Красивейшие автотрассы мира

Издание Business Insider опубликовало снимки автотрасс, которые являются одними из самых красивых и необычных в мире. Одни примечательны своими бесподобными видами, другие имеют сложный и прихотливый рисунок, который доставляет массу хлопот водителям. Однако есть нечто общее, что их объединяет: они не скоро забываются. В списке оказались 28 трасс, от горной дороги в Абу-Даби до маршрутов в Швейцарских Альпах. Все они отличаются бесподобной красотой и необычностью.









The Jebel Hafeet Mountain Road, Абу-Даби







Trollstigen Road, Норвегия







Атлантик-роуд, Норвегия







Overseas Highway во Флориде, США







Going-to-the-Sun Road в Монтане, США







Lake Shore Drive в Чикаго, США







Ruta 40, Аргентина







Valley of Fire State Park в Неваде, США







Дорога в небо, Трансальпина, Румыния







Great Ocean Road, Австралия







Garden Route, Южная Африка







The Cabot Trail, Канада







Ring Road







Трасса на Майорке, Испания







Conor Pass, Ирландия







Touge Roads, Япония







Scenic Byway в Аризоне, США







The Blue Ridge Parkway в Вирджинии, США



