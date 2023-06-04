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Красивейшие автотрассы мира

Издание Business Insider опубликовало снимки автотрасс, которые являются одними из самых красивых и необычных в мире. Одни примечательны своими бесподобными видами, другие имеют сложный и прихотливый рисунок, который доставляет массу хлопот водителям. Однако есть нечто общее, что их объединяет: они не скоро забываются. В списке оказались 28 трасс, от горной дороги в Абу-Даби до маршрутов в Швейцарских Альпах. Все они отличаются бесподобной красотой и необычностью.

Красивейшие автотрассы мира


The Jebel Hafeet Mountain Road, Абу-Даби

Красивейшие автотрассы мира

Trollstigen Road, Норвегия

Красивейшие автотрассы мира

Атлантик-роуд, Норвегия

Красивейшие автотрассы мира

Overseas Highway во Флориде, США

Красивейшие автотрассы мира

Going-to-the-Sun Road в Монтане, США

Красивейшие автотрассы мира

Lake Shore Drive в Чикаго, США

Красивейшие автотрассы мира

Ruta 40, Аргентина

Красивейшие автотрассы мира

Valley of Fire State Park в Неваде, США

Красивейшие автотрассы мира

Дорога в небо, Трансальпина, Румыния

Красивейшие автотрассы мира

Great Ocean Road, Австралия

Красивейшие автотрассы мира

Garden Route, Южная Африка

Красивейшие автотрассы мира

The Cabot Trail, Канада

Красивейшие автотрассы мира

Ring Road

Красивейшие автотрассы мира

Трасса на Майорке, Испания

Красивейшие автотрассы мира

Conor Pass, Ирландия

Красивейшие автотрассы мира

Touge Roads, Япония

Красивейшие автотрассы мира

Scenic Byway в Аризоне, США

Красивейшие автотрассы мира

The Blue Ridge Parkway в Вирджинии, США

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