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Дарлини Сингх Каул: невероятная эклектика стилей от этно до джаза


Дарлини Сингх Каул.

Дарлини Сингх Каул.

Дарлини Сингх Каул – певица с уникальной манерой пения, в которой сочетаются вокальные техники Индии, Африки и элементы джазовой импровизации. Дарлини с детства пребывала в мультикультурной среде (ее папа – индус, а мама – француженка). Она с ранних лет занималась музыкой, танцем и театром. А начав музыкальную карьеру, создала эклектичную коллекцию звуков и песен.

 

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Дарлини Сингх Каул: невероятная эклектика стилей от этно до джаза

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Дарлини Сингх Каул: невероятная эклектика стилей от этно до джазаПодписаться на мой Instagram
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