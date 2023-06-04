Издание Business Insider опубликовало снимки автотрасс, которые являются одними из самых красивых и необычных в мире. Одни примечательны своими бесподобными видами, другие имеют сложный и прихотливый рисунок, который доставляет массу хлопот водителям. Однако есть нечто общее, что их объединяет: они не скоро забываются. В списке оказались 28 трасс, от горной дороги в Абу-Даби до маршрутов в Швейцарских Альпах. Все они отличаются бесподобной красотой и необычностью.
The Jebel Hafeet Mountain Road, Абу-Даби
Trollstigen Road, Норвегия
Атлантик-роуд, Норвегия
Overseas Highway во Флориде, США
Going-to-the-Sun Road в Монтане, США
Lake Shore Drive в Чикаго, США
Ruta 40, Аргентина
Valley of Fire State Park в Неваде, США
Дорога в небо, Трансальпина, Румыния
Great Ocean Road, Австралия
Garden Route, Южная Африка
The Cabot Trail, Канада
Ring Road
Трасса на Майорке, Испания
Conor Pass, Ирландия
Touge Roads, Япония
Scenic Byway в Аризоне, США
The Blue Ridge Parkway в Вирджинии, США
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Красивейшие автотрассы мира
Издание Business Insider опубликовало снимки автотрасс, которые являются одними из самых красивых и необычных в мире. Одни примечательны своими бесподобными видами, другие имеют сложный и прихотливый рисунок, который доставляет массу хлопот водителям. Однако есть нечто общее, что их объединяет: они не скоро забываются. В списке оказались 28 трасс, от горной дороги в Абу-Даби до маршрутов в Швейцарских Альпах. Все они отличаются бесподобной красотой и необычностью.
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