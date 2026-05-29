8 вкусных и полезных блюд, которые можно приготовить из курицы

Куриное филе – то, что можно отыскать в морозильнике практически в каждом доме. Удивительный в своей простоте и максимально доступный ингредиент даёт возможность экспериментировать на кухне до бесконечности. Вашему вниманию – восемь самых вкусных и полезных рецептов с курочкой.
1. Гречка по-купечески
Такое блюдо, как гречка, всегда будет в тему и придётся к любому столу. А её купеческий вариант можно приготовить из самых простых ингредиентов, которые найдутся в доме у каждой хозяюшки.
Ингредиенты:
• Филе – 500 г;
• Гречка – 280 г;
• Лук – 2 шт;
• Морковь – 2 шт;
• Томатная паста – 2 ст.л;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Вода – 510 мл;
• Масло растительное;
• Соль и специи – по вкусу.
Просто и очень вкусно. / Фото: photorecept.ru.
Способ приготовления:
• Куриное филе промыть и просушить, накрошить на небольшие кусочки;
• Очистить чеснок и измельчить его;
• Снять шелуху с лука и нарезать кольцами;
• Очистить морковь и натереть на тёрке на крупные кусочки;
• В отдельной ёмкости воду смешать с томатной пастой до однородности;
• Обжарить кусочки мяса на растительном масле до корочки;
• Через пару минут добавить лук с морковкой, перемешать, томить около пяти минут;
• Всыпать чеснок, добавить специи, помешивая лопаткой;
• Всыпать гречку;
• Залить смесью воды и томатной пасты, перемешать;
• Накрыть крышкой и тушить полчаса до мягкости ингредиентов.
2. Суп со взбитыми яйцами
Оригинальный азиатский суп. / Фото: thespruceeats.com.
Хотите приготовить какое-то первое блюдо, но надоели классические щи и борщи?, после которого точно захочется добавки!
Ингредиенты:
• Филе – 250 г;
• Помидоры – 3 шт;
• Яйца – 3 шт;
• Лук – несколько перьев;
• Вода – 1,3 литра;
• Соль и перец – по вкусу.
Понравится даже детям. / Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Филе промыть и отправить в кастрюлю;
• Залить его водой и отварить до полной готовности;
• Закипятить чайник, довести его до кипения и залить горячей водой промытые помидоры;
• Оставить на пару минут, затем слить воду и очистить их от кожуры;
• Овощи очистить и накрошить произвольными кусочками;
• Вместе с соком от них выложить в отдельную ёмкость;
• Яйца взбить до однородности;
• Филе выложить на доску и накрошить на кубики;
• Затем бросить обратно в воду из-под мяса, добавить специи;
• Следом всыпать помидоры, поставить на огонь и дать жидкости закипеть;
• Аккуратно и понемногу ввести яйца, помешивая ложкой;
• Оставить на плите до готовности;
• Подавать тёплым с перьями лука.
3. Рулет с курагой
Рулет с курагой. / Фото: pinterest.com.
Универсальная закуска из курицы, которая буквально тает во рту – это о рулете с нежной и сочной курагой. Кроме того, это блюдо можно употреблять как самостоятельное, так и сделать с его помощью вкусные бутерброды с хлебом.
Ингредиенты:
• Филе – 1 шт;
• Курага – 80 г;
• Петрушка – пучок;
• Базилик – несколько веточек;
• Пармезан – 35 г;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Масло оливковое – 80 мл;
• Соль и специи – по вкусу.
Оригинальный способ разнообразить меню. / Фото: anews.com.
Способ приготовления:
• Филе курицы промыть, высушить;
• Разделить острым ножом на слайсы и отбить, как биточки;
• Сдобрить солью и специями, тщательно обмазав ими мясо;
• Зелень всыпать в чашу блендера, добавить чеснок, сыр и масло оливок, перебить до однородности;
• Выложить на доску курицу так, чтобы она образовала несколько пластов;
• Смазать получившимся соусом из зелени;
• Выложить поверх кусочки кураги;
• Свернуть в рулет;
• Завернуть в фольгу и выложить на противень;
• Отправить в духовку на двадцать минут при 180 градусах.
4. Хинкали
Любимое блюдо грузинской кухни. / Фото: yandex.ru.
Вкусные, ароматные, пряные и чуточку острые, хинкали – то, что обязательно стоит попробовать хотя бы раз в жизни. В особенности, если из начинки будет вкусная курочка и тянущийся, нежный сыр.
Ингредиенты:
• Филе – 420 г;
• Бульон (мясной) – 50 мл;
• Сыр – 110 г;
• Лук – 1 шт;
• Мука – 480 г;
• Вода – 260 мл;
• Соль и перец – по вкусу.
Лучше, чем пельмени. / Фото: goodfon.ru.
Способ приготовления:
• В большую миску всыпать муку, добавить соль и залить водой;
• Вымесить тесто до вязкости и упругости;
• Обернуть миску пленкой и отправить в теплое место на полчаса;
• Филе промыть и перебить с помощью блендера;
• Лук очистить и накрошить;
• В получившееся мясо влить бульон, сдобрить специями и перемешать;
• Натереть сыр на тёрке и добавить к мясу, размешать;
• Тесто раскатать скалкой, предварительно посыпав стол или коврик мукой;
• Тарелкой или большой кружкой продавить равномерные кружочки;
• В середину каждого выложить фарш и лук;
• Кончики теста приподнять, формируя складочки, соединив их друг с другом;
• Верхушку можно срезать, если лишнего теста слишком много;
• Набрать воды в кастрюлю и поставить её на огонь, давая закипеть;
• Отправить хинкали в кипящую воду и варить около восьми-десяти минут, постоянно помешивая, не давая прилипнуть к дну кастрюли;
• Подавать тёплыми с маслом и перцем.
5. Макаронная запеканка
Запеканка из макарон и курицы. / Фото: ricettina.com.
Когда совсем лень готовить на ежедневной основе что-то новое – можно попросту вооружиться рецептом сытной и вкусной запеканки с мясом, зеленью и макаронами, что идеально подойдёт как на обед, так и на ужин.
Ингредиенты:
• Макароны (любые) – 180 г;
• Филе – 350 г;
• Пармезан – 55 г;
• Брокколи – 350 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеддер – 100 г;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Бульон (на мясе) – 500 мл;
• Молоко – 250 мл;
• Вода – 1 л;
• Растительное масло – 2 ч.л;
• Масло сливочное – 1 ст.л;
• Мука – 3 ст.л;
• Сухари – несколько ложек;
• Соль и специи – по вкусу.
Используем макароны по-новому. / Фото: shratva.ru.
Способ приготовления:
• Набрать воды в кастрюлю, посолить;
• Макароны отварить в этой воде до полуготовности;
• Чеснок измельчить и обжарить на сковородке, сбрызнув её растительным маслом;
• Брокколи помыть и разорвать на соцветия;
• Добавить к чесноку, посыпав солью и перемешав;
• Тушить, пока зелень не станет мягкой, после чего выложить в отдельную ёмкость;
• Накрошить лук;
• Обжарить его на сливочном масле до золотистости;
• Добавить муку, посолить и перемешать;
• Томить на огне три минуты, после чего добавить бульон;
• Уменьшить огонь до среднего значения, проварить пару минут;
• Тонкой струйкой ввести молоко, быстро помешивая лопаткой;
• Дать соусу закипеть, готовить около семи минут, пока не станет густым;
• Чеддер натереть на тёрке, после чего добавить к соусу, когда он будет снят с огня;
• Соединить все получившиеся ингредиенты между собой, перемешать;
• Форму смазать сливочным маслом или же притрусить мукой;
• Высыпать туда все ингредиенты, разровняв края;
• Натереть на терке пармезан, посыпать сверху;
• Отправить в духовку на полчаса при 190 градусах.
6. Грудка в беконе
Быстро и очень сытно. / Фото: lenadoma.ru.
Удивительное по своей простоте блюдо, которое готовится за максимально короткое время, но удивляет своим особым, пряным и нежным вкусом, а также сладостью сахарной панировки.
Ингредиенты:
• Филе – 1 кг;
• Бекон – 15-18 ломтиков;
• Сахар (лучше тростниковый) – 140 г;
• Соль и перец – по вкусу.
Готовим без усилий. / Фото: net.hr.
Способ приготовления:
• Филе вымыть, просушить, нарезать слайсами;
• Сдобрить солью и перцем;
• Курицу завернуть в бекон любым удобным способом;
• Вывалять в сахаре так, чтобы он покрывал кусочки полностью;
• Противень застелить фольгой и выложить на него мясо;
• Отправить в духовку на полчаса до готовности.
7. Пицца-байты
Лучший вариант на перекус. / Фото: vk.ru.
Хочется посмотреть любимый фильм или сериал, жуя при этом что-то сытное и полезное? Тогда пицца-байты в миниатюре, наполненные смесью из нескольких видов мяса и сыра, точно придутся кстати!
Ингредиенты:
• Тесло слоеное – 1 уп;
• Филе – 500 г;
• Ветчина – 320 г;
• Сыр – 85 г;
• Желток – 1 шт;
• Кунжут – опционально;
• Томатная паста.
Домашние пицца-байты. / Фото: cloudfront.net.
Способ приготовления:
• Тесто раскатать на коврике или на столе;
• Выдавить чашкой кружочки;
• Филе отварить до готовности и дать остыть;
• Ветчину натереть на тёрке так же, как и сыр;
• Выложить в центр каждого кружочка, защипнув края, как вареники;
• Смазать тесто желтком, посыпать каждый кусочек кунжутом;
• Отправить в духовку на двадцать минут при 200 градусах;
• Подавать с томатной пастой.
8. Острый салат
Пикантный салат с курицей. / Фото: pinimg.com.
А для любителей полезной пищи и чего-то остренького можно приготовить зеленый, питательный салат с куриным филе, брокколи, маслинами и перцем чили. Вкусно, пикантно, так, что просто невозможно оторваться от тарелки!
Ингредиенты:
• Филе – 4 шт;
• Брокколи – 510 г;
• Лук – 4 шт;
• Чили – 2 шт;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Маслины – горсть;
• Соевый соус – 4 ст.л;
• Оливковое масло – 3 ст.л;
• Соль – по вкусу.
Лёгкий и аппетитный салатик. / Фото: taste.com.au.
Способ приготовления:
• Мясо промыть и высушить;
• Отбить, сдобрить солью, затем обжарить на сковородке на масле из оливок до образования корочки с обеих сторон;
• Брокколи промыть, разделить на отдельные соцветия;
• Отправить в кастрюлю и варить пять минут после кипения;
• Чеснок с луком очистить от шелухи, измельчить;
• Перец чили промыть, очистить, удаляя смена, накрошить;
• Слить воду с брокколи, давая стечь и выложить в миску;
• Отправить лук жариться на остатках масла;
• Добавить к нему чеснок с перцем, перемешать и жарить пару минут;
• Пересыпать получившуюся смесь к брокколи;
• Добавить кусочки куриного филе, перемешать;
• Бросить в миску горсть маслин;
• На сковороде, где жарились овощи, немного подогреть соевый соус;
• Влить в салат и подавать его на стол.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии