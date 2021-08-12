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Всё гениальное просто: Минималистические чёрно-белые изображения в стиле фотосюрреализм


Сюрреалистические мотивы иранского фотохудожника Хади Малияни.

Сюрреалистические мотивы иранского фотохудожника Хади Малияни.

В мире так много талантливых людей, чьи имена у всех на устах, но также есть и те, о ком практически ничего не известно, как в случае с иранским фотохудожником Хади Малияни (Hadi Malijani), который создаёт потрясающие чёрно-белые изображения в стиле фотосюрреализм.

На сегодняшний день стиль минимализм становится одним из самых популярных направлений в искусстве от дизайна интерьера до живописи и, конечно же, в фотографии, где, прежде всего, ценится открытость идей, охватывающих свободу интерпретации без привязки к теме как в других жанрах. Такой подход к творчеству помогает сосредоточиться либо на предмете, либо на сюжете, не отвлекая зрителя от созерцания прекрасного лишними деталями. А плавный переход из чёрного цвета в белый, как будто перетекая из одного в другой, подчёркивает ненавязчивость каждого снимка, придавая ему какую-то особую атмосферу неприступности и некой холодности.
До свидания весной. Автор: Hadi Malijani.

До свидания весной. Автор: Hadi Malijani.

 
Одинокие фигуры. Автор: Hadi Malijani.

Одинокие фигуры. Автор: Hadi Malijani.

 
Разногласие. Автор: Hadi Malijani.

Разногласие. Автор: Hadi Malijani.

 
Асфиксия. Автор: Hadi Malijani.

Асфиксия. Автор: Hadi Malijani.

 

 
Шаг. Автор: Hadi Malijani.

Шаг. Автор: Hadi Malijani.

 
Стража. Автор: Hadi Malijani.

Стража. Автор: Hadi Malijani.

 
Следуй. Автор: Hadi Malijani.

Следуй. Автор: Hadi Malijani.

 
Время. Автор: Hadi Malijani.

Время. Автор: Hadi Malijani.

 
Трудный шаг. Автор: Hadi Malijani.

Трудный шаг. Автор: Hadi Malijani.

 
Тернистый путь. Автор: Hadi Malijani.

Тернистый путь. Автор: Hadi Malijani.

 

Придерживаясь основных правил данного жанра, несмотря на отсутствие цвета, Хади создал красочную серию сюрреалистических фотографий с интригующими, но при этом понятными каждому сюжетами. В своих работах он акцентирует внимание не только на линии, создающие геометрические иллюзии, а на и одинокие деревья и фигуры людей, занятых своими делами. Благодаря чему получаются завораживающие кадры на грани вымысла и реальности, будоражащие воображение и фантазию.
Я вижу тебя. Автор: Hadi Malijani.

Я вижу тебя. Автор: Hadi Malijani.

 
Часы. Автор: Hadi Malijani.

Часы. Автор: Hadi Malijani.

 
На краю. Автор: Hadi Malijani.

На краю. Автор: Hadi Malijani.

 
Свободные ассоциации. Автор: Hadi Malijani.

Свободные ассоциации. Автор: Hadi Malijani.

 
Отпуск мечты. Автор: Hadi Malijani.

Отпуск мечты. Автор: Hadi Malijani.

 
В парке. Автор: Hadi Malijani.

В парке. Автор: Hadi Malijani.

 
Два края одной пропасти. Автор: Hadi Malijani.

Два края одной пропасти. Автор: Hadi Malijani.

 
Опрометчивый шаг. Автор: Hadi Malijani.

Опрометчивый шаг. Автор: Hadi Malijani.

 
Дружба. Автор: Hadi Malijani.

Дружба. Автор: Hadi Malijani.

 
По наклонной. Автор: Hadi Malijani.

По наклонной. Автор: Hadi Malijani.

 
В отблесках света. Автор: Hadi Malijani.

В отблесках света. Автор: Hadi Malijani.

 
Сигнальный огонёк. Автор: Hadi Malijani.

Сигнальный огонёк. Автор: Hadi Malijani.

 
Серенада под луной. Автор: Hadi Malijani.

Серенада под луной. Автор: Hadi Malijani.

 

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Всё гениальное просто: Минималистические чёрно-белые изображения в стиле фотосюрреализм

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Всё гениальное просто: Минималистические чёрно-белые изображения в стиле фотосюрреализмПодписаться на мой Instagram
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