5 способов избавиться от липких следов скотча на любой поверхности

1. Удалить скотч – скотчем

2. Растворить маслом

Масло растворит клей на ура. /Фото: worknet-3.ru.

3. Снять аптечным спиртом

Поможет спирт. /Фото: berkem.ru.

4. Смыть чистящим средством для стекол

Не каждое поможет, но попробовать можно. /Фото: fb.ru.

5. Использовать промывку для мотоциклетных цепей

Если есть в доме или гараже. /Фото: uamoto.com.