5 способов избавиться от липких следов скотча на любой поверхности

Скотч – это один из самых популярных упаковочных материалов. К сожалению, каждый, кто хотя бы раз им пользовался, прекрасно знает и о следах, которые оставляет скотч на прочной, твердой поверхности. Если не избавиться от следов сразу (что к слову также весьма проблематично), что со временем они начнут накапливать на себе мусор. Облегчить процесс очистки помогут вот эти пять хитростей, к помощи которых можно прибегнуть.
1. Удалить скотч – скотчем
Способ, который работает по принципу клин – клином. На поверхность со следами скотча приклеиваем новый скотч и быстро отрываем. Очень часто данная методика помогает, и все следы удаляются с первого раза. Лучше всего данный способ действует против небольшого количества пятен оставшихся на пластиковой поверхности.
2. Растворить маслом
Масло растворит клей на ура. /Фото: worknet-3.ru.
Почти любое растительное масло, будь то эфирное, оливковое, аптечное или подсолнечное справится со следами скотча. Данный метод может смело применяться с любой поверхностью. Загрязненный участок следует натереть маслом и оставить на 10-15 минут. Единственный большой недостаток данного способа в том, что после масла придется хорошо отмыть место очистки еще раз.
3. Снять аптечным спиртом
Поможет спирт. /Фото: berkem.ru.
Если скотч остался на окрашенной или стеклянной поверхности, то стоит использовать аптечный спирт. Для этого берем ватную палочку, смачиваем ее в спирте и начинаем протирать грязный участок. Спирт сразу же будет растворять клей. В отдельных случаях способ можно использовать и при работе с пластиком.
4. Смыть чистящим средством для стекол
Не каждое поможет, но попробовать можно. /Фото: fb.ru.
Многие составы моющей химии прекрасно подходят для того, чтобы выводить клей. Вещества, содержащиеся в таких средствах, прекрасно проникают в его структуру и облегчают последующее стирание. Единственный минус в том, что способно на это не каждое средство и заблаговременно, прочитать о таком на этикетке вещества точно не получится.
5. Использовать промывку для мотоциклетных цепей
Если есть в доме или гараже. /Фото: uamoto.com.
Средство для промывки мотоциклетных цепей самый «экзотический», но и самый действенный способ избавления от скотча на большинстве поверхностей. Правда, покупать промывку только для этого – не лучшая идея. Все потому, что подобные составы стоять достаточно дорого. Способ подойдет только для владельцев мотоциклов.
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