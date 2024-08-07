«Заставляет она повернуться все шеи мужские»: как признавались в любви в Древнем Египте

Фрагмент рельефа *Прогулка в саду*.

Прогулка в саду. Рельеф с изображением фараона с супругой. Фигуры атрибутировались как Эхнатон и Нефертити; Сменхкара и Меритатон или Тутанхамон и Анхесенамон. Новый музей. Берлин. | Фото: www.farm8.staticflickr.com

Косметическая ложка. Около 1336-1327 г.г. до н.э. Новое Царство. Конец 18 династии | Фото: www.brooklynmuseum.org

Статуэтка обнаженной девушки. Около 1390-1353 г.г. до н.э. Новое Царство. 18 династия. | Фото: www.brooklynmuseum.org

Около 1938-1539 годов до н.э. Статуэтка периода более древнего, чем стихи.

А эта прекрасная нубийка гораздо моложе стихов - лет на 800. Позднее Царство. 25 династия, 711-600 г.г. до н.э. или позже.

"Тутанхамон

Ответ девушки

Золотой трон Трон и подставка для ног Тутанхамона. Предыдущее изображение #6 – фрагмент его спинки. XIV век до н.э. Каирский музей

Косметическая ложка. Около 1350 г. до н.э. Новое Царство. 18 династия.