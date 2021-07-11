Самые знаменитые жемчужины в мире и занимательные истории, с ними связанные

В мире существует множество драгоценностей, имеющих, как люди, имена. Обычно их след тянется по истории через века и страны. Люди собирают драгоценности, а камни «коллекционируют» хозяев. Некоторые могут похвастаться весьма приличным набором исторических знаменитостей. В этой подборке рассказ о самых крупных и знаменитых жемчужинах в мире.
Пеллегрина (Пелегрина)
Эта жемчужина считается одной из самых таинственных в истории, место ее нахождения сегодня неизвестно. Уникальную драгоценность всегда называли «сестрой» еще одной знаменитой жемчужины – «Перегрины». Из-за сходства названий и формы (обе имеют практически идеальную грушевидную) их до сих пор частенько путают. Пеллегрина была настоящей «жемчужиной» коллекции семьи Юсуповых. Известно, что в свое время она принадлежала испанскому королю Филиппу IV, который в 17 веке подарил ее своей дочери Марии-Терезе. Существует легенда о том, что Григорий Распутин поинтересовался как-то у князя Феликса его двумя несравненными жемчужинами – женой Ириной и Пеллегриной, и что, якобы, именно под этим предлогом его пригласили во дворец Юсуповых.
Княгиня Зинаида Юсупова и фамильная жемчужина Пеллегрина на портрете Франсуа Фламенга и на фотографиях
Скорее всего, после революции Юсуповым удалось вывезти эту драгоценность за границу, и в 1953 году жемчужина была продана князем Феликсом женевскому ювелиру Жану Ломбару.
Феликс и Ирина Юсуповы в Париже, фото 1960-х годов
Перегрина («Блуждающая жемчужина» или «Странница»)
«Странницу», - старшую сестру юсуповской «Пелегрины», можно, без сомнений, считать самой известной исторической жемчужиной. Ее нашли в XVI веке у берегов Панамы. По легенде, раб, которому так повезло, получил в награду свободу. Первым владельцем раритета стал король Филипп II Испанский. Дальше жемчужина несколько раз меняла своих королей и королев: Мария Тюдор, Маргарита Австрийская, брат Наполеона Жозеф Бонапарт и Наполеон III, супруги Гамильтон… Известна история о том, что последние теряли драгоценность дважды - на балу в Букингемском дворце и на диване Виндзорского замка. Объясняют это тем, что жемчужина была слишком тяжела и просто вываливалась из всех оправ.
Портрет Марии Тюдор с жемчужиной «Перегрина»
Затем и времена, и королевы изменились – в XX веке жемчужиной владела Элизабет Тейлор. Она, кстати, тоже разок потеряла драгоценность в номере отеля «Сизарс-пэлас». Нашлась историческая жемчужина в пасти у ее любимого щенка. После этого кинодива решила не рисковать. Вместе с ювелирным домом Cartier сама Элизабет придумала дизайн уникального жемчужно-бриллиантового колье, главным украшением которого и является La Peregrina. После смерти актрисы, в 2011 году, эту красоту продали с молотка за 11.8 млн долларов.
Элизабет Тейлор и знаменитое колье с жемчужиной «Перегрина»
Жемчужина Гогибуса
Уникальная жемчужина, имеющая не совсем правильную грушевидную форму, но очень большая – ее вес составляет около 130 каратов. Свое имя она получила в честь смелого купца Франсуа Гогибуса, который приобрел ее на островах Вест-Индии и привез в Испанию в 1620 году. По легенде, купец вложил в драгоценность все свое состояние и предложил купить ее испанскому королю Филиппу IV. Когда монарх спросил путешественника, как же тот не побоялся потратить все свои сбережения на один-единственный камень, тот ответил: «Потому что я знал, что есть король Испании, чтобы купить ее у меня». Филиппу ничего не оставалось, как заплатить за диковину и вставить ее в свою корону.
Жемчужина Гогибуса
Эта драгоценность считалась самой крупной в Европе жемчужиной, пока в XVIII веке не пропала. Однако в 2010 году она неожиданно объявилась на интернет-аукционе и была продана за 3 млн долларов.
Жемчужина Аллаха (Жемчужина Лао-Цзы)
Это уникальное творение природы было найдено относительно недавно – в 1934 году, однако оно успело обрасти легендами не хуже, чем большинство исторических драгоценностей. Если собрать все, что придумано о ней, то получится, что это именно та жемчужина, которую попытался пару тысяч лет назад вырастить знаменитый основатель даосизма Лао-Цзы. Он, якобы, поместил внутрь раковины-жемчужницы нефритовый амулет с изображением трех ликов: Конфуция, Будды и своего собственного, чтобы получить уникальную жемчужину, и завещал своим ученикам следить за этим процессом. Те переносили жемчужину по мере вырастания все в более крупные раковины, но затем драгоценность была потеряна в море во время шторма. Правда, ученые, исследовавшие раритет, не подтверждают такую версию, так как, по их словам, этой жемчужине не больше 600 лет.
Жемчужина Аллаха получила свое название из-за сходства с головой человека в чалме
Следующий виток легенд связан уже с нашим временем. Огромная жемчужина была найдена возле Филиппин, и, якобы, стоила жизни молодому ныряльщику. Гигантский моллюск тридакна захлопнулся, защемив ему руку. Когда местные жители обнаружили тело и достали из моря огромную раковину, то внутри нашлась жемчужина весом почти 6,5 килограммов. Мулла из местной мечети разглядел в ее замысловатой неправильной форме голову человека в тюрбане и назвал «Жемчужиной Аллаха». Несмотря на то, что жемчужина не имеет обычного перламутрового блеска, ее стоимость сегодня оценивается в 40 млн долларов. Точное место хранения этого сокровища неизвестно, есть только сведения, что находится оно в Нью-Йорке.
Новый рекордсмен
Самая большая жемчужина в мире
Но и 6-килограммовая «слеза моря» – это не предел. Несколько лет назад The Daily Mail сообщило, что там же, на Филиппинах, была найдена жемчужина весом 34 кг! Размеры новой рекордсменки составляют 67 см в длину и 30 см в ширину. Это чудо природы, якобы, было выловлено рыбаком еще около 10 лет назад. Этот человек, вероятно совсем не склонный к стяжательству, просто держал ее дома как талисман. Увидели ее другие люди только во время пожара в доме счастливчика. Драгоценность оставили в городе, где она доступна для осмотра, пока проводится экспертиза. Стоимость ее может составлять 100 млн долларов.
Вес нового рекордсмена среди жемчужин составляет 34 килограмма
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии