аромат очень приятен. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Если вы когда-нибудь сушили лаванду, вы уже знаете, как прекрасно она пахнет. Ее добавляют в соусы, салаты и супы, к мясным блюдам, а в десертах растение используется для ароматизации. Кексы и печенье с лавандой – изысканное угощение. Почему бы не использовать это свойство для придания белью свежести? Сушить растение не придется – возьмите обычный ватный диск, капните немного лавандового масла и разложите среди белья.
11. Дезодорант из сухой горчицы
Горчица - не только приправа, она может заменить мыло. /Фото: assets.epicurious.com
Ах, горчичка, как хороша она с мясом или хот-догом. А ведь это вещество может удалить запах с ваших рук. Если вы нарезали лук или чеснок, и мыло не помогло вам убрать его, используйте горчичный порошок. Смешайте его с небольшим количеством воды и нанесите пасту на ладони. Немного потрите и смойте водой. Все, никакого напоминания о том, что вы недавно занимались приготовлением пищи.
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