Всё гениальное просто: Минималистические чёрно-белые изображения в стиле фотосюрреализм

Сюрреалистические мотивы иранского фотохудожника Хади Малияни.
В мире так много талантливых людей, чьи имена у всех на устах, но также есть и те, о ком практически ничего не известно, как в случае с иранским фотохудожником Хади Малияни (Hadi Malijani), который создаёт потрясающие чёрно-белые изображения в стиле фотосюрреализм.
На сегодняшний день стиль минимализм становится одним из самых популярных направлений в искусстве от дизайна интерьера до живописи и, конечно же, в фотографии, где, прежде всего, ценится открытость идей, охватывающих свободу интерпретации без привязки к теме как в других жанрах. Такой подход к творчеству помогает сосредоточиться либо на предмете, либо на сюжете, не отвлекая зрителя от созерцания прекрасного лишними деталями. А плавный переход из чёрного цвета в белый, как будто перетекая из одного в другой, подчёркивает ненавязчивость каждого снимка, придавая ему какую-то особую атмосферу неприступности и некой холодности.
До свидания весной. Автор: Hadi Malijani.
Одинокие фигуры. Автор: Hadi Malijani.
Разногласие. Автор: Hadi Malijani.
Асфиксия. Автор: Hadi Malijani.
Шаг. Автор: Hadi Malijani.
Стража. Автор: Hadi Malijani.
Следуй. Автор: Hadi Malijani.
Время. Автор: Hadi Malijani.
Трудный шаг. Автор: Hadi Malijani.
Тернистый путь. Автор: Hadi Malijani.
Придерживаясь основных правил данного жанра, несмотря на отсутствие цвета, Хади создал красочную серию сюрреалистических фотографий с интригующими, но при этом понятными каждому сюжетами. В своих работах он акцентирует внимание не только на линии, создающие геометрические иллюзии, а на и одинокие деревья и фигуры людей, занятых своими делами. Благодаря чему получаются завораживающие кадры на грани вымысла и реальности, будоражащие воображение и фантазию.
Я вижу тебя. Автор: Hadi Malijani.
Часы. Автор: Hadi Malijani.
На краю. Автор: Hadi Malijani.
Свободные ассоциации. Автор: Hadi Malijani.
Отпуск мечты. Автор: Hadi Malijani.
В парке. Автор: Hadi Malijani.
Два края одной пропасти. Автор: Hadi Malijani.
Опрометчивый шаг. Автор: Hadi Malijani.
Дружба. Автор: Hadi Malijani.
По наклонной. Автор: Hadi Malijani.
В отблесках света. Автор: Hadi Malijani.
Сигнальный огонёк. Автор: Hadi Malijani.
Серенада под луной. Автор: Hadi Malijani.
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