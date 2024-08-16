Полезные завтраки с творогом: Как обогатить организм кальцием и всегда быть в хорошем настроении

Вкусные и полезные завтраки с творогом, которые готовятся за одну минуту.
Творог является источником большого количества ценных минералов. Максимально богат он кальцием. Медики нередко называют творог «таблеткой от плохого настроения». Обзор покажет 5 полезных завтраков с творогом, на приготовление которых уйдет от 1 до 3 минут.
Следует учесть, что модные тенденции относительно употребления в пищу обезжиренных продуктов не будут рассматриваться в обзоре вовсе. Обезжиренный творог не содержит полезных веществ в своем составе из-за специфического процесса обработки во имя обезжиривания. Для данных вкусных и полезных завтраков рекомендуется использовать следующие продукты: творог 5 % жирности, творог 9 % жирности, мягкий творожный сыр «рикотта», а в случае диеты для похудения - гранулированный творог 2 % жирности.
Творог с помидорами и огурцами
Салат из творога, огурцов и помидоров.
На приготовление этого питательного и полезного завтрака уйдет всего несколько минут. Необходимо просто нарезать помидоры и огурцы и перемешать их с творогом классической консистенции или гранулированным. Большинство предпочтет добавить соль по вкусу, но найдутся и такие гурманы, которые слегка подсластят этот салат сахаром-песком.
Творог с апельсином
Творог с апельсином – идеальный завтрак.
Апельсин и творог представляют собой идеальное сочетание. Вкусы двух продуктов удивительным образом дополняют друг друга, рождая кардинально новый вкус. Разумеется, для данного салата хорошо было бы подобрать достаточно сладкие апельсины, так как кислые фрукты сделают завтрак не самым комфортным.
Творог или «рикотта» с бананом
Рикотта с бананом – пища богов.
Очень мало кто знает, какое удивительное сочетание дают мягкий творожный сыр рикотта и спелый банан. Два продукта, соединившись в импровизированном салате, полностью нейтрализуют вкус друг друга и предоставляют совершенно новый, уникальный вкус, не похожий ни на что иное. Этот салат является очень сытным и калорийным, поэтому ни в коем случае не рекомендуется употреблять другую пищу до или после него – это приведет к серьезному вздутию живота. Рикотта с бананом – революционное блюдо, которое по калорийности может сравниться с полноценным ужином. На вкус салат – сладкий, поэтому данное сочетания является десертом, полноценным завтраком или ужином и невероятно полезным продуктом одновременно! Звучит невероятно, но стоит попробовать всего один раз, чтобы в этом убедиться. Рекомендуемая порция – 120 грамм рикотты и один банан.
Творог с изюмом
Творог с изюмом.
Изюм издревле считается продуктом, который полезен для сердца. Творог, перемешанный с изюмом (кислым или сладким – по вкусу), является традиционным полезным завтраком, на приготовление которого уходит буквально 30 секунд!
Творог с кунжутом
Кунжут должен войти в ежедневный рацион.
Этот рецепт показан для ежедневного употребления после переломов костей. Творог, как всем известно, является отличным инструментом для строения и последующего функционирования человеческих костей. Кунжут же является очень сытным продуктом – в этих зернах содержится рекордное количество жиров среди всех зерен. Творог, посыпанный кунжутом (чайная ложка зерен) является сверхпитательным завтраком, который придаст сил на целый день. Не следует сыпать слишком много кунжута в творог – это действительно очень питательный продукт, и если им злоупотребить, можно почувствовать дискомфорт в желудке или легкую тошноту.
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