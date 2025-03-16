Найден ключ к загадкам 5000-летней могущественной цивилизации, существовавшей в долине Инда

Таинственная цивилизация

Руины Мохенджо-Даро.

Как оказалось в долине Инда существовала древняя могущественная цивилизация.

Карта Мохенджо-Даро, где процветала великая цивилизация на протяжении 1200 лет.

Великая цитадель - это баня.

Глиняные кирпичи из Мохенджо-Даро.

Тайна сорока четырёх

Что же погубило великую цивилизацию.

Статуэтка жреца.

Падение цивилизации Мохенджо-Даро

О таинственной цивилизации даже сняли одноимённый фильм.

Где же истина в потоке вымыслов и теорий?

Как жаль, что люди настолько не ценят свою историю.