Дарлини Сингх Каул: невероятная эклектика стилей от этно до джаза

Дарлини Сингх Каул.
Дарлини Сингх Каул – певица с уникальной манерой пения, в которой сочетаются вокальные техники Индии, Африки и элементы джазовой импровизации. Дарлини с детства пребывала в мультикультурной среде (ее папа – индус, а мама – француженка). Она с ранних лет занималась музыкой, танцем и театром. А начав музыкальную карьеру, создала эклектичную коллекцию звуков и песен.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии