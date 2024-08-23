5 затопленных церквей, шпили которых до сих пор возвышаются над водой

Затопленная Церковь Рождества Христова.Рыбинское водохранилище.
Природные наводнения и деятельность человека по созданию водохранилищ стали причиной исчезновения многих городов. В то время как большинство строений затопленных городов сегодня покоятся на дне водоёмов, над водой можно увидеть свидетельства того, что когда-то в этом месте был город. Это церковные шпили. В нашем обзоре рассказ про затопленные церкви, которые и сегодня напоминают о былом величии.
1. Церковь Потоси
Затопленная церковь в Потоси.
Венесуэла
До 1985 года в Потоси жило приблизительно 1200 людей. Но внезапно их спокойной жизни пришел конец, когда президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес объявил об эвакуации города, поскольку он должен быть затоплен, чтобы построить гидроэлектростанцию. 26 лет город был полностью скрыт под водой, но из-за сильной засухи уровень воды в водохранилище упал на 30 метров. После этого из-под воды показались церковь и развалины некоторых домов.
2. Калязинская колокольня
Затопленная колокольня Николо-Жабенского монастыря.
Россия
74,5-метровая колокольня была построена в 1796-1800 годах при Никольском соборе Николо-Жабенского монастыря. Самый большой из ее 12 колоколов весил около 1038 пудов (17 000 кг). Он был отлит в 1895 году в честь коронации Николая II в России. Когда Иосиф Сталин издал приказ о строительстве Угличского водохранилища в 1939 году, старая часть Калязина, в том числе нескольких средневековых сооружений, оказались затопленными водами водохранилища.
Под водой оказались также Николо-Жабенский монастырь и Троицкий Макарьев монастырь. Перед затоплением собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.
3. Церковь Сант-Рома
Затопленная церковь в Сан-Рома-де-Сау.
Испания
Сант-Рома — затопленная церковь, расположенная в Сан-Рома-де-Сау, деревне, которая в настоящее время находится на дне водохранилища Сау в испанской Каталонии. Когда уровень воды в водохранилище снижается летом, то из под-нее показывается церковь Сант-Рома.
4. Церковь Медиано
Затопленная церковь в Медиано.
Испания
Церковь Медиано была построена еще в 16 веке в городке Медиано, расположенном в испанской провинции Уэска. Затоплена была церковь в 1974 году при постройке искусственного водохранилища.
5. Колокольня озера Решен
Затопленная церковь озера Решен.
Италия
Решен - искусственное озеро в западной части Южного Тироля, Италия. Расположено оно примерно в 2 км к югу от перевала Решензее, который образует границу с Австрией, и в 3 км к востоку от горного хребта, образующего границу со Швейцарией. Это озеро площадью 6,6 квадратных километров - самый большой водоем, расположенный на высоте более 1000 метров в Альпах.
Славится оно тем, что из воды озера возвышается шпиль затопленной церкви 14-го века. Когда вода замерзает, то до церковного шпиля можно дойти пешком. Легенда гласит , что зимой до сих пор можно услышать звон церковных колоколов. В действительности, колокола были сняты с колокольни 18 июля 1950 года, за неделю до создания озера.
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