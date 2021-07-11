Самые знаменитые жемчужины в мире и занимательные истории, с ними связанные

Пеллегрина (Пелегрина)

Княгиня Зинаида Юсупова и фамильная жемчужина Пеллегрина на портрете Франсуа Фламенга и на фотографиях

Феликс и Ирина Юсуповы в Париже, фото 1960-х годов

Перегрина («Блуждающая жемчужина» или «Странница»)

Портрет Марии Тюдор с жемчужиной «Перегрина»

Элизабет Тейлор и знаменитое колье с жемчужиной «Перегрина»

Жемчужина Гогибуса

Жемчужина Гогибуса

Жемчужина Аллаха (Жемчужина Лао-Цзы)

Жемчужина Аллаха получила свое название из-за сходства с головой человека в чалме

Новый рекордсмен

Самая большая жемчужина в мире

Вес нового рекордсмена среди жемчужин составляет 34 килограмма