Как служится в израильской армии девушкам, которые идут туда массово

Помимо всего прочего Израиль известен на весьма мир тем фактом, что в его вооруженных силах ЦАХАЛ несет службу множество представительниц прекрасной половины человечества. Многие скажут, что война – это не женское дело и возможно будут правы. При этом для многих даже не проходившим воинскую службу будет решительно непонятно, как израильские девушки умудряются служить вместе с парнями.
В Израиле служат и девушки. /Фото: yobte.ru.
Население Израиля на сегодняшний день едва превышает отметку в 9 млн человек. Для сравнения, в одном только Санкт-Петербурге сегодня живет 4.9 млн, а в Москве и вовсе проживает 11.9 млн человек. При этом ближневосточное государство, образовавшееся в современном виде в годы холодной войны между СССР и США, буквально находится в кольце врагов. За последние 73 года Израиль неоднократно становился виновником, жертвой, заложником непростых политических игр куда более крупных и могущественных сил.
Руководство старается держать прекрасную половину подальше от горячих точек. /Фото: fotostrana.ru.
Клубок завязанных в регионе противоречий между Израилем и арабскими государствами настолько сложен, и настолько пропитан кровью, что распутать его удастся еще не скоро. Нет ничего удивительного в том, что в регионе то и дело вспыхивают вооруженные конфликты. При этом даже несмотря на наличие «старшего брата» в лице США израильская армия все-таки остается в меньшинстве.
Служба все равно не сахар. /Фото: vasiliy-veselov.livejournal.com.
Так же, как и молодые парни, девушки проходят первую военную медицинскую комиссию в 17 лет. По достижению 18-летия девушка может быть призвана на военную службу в ЦАХАЛ. Служат девушки вместе с парнями в тех же самых подразделениях, однако живут отдельно от представителей сильной половины человечества. В каждой части имеется отдельная женская казарма. Входить в нее военнослужащим мужского пола запрещено. Срок службы девушек 1 год и 9 месяцев. При этом срок службы может быть пробелён до 3 лет, если женщина решит получить военное или военно-медицинское образование.
Есть как смешанные, так и отдельные подразделения. /Фото: grimnir74.livejournal.com.
Существуют в ЦАХАЛ и полностью женские формирования, где мужчины не служат в принципе. Важной особенностью военной службы девушек является то, что в абсолютном большинстве случаев их держат подальше от горячих точек. Чаще всего их направляют нести службу на юг, подальше от Сектора Газа на границу с относительно дружественным на сегодняшний день Египтом. Как и парни, девушки-срочнослужащие получают денежное довольствие в размере от 100 до 200 долларов США в месяц.
Служат почти 2 года. /Фото: spletnik.ru.
При этом если служба проходит рядом с домом, девушки имеют право не ночевать в казарме, а отправляться домой к родным. Именно поэтому для Израиля абсолютно обеденным зрелищем являются молодые люди в военной форме, ездящие по городу с боевым оружием вместе с остальным гражданами. Из-за постоянной угрозы войны проходящие срочную службу обязаны постоянно находиться со своим оружием.
